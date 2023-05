Zelda: Tears of the Kingdom – Komplettlösung & Guides mit nützlichen Tipps zum Rollenspiel

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erwartet uns der Nachfolger des 2017 veröffentlichten The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das ebenfalls ausschließlich für die Nintendo Switch erscheint. Im Vergleich zum Vorgänger erlebt ihr ein stark verändertes Hyrule, das vor allem deutlich mehr Vertikalität bietet. Unter anderem könnt ihr die Himmelsinseln erkunden.

Damit ihr nicht den Überblick verliert, servieren wir euch in dieser Komplettlösung alle wichtigen Infos und Tipps rund um Tears of the Kingdom.

Komplettlösung Zelda: Tears of the Kingdom – Alle Hilfen & Lösungen

Hinweis: Diese Komplettlösung wird regelmäßig durch neue Tipps, Tricks und Guides erweitert. Schaut gerne wieder vorbei!

Bereitet euch auf den Start vor – Vorbereitung

Alle Schreine und wie ihr sie löst

Hierzu gibt es aktuell noch keine Guides.

Sammelgegenstände

Hierzu gibt es aktuell noch keine Guides.

Wie fällt die Spielzeit von Zelda: Tears of the Kingdom aus?

Offizielle Angaben zur Spielzeit von „Zelda: Tears of the Kingdom“ seitens Nintendo gibt es bislang nicht. Da es sich bei dem Titel aber um ein Sequel zu Breath of the Wild handelt, können wir wohl mit einer Spielzeit von rund 35-50 Stunden rechnen, um die Geschichte abzuschließen. Schließlich benötigt es rund 25 bis 30 Stunden, um die Geschichte des Vorgängers durchzuspielen.

Möchtet ihr Tears of the Kingdom zu 100 Prozent durchspielen, könnt ihr aber wahrscheinlich mit rund 100 oder sogar noch mehr Stunden rechnen.

Wo kann ich Zelda: Tears of the Kingdom kaufen?

Wie viel kostet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Das Spiel kostet 69,99 Euro und kann bereits bei allen gängigen Händlern vorbestellt werden. Im Folgenenden findet ihr die Links zum Vorverkauf.

Erscheint Tears of the Kingdom auch digital? Ja, im Nintendo eShop könnt ihr den Switch-Titel bereits digital vorbestellen.

Das sind die Inhalte der Collector’s Edition:

Das Spiel als Softwarekarte

Steelbook

Iconart Stahlposter

Pin-Set (4-teilig)

Artbook

Bei diesen Händlern könnt ihr die Collector’s Edition bereits jetzt vorbestellen:

Was erwartet mich in Zelda: Tears of the Kingdom?

Der neueste Teil der Reihe schließt nahtlos an seinen Vorgänger Breath of the Wild an. Link erkundet hier die Welt über den Köpfen der Menschen in Hyrule.

Im Himmel über der bekannten Welt wartet ein großes Abenteuer auf ihn. Mit einem steinernen Gleiter gelangt Link von Himmelsplattform zu Himmelsplattform und kann so eine neue Perspektive auf Hyrule gewinnen. Das Ziel von Links besteht darauf, Hyrule wieder aufzubauen.