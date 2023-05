Auf der Suche nach Wahrheit in Zelda: Tears of the Kingdom lösen – Quest beim Kleeblatt-Kurier

Auf dem Weg zu dem Dorf der Orni werdet ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf den Kleeblatt-Kurier stoßen, der sich in einem alten Pferdestall niedergelassen hat. Hier trefft ihr die Chefredakteurin Kletis, die euch darüber informiert, dass seit Kurzem verstärkt Gerüchte über Sichtungen von Prinzessin Zelda bei der Zeitung eingehen.

Episoden-Quest Auf der Suche nach Wahrheit lösen

Von ihr erfahrt ihr, dass Ställe eine hervorragende Quelle von Informationen zu sein scheinen. Deshalb sollte sich Link gemeinsam mit Paen bei Ställen umhören, um die Wahrheit herauszufinden. Als Belohnung verspricht euch die Chefredakteurin die Kröten-Ausrüstung. Damit seid ihr in der Lage an nassen Wänden zu klettern, ohne daran abzurutschen, wenn man sie trägt. Damit startet die Episode Auf der Suche nach der Wahrheit.

Wo befindet sich der Klettblatt-Kurier? Die Redaktion ist in einem ehemaligen Pferdestall untergebracht worden, der kurz vor dem Dorf der Orni im Tabanta-Grenzland an einer brüchigen Hängebrücke liegt.

Stall des Waldes – Fundort & Große Fee

Aber wo ist Paen? Sprecht noch einmal mit Kletis, die euch auf Nachfrage erzählt, dass Paen eigentlich am Stall des Waldes zu finden sein sollte. Dieser liegt in Eldin im Nordosten und ist ein Halt auf der Straße nach Goronia. In der Nähe soll sich außerdem eine Große Fee befinden. Die genaue Position des Stalls ist -1644, 2582, 0233. Wir haben euch den Ort im Folgenden außerdem auf der Karte markiert.

Sprecht ihr Paen an, befragt dieser die Schausteller vor dem Stall nach der Nacht, in der sich die Große Fee zurückzog.

Ihr erfahrt, dass sich die Große Fee derzeit nicht aus ihrer Knospe traut und dort versteckt. Dieses Verhalten scheint irgendwie mit dem Erscheinen von Prinzessin Zelda zusammenzuhängen. Die Schausteller möchten nun für die Große Fee spielen, um sie aufzuheitern.

Wagen der Schausteller Partiturio & Violan reparieren

Da der Allegro (der Wagen der Schausteller) jedoch kaputt ist, können sie ihre Instrumente nicht transportieren. Bei einem Unfall haben sich offenbar die beiden vorderen Räder des Wagens gelöst, wodurch dieser völlig unbrauchbar ist. Nun liegt es an euch, die Musiker zur Großen Fee zu bringen, um sie direkt zu fragen, was geschehen ist.

Die Lösung ist ein Geschirr, wie es der Bauer Maupin in der Nähe des Stalls für sein Pferd und seinen Wagen nutzt. Ein solches Geschirr erhaltet ihr als Prämie für drei Stallpunkte. Sucht euch ein Wildpferd und registriert dieses bei einem Stall. Dafür bekommt ihr bereits einen Stallpunkt. Übernachtet nun noch, um einen weiteren Punkt zu erhalten. Für jeden zusätzlichen Stall, den ihr in der Spielwelt findet, erhaltet ihr ebenfalls einen Stallpunkt.

Wie genau ihr ein Pferd findet und bei einem Stall registriert, erklären wir euch in diesem separaten Guide.

Geht nun in den Stall und nutzt das Stallmitgliederbuch. Wählt hier die Option „Prämie erhalten“, wodurch ihr das Geschirr erhaltet. Dabei handelt es sich um ein Set, aus einem Sattel und einem Zuggeschirr, womit euer Pferd einen Wagen oder Materialien ziehen kann.

Wie repariere ich den Pferdekarren?

Nutzt nun Links Ultra-Hand, um zwei der in der Nähe befindlichen Räder an dem Wagen zu befestigen. Dadurch habt ihr sie bereits repariert, nun müsst ihr sie nur noch mit der Ultra-Hand an dem Geschirr eures Pferdes befestigen.

Geht jetzt zurück zu den Schaustellern und teilt ihnen mit, dass ihr sie und ihre Instrumente zur Großen Fee fahrt.

Habt ihr es bis auf den Hügel zur Großen Fee geschafft (ihr solltet unbedingt vorsichtig fahren!), beginnen eure Mitfahrer mit dem kleinen Privatkonzert, wodurch sich die Fee namens Tera endlich wieder blicken lässt.

Nun erfahren wir außerdem den Grund für ihre Angst. Prinzessin Zelda berichtete ihr von einer Welt voller Miasma, die den Monstern anheimgefallen ist. Deshalb beschloss sie schließlich sich zu verstecken. Die Frage ist nur, ob es sich bei der Gestalt mit den blonden Haaren wirklich um Prinzessin Zelda gehandelt hat? Immerhin war es nachts und die Große Fee konnte ihr Gesicht nicht deutlich erkennen.

Von Paen gibt es schließlich eine Belohnung in Form eines Violetten Rubins (50 Rubine wert).

Stall des Schneelands – Fundort & Goldenes Pferd

Reist nun wieder zurück zu Kletis und erklärt ihr, dass ihr nicht wisst, wo ihr Paen als nächstes treffen sollt. Daraufhin erklärt sie euch, dass er sich zurzeit beim Stall des Schneelands aufhalten sollte. Ihr erreicht ihn, sobald ihr der Straße vor der Zeitungsredaktion nach Norden folgt.

Da der Stall in Hebra liegt, solltet ihr im Vorfeld Vorkehrungen gegen die Kälte treffen.

Die genaue Position des Stalls ist -1639, 2578, 0233, außerdem haben wir euch im Folgenden einen Ausschnitt der Karte beigefügt.

Hier angekommen trefft ihr direkt vor dem Zelt wieder auf Paen, der gerade mit Pferdepflegerin über die Vorkommnisse in diesem Stall spricht. Harlow erzählt, dass dieser Stall ein extrem seltenes, goldenes Pferd versorgt hat, das Prinzessin Zelda in ihrer Obhut hatte. Allerdings sei dieses eines Tages davongelaufen.

Nun lautet euer neuer Auftrag, das entlaufende Pferd wieder einzufangen.

In diesem Guide erklären wir euch im Detail, wo ihr das goldene Pferd findet und wie ihr es am einfachsten zähmt.

Sobald das Pferd gezähmt ist, reitet mit ihm zurück zum Stall des Schneefelds und sprecht hier erneut mit Paen und Harlow. Reizt den Dialog komplett aus, wodurch ihr von Harlow das Königszaumzeug und den Königssattel erhaltet. Diese beiden Gegenstände hatte Zelda bei Harlow für ihr Pferd hinterlegt.

Außerdem erhaltet ihr von Paen einen Violetten Rubin (50 Rubine wert) sowie Kleeblatt-Kurier-Stoff für euren Parasegler. In der Färberei von Hateno in Necluda könnt ihr euer Fluggerät damit entsprechend optisch anpassen. Nun solltet ihr zurück zum Kleeblatt-Kurier reisen und dort wieder mit der Chefredakteurin sprechen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, dürfte euch unsere Komplettlösung womöglich weiterhelfen. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns täglich aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.