Prophet in Saros besiegen: Der komplette Boss-Guide mit allen Phasen, Angriffen und den besten Tipps

Der erste Bosskampf in Saros ist gleichzeitig die erste große Skill-Prüfung des Spiels. Prophet wartet am Ende der Zerstörten Anhöhe und bringt euch schon früh an eure Grenzen. Der Kampf kombiniert Bullet-Hell-Mechaniken, schnelle Bewegungen, Arena-Kontrolle und permanentes Ausweichen. Viele Spieler scheitern hier mehrfach, obwohl sie bis dahin eigentlich gut durch das erste Biom gekommen sind.

Das Problem an Prophet ist nicht unbedingt der Schaden des Bosses selbst. Viel gefährlicher ist, dass der Kampf euch konstant unter Druck setzt und ihr kaum Zeit bekommt, euch neu zu sortieren. Genau deshalb wirkt Prophet anfangs oft unfair oder chaotisch. Sobald ihr die Mechaniken aber versteht und wisst, welche Angriffe wirklich Priorität haben, wird der Boss deutlich kontrollierbarer.

In diesem ausführlichen Guide zeige ich euch:

wie ihr euch optimal vorbereitet

welche Waffen besonders gut funktionieren

wie jede Phase des Kampfes abläuft

wie ihr alle Angriffsmuster erkennt

welche Fehler die meisten Spieler machen

wie ihr Prophet auch mit wenig Ausrüstung besiegt

Prophet erklärt: Warum der Boss so schwer wirkt

Prophet ist kein klassischer Boss, bei dem ihr einfach konstant Schaden machen könnt. Der Kampf besteht vielmehr aus mehreren kleinen Aufgaben gleichzeitig.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ihr müsst:

Schwachstellen zerstören

Projektilmustern ausweichen

eure Position kontrollieren

die Arena beobachten

Timing für Dash und Sprünge lernen

aggressive und defensive Spielweise kombinieren

Dazu kommt, dass Prophet euch ständig in Bewegung zwingt. Wer stehen bleibt oder sich nur auf Schaden konzentriert, wird früher oder später von mehreren Angriffen gleichzeitig getroffen.

Genau deshalb ist Prophet weniger ein Ausrüstungscheck und deutlich mehr ein Mechanik-Check.

Vorbereitung: Damit macht ihr euch den Kampf deutlich leichter

Schon vor dem Bosskampf könnt ihr euch das Leben massiv erleichtern. Viele Runs scheitern nämlich bereits an schlechter Ausrüstung oder falschen Prioritäten im ersten Biom.

Die beste Waffenwahl gegen Prophet

Die wichtigste Eigenschaft einer guten Waffe gegen Prophet ist Zuverlässigkeit während der Bewegung.

Ihr werdet fast permanent:

laufen

springen

dashen

Angriffen ausweichen

Deshalb funktionieren Waffen mit präzisem Dauerfeuer oder Auto-Tracking besonders gut.

Besonders empfehlenswerte Waffen

Sehr stark sind:

Smart Rifle beziehungsweise Waffen mit Zielverfolgung

schnelle Sturmgewehre

Waffen mit hoher Feuerrate

stabile Midrange-Waffen

Energiewaffen mit schnellem Burst-Schaden

Auto-Tracking hilft enorm, weil ihr euch dadurch stärker auf die Projektilmuster konzentrieren könnt.

Weniger empfehlenswerte Waffen

Eher schwierig gegen Prophet sind:

langsame Präzisionswaffen

Sniper-artige Waffen

Waffen mit langen Ladezeiten

Waffen mit sehr kurzem Magazin

Energiewaffen mit langer Aktivierungsanimation

Gerade langsame Waffen bestrafen jeden kleinen Fehler sofort.

Welche Attribute wirklich wichtig sind

Viele Spieler fokussieren sich vor Prophet zu stark auf Schaden. Dabei ist Überlebensfähigkeit im ersten Bosskampf oft wesentlich wichtiger.

Wenn ihr unterwegs die Wahl habt, priorisiert:

Resilienz Schutzwert defensive Boni Heilungsverbesserungen

Der Schadensunterschied zwischen frühen Waffenstufen ist noch relativ gering. Zusätzliche Lebenspunkte machen dagegen oft den entscheidenden Unterschied.

Die Arena verstehen: Das rote Gras ist euer größter Feind

Sobald der Kampf beginnt, solltet ihr euch nicht nur auf Prophet konzentrieren, sondern auch auf die Arena selbst.

Der komplette äußere Ring der Arena ist mit rotem Gras überwuchert.

Dieses Gras:

verlangsamt eure Bewegung massiv

zerstört euer Ausweich-Timing

macht viele Angriffe nahezu unmöglich zu dodgen

Viele Spieler sterben nicht direkt durch Prophet, sondern weil sie versehentlich im roten Gras landen und danach keine Bewegungsfreiheit mehr haben.

Wo ihr euch positionieren solltet

Die beste Position ist meistens:

mittig

leicht hintere Arena-Hälfte

mit genug Platz nach links und rechts

Dadurch könnt ihr:

diagonalen Angriffen besser ausweichen

Bodenwellen überspringen

blaue Projektilwolken leichter umgehen

Phase 1: So funktioniert der erste Abschnitt des Kampfes

Zu Beginn des Kampfes ist Prophet komplett unverwundbar.

Der Boss öffnet sich erst, nachdem ihr die leuchtenden Tentakel-Wucherungen an den Wänden zerstört habt.

Priorität Nummer 1: Die Wand-Tentakel

Links und rechts von Prophet erscheinen mehrere leuchtende Schwachstellen.

Diese müsst ihr zerstören.

Erst danach:

öffnet sich Prophet

wird verwundbar

startet die eigentliche Schadensphase

Schießt auf die Tentakel rechts und links vom Boss. Steht dabei aber besser nicht wie ich ständig im roten Grass. © SIE/Housemarque

Wichtig:

Viele Spieler verschwenden hier unnötig Zeit und Munition auf Prophet selbst. Konzentriert euch immer zuerst auf die Wand-Tentakel.

Die wichtigsten Angriffe in Phase 1

Bereits in der ersten Phase nutzt Prophet mehrere verschiedene Angriffsmuster gleichzeitig.

Angriff 1: Blaue Projektilwolken

Prophet feuert große blaue Projektilfelder in bestimmte Bereiche der Arena.

So funktionieren sie

bewegen sich langsam

verfolgen euch nicht aktiv

decken nur Teilbereiche ab

wirken hektischer als sie sind

So weicht ihr aus

Die beste Strategie ist simpel:

ruhig bleiben

aus dem Zielbereich laufen

Fokus auf gelbe Angriffe behalten

Viele Spieler machen hier den Fehler, zu hektisch zu dashen.

Angriff 2: Gelbe Bodenwellen

Immer wieder schickt Prophet gelbe Energie-Wellen über den Boden der Arena.

Diese kommen meist:

einzeln

doppelt

oder in schneller Folge

So vermeidet ihr Schaden

Ihr habt zwei sichere Möglichkeiten:

über die Welle springen

mit dem Dash hindurch

Springen ist meistens sicherer, weil ihr euren Dash für Notfälle behaltet.

Angriff 3: Die gelben Projektil-Wellen

Das ist der wichtigste Angriff des gesamten Bosskampfes.

Prophet feuert mehrere riesige Wellen aus gelben Geschossen hintereinander ab.

Typisches Muster in Phase 1

Die Reihenfolge lautet meistens:

diagonale Welle diagonale Welle aus der Gegenrichtung horizontale Welle

Die horizontale Welle

Die horizontale Variante vermeidet ihr am einfachsten mit einem Sprung.

Das ist deutlich zuverlässiger als ein Dash.

Die diagonalen Wellen

Hier helfen:

konstante Seitwärtsbewegung

frühes Repositionieren

gezielte Dashs

Je ruhiger ihr bleibt, desto leichter wirken die Muster.

Der wichtigste Hinweis im gesamten Kampf

Prophet kündigt jede Wellenrichtung vorher an.

Kurz vor dem Angriff erscheint eine kleine gelbe Staubwolke in exakt derselben Ausrichtung wie die kommende Projektil-Welle.

Das bedeutet:

diagonale Staubwolke = diagonale Welle

horizontale Staubwolke = horizontale Welle

Wenn ihr dieses visuelle Signal lernt, wird der Kampf plötzlich deutlich einfacher.

Schadensphase: Wann ihr aggressiv werden solltet

Sobald Prophet sich öffnet, beginnt eure wichtigste Schadensphase.

Hier solltet ihr:

konstant feuern

Energiewaffen einsetzen

aber niemals stillstehen

Viele Spieler werden zu gierig und verlieren dadurch unnötig Leben.

Nutzt Energiewaffen zum Unterbrechen

Eine extrem starke Mechanik:

Trefft ihr Prophet mit eurer Energiewaffe während eines Angriffsmusters, könnt ihr bestimmte Attacken kurz unterbrechen.

Dadurch bekommt ihr:

kleine Ruhefenster

bessere Positionierung

Zeit zum Heilen

Luft zum Durchatmen

Gerade später wird das enorm wichtig.

Prophet schließt sich erneut

Während des Kampfes wird Prophet sich immer wieder schließen und erneut unverwundbar werden.

Dann beginnt der Ablauf erneut:

Wand-Tentakel zerstören Prophet öffnen Schadensphase starten

Versucht dabei niemals panisch zu werden. Der Kampf ist lang genug. Sicherheit ist wichtiger als maximaler Schaden.