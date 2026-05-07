Prophet in Saros besiegen: Der komplette Boss-Guide mit allen Phasen, Angriffen und den besten Tipps

Der erste Bosskampf in Saros ist gleichzeitig die erste große Skill-Prüfung des Spiels. Prophet wartet am Ende der Zerstörten Anhöhe und bringt euch schon früh an eure Grenzen. Der Kampf kombiniert Bullet-Hell-Mechaniken, schnelle Bewegungen, Arena-Kontrolle und permanentes Ausweichen. Viele Spieler scheitern hier mehrfach, obwohl sie bis dahin eigentlich gut durch das erste Biom gekommen sind.
Das Problem an Prophet ist nicht unbedingt der Schaden des Bosses selbst. Viel gefährlicher ist, dass der Kampf euch konstant unter Druck setzt und ihr kaum Zeit bekommt, euch neu zu sortieren. Genau deshalb wirkt Prophet anfangs oft unfair oder chaotisch. Sobald ihr die Mechaniken aber versteht und wisst, welche Angriffe wirklich Priorität haben, wird der Boss deutlich kontrollierbarer.
- Saros einfacher machen: Mit diesen versteckten Einstellungen und Tricks habe ich endlich den ersten Boss geschafft
In diesem ausführlichen Guide zeige ich euch:
- wie ihr euch optimal vorbereitet
- welche Waffen besonders gut funktionieren
- wie jede Phase des Kampfes abläuft
- wie ihr alle Angriffsmuster erkennt
- welche Fehler die meisten Spieler machen
- wie ihr Prophet auch mit wenig Ausrüstung besiegt
Prophet erklärt: Warum der Boss so schwer wirkt
Prophet ist kein klassischer Boss, bei dem ihr einfach konstant Schaden machen könnt. Der Kampf besteht vielmehr aus mehreren kleinen Aufgaben gleichzeitig.
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Ihr müsst:
- Schwachstellen zerstören
- Projektilmustern ausweichen
- eure Position kontrollieren
- die Arena beobachten
- Timing für Dash und Sprünge lernen
- aggressive und defensive Spielweise kombinieren
Dazu kommt, dass Prophet euch ständig in Bewegung zwingt. Wer stehen bleibt oder sich nur auf Schaden konzentriert, wird früher oder später von mehreren Angriffen gleichzeitig getroffen.
Genau deshalb ist Prophet weniger ein Ausrüstungscheck und deutlich mehr ein Mechanik-Check.
Vorbereitung: Damit macht ihr euch den Kampf deutlich leichter
Schon vor dem Bosskampf könnt ihr euch das Leben massiv erleichtern. Viele Runs scheitern nämlich bereits an schlechter Ausrüstung oder falschen Prioritäten im ersten Biom.
Die beste Waffenwahl gegen Prophet
Die wichtigste Eigenschaft einer guten Waffe gegen Prophet ist Zuverlässigkeit während der Bewegung.
Ihr werdet fast permanent:
- laufen
- springen
- dashen
- Angriffen ausweichen
Deshalb funktionieren Waffen mit präzisem Dauerfeuer oder Auto-Tracking besonders gut.
Besonders empfehlenswerte Waffen
Sehr stark sind:
- Smart Rifle beziehungsweise Waffen mit Zielverfolgung
- schnelle Sturmgewehre
- Waffen mit hoher Feuerrate
- stabile Midrange-Waffen
- Energiewaffen mit schnellem Burst-Schaden
Auto-Tracking hilft enorm, weil ihr euch dadurch stärker auf die Projektilmuster konzentrieren könnt.
Weniger empfehlenswerte Waffen
Eher schwierig gegen Prophet sind:
- langsame Präzisionswaffen
- Sniper-artige Waffen
- Waffen mit langen Ladezeiten
- Waffen mit sehr kurzem Magazin
- Energiewaffen mit langer Aktivierungsanimation
Gerade langsame Waffen bestrafen jeden kleinen Fehler sofort.
Welche Attribute wirklich wichtig sind
Viele Spieler fokussieren sich vor Prophet zu stark auf Schaden. Dabei ist Überlebensfähigkeit im ersten Bosskampf oft wesentlich wichtiger.
Wenn ihr unterwegs die Wahl habt, priorisiert:
- Resilienz
- Schutzwert
- defensive Boni
- Heilungsverbesserungen
Der Schadensunterschied zwischen frühen Waffenstufen ist noch relativ gering. Zusätzliche Lebenspunkte machen dagegen oft den entscheidenden Unterschied.
Die Arena verstehen: Das rote Gras ist euer größter Feind
Sobald der Kampf beginnt, solltet ihr euch nicht nur auf Prophet konzentrieren, sondern auch auf die Arena selbst.
Der komplette äußere Ring der Arena ist mit rotem Gras überwuchert.
Dieses Gras:
- verlangsamt eure Bewegung massiv
- zerstört euer Ausweich-Timing
- macht viele Angriffe nahezu unmöglich zu dodgen
Viele Spieler sterben nicht direkt durch Prophet, sondern weil sie versehentlich im roten Gras landen und danach keine Bewegungsfreiheit mehr haben.
Wo ihr euch positionieren solltet
Die beste Position ist meistens:
- mittig
- leicht hintere Arena-Hälfte
- mit genug Platz nach links und rechts
Dadurch könnt ihr:
- diagonalen Angriffen besser ausweichen
- Bodenwellen überspringen
- blaue Projektilwolken leichter umgehen
Phase 1: So funktioniert der erste Abschnitt des Kampfes
Zu Beginn des Kampfes ist Prophet komplett unverwundbar.
Der Boss öffnet sich erst, nachdem ihr die leuchtenden Tentakel-Wucherungen an den Wänden zerstört habt.
Priorität Nummer 1: Die Wand-Tentakel
Links und rechts von Prophet erscheinen mehrere leuchtende Schwachstellen.
Diese müsst ihr zerstören.
Erst danach:
- öffnet sich Prophet
- wird verwundbar
- startet die eigentliche Schadensphase
Wichtig:
Viele Spieler verschwenden hier unnötig Zeit und Munition auf Prophet selbst. Konzentriert euch immer zuerst auf die Wand-Tentakel.
Die wichtigsten Angriffe in Phase 1
Bereits in der ersten Phase nutzt Prophet mehrere verschiedene Angriffsmuster gleichzeitig.
Angriff 1: Blaue Projektilwolken
Prophet feuert große blaue Projektilfelder in bestimmte Bereiche der Arena.
So funktionieren sie
- bewegen sich langsam
- verfolgen euch nicht aktiv
- decken nur Teilbereiche ab
- wirken hektischer als sie sind
So weicht ihr aus
Die beste Strategie ist simpel:
- ruhig bleiben
- aus dem Zielbereich laufen
- Fokus auf gelbe Angriffe behalten
Viele Spieler machen hier den Fehler, zu hektisch zu dashen.
Angriff 2: Gelbe Bodenwellen
Immer wieder schickt Prophet gelbe Energie-Wellen über den Boden der Arena.
Diese kommen meist:
- einzeln
- doppelt
- oder in schneller Folge
So vermeidet ihr Schaden
Ihr habt zwei sichere Möglichkeiten:
- über die Welle springen
- mit dem Dash hindurch
Springen ist meistens sicherer, weil ihr euren Dash für Notfälle behaltet.
Angriff 3: Die gelben Projektil-Wellen
Das ist der wichtigste Angriff des gesamten Bosskampfes.
Prophet feuert mehrere riesige Wellen aus gelben Geschossen hintereinander ab.
Typisches Muster in Phase 1
Die Reihenfolge lautet meistens:
- diagonale Welle
- diagonale Welle aus der Gegenrichtung
- horizontale Welle
Die horizontale Welle
Die horizontale Variante vermeidet ihr am einfachsten mit einem Sprung.
Das ist deutlich zuverlässiger als ein Dash.
Die diagonalen Wellen
Hier helfen:
- konstante Seitwärtsbewegung
- frühes Repositionieren
- gezielte Dashs
Je ruhiger ihr bleibt, desto leichter wirken die Muster.
Der wichtigste Hinweis im gesamten Kampf
Prophet kündigt jede Wellenrichtung vorher an.
Kurz vor dem Angriff erscheint eine kleine gelbe Staubwolke in exakt derselben Ausrichtung wie die kommende Projektil-Welle.
Das bedeutet:
- diagonale Staubwolke = diagonale Welle
- horizontale Staubwolke = horizontale Welle
Wenn ihr dieses visuelle Signal lernt, wird der Kampf plötzlich deutlich einfacher.
Schadensphase: Wann ihr aggressiv werden solltet
Sobald Prophet sich öffnet, beginnt eure wichtigste Schadensphase.
Hier solltet ihr:
- konstant feuern
- Energiewaffen einsetzen
- aber niemals stillstehen
Viele Spieler werden zu gierig und verlieren dadurch unnötig Leben.
Nutzt Energiewaffen zum Unterbrechen
Eine extrem starke Mechanik:
Trefft ihr Prophet mit eurer Energiewaffe während eines Angriffsmusters, könnt ihr bestimmte Attacken kurz unterbrechen.
Dadurch bekommt ihr:
- kleine Ruhefenster
- bessere Positionierung
- Zeit zum Heilen
- Luft zum Durchatmen
Gerade später wird das enorm wichtig.
Prophet schließt sich erneut
Während des Kampfes wird Prophet sich immer wieder schließen und erneut unverwundbar werden.
Dann beginnt der Ablauf erneut:
- Wand-Tentakel zerstören
- Prophet öffnen
- Schadensphase starten
Versucht dabei niemals panisch zu werden. Der Kampf ist lang genug. Sicherheit ist wichtiger als maximaler Schaden.