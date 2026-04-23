Pragmata Kapitel & Sektoren erklärt: Alle Level im Überblick und Fortschritt checken

Wenn du mitten in Pragmata steckst, stellt sich früher oder später die Frage: Wie weit bin ich eigentlich schon? Genau hier setzt mein Guide an. Du bekommst nicht nur eine komplette Übersicht aller Kapitel und Sektoren, sondern auch ein besseres Verständnis dafür, wie das Spiel aufgebaut ist und warum sich ein erneuter Besuch bereits abgeschlossener Bereiche lohnt.

So funktioniert der Aufbau von Pragmata

Die gesamte Story spielt auf der Mondbasis „Cradle“, die in mehrere Sektoren unterteilt ist. Diese kannst du dir wie große Kapitel vorstellen. Innerhalb dieser Sektoren gibt es wiederum kleinere Abschnitte oder Blöcke, die einzelne Missionsbereiche darstellen.

Auch wenn du die Sektoren zunächst linear durchspielst, öffnet sich das Spiel nach und nach. Schon relativ früh schaltest du mit dem Schutzraum und der Mondbahn zwei zentrale Systeme frei, die dein Gameplay stark verändern.

Der Schutzraum fungiert als deine Basis. Hier kannst du dich heilen, neue Ausrüstung herstellen und deinen Build anpassen. Gerade vor Bosskämpfen oder schwierigen Abschnitten solltest du hier noch einmal alles optimieren.

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Die Mondbahn hingegen ist dein Schnellreisesystem. Sobald du Haltestellen in den jeweiligen Sektoren aktiviert hast, kannst du jederzeit zwischen ihnen hin und her wechseln. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch essenziell, wenn du verpasste Inhalte nachholen willst.

Zu Beginn ist der Weg noch sehr linear, später öffnet sich das Spiel deutlich. © Capcom

Warum sich Backtracking wirklich lohnt

Pragmata ist kein Spiel, das du einfach nur einmal durchläufst und dabei alles siehst. Viele Inhalte erschließen sich erst beim zweiten Besuch eines Gebiets.

Das liegt vor allem daran, dass du im Laufe der Story neue Tools erhältst. Ein gutes Beispiel ist der Lim-Entferner, mit dem du zuvor blockierte Wege freischalten kannst. Bereiche, die beim ersten Besuch noch unerreichbar waren, öffnen sich plötzlich und belohnen dich oft mit wertvollen Items.

Dazu kommen zahlreiche Collectibles wie Mini-Cabins, REMs oder Module. Wenn du deinen Charakter wirklich optimieren willst, führt kein Weg daran vorbei, Sektoren mehrfach zu erkunden und jeden Winkel mitzunehmen.

In Pragmata gibt es so einige Sammelgegenstände zu entdecken. © Capcom

Alle Sektoren und Level im Überblick

Damit du genau weißt, was noch vor dir liegt, findest du hier alle bisher bekannten Kapitel samt Unterbereichen:

Sektor 01: Solarkraftwerk (Solar Power Plant)

Der Einstieg ins Spiel führt dich in eine eher klassische Industrieumgebung. Hier lernst du die grundlegenden Mechaniken und bewegst dich noch relativ linear durch die ersten Abschnitte.

01 Kraftwerkseingang (Generator Entrance) Kraftwerk-Haltestelle

02 Stromverteilungszentrum (Power Distribution Center) Abgeriegeltes Sektor-Tor

03 Der Hub (The Concourse) Hauptkontrollraum Lobby



Sektor 02: Massenproduktionsanlage (Mass Production Array)

Hier wird die Welt deutlich komplexer. Vertikale Levelstrukturen, größere Areale und erste optionale Wege sorgen dafür, dass sich die Spielweise langsam öffnet.

01 Eingang Testgelände (Test Site Entrance) Testgelände-Haltestelle

02 Einkaufszentrum (Shopping District) Eingang Einkaufszentrum

03 Seitengasse (Side Alley) Interconnecting Passage

04 Geschäftsviertel (Business District) Büroräume

05 Lim-Recyclingwerk (Lim Recycling Facility) Recycling Control

06 Kommunikationsturm (Comms Tower) Comms Tower Plaza



Sektor 03: Terra-Dom (Terra Dome)

Ein klarer Kontrast zu den bisherigen Gebieten. Hier dominieren Natur- und Forschungseinrichtungen, was auch spielerisch für mehr Abwechslung sorgt.

01 Eingang Terra-Dom Terra-Dom-Haltestelle Zentralaufzug

02 Labor für Öko-Modellierung Envirolytics Lab Meteorology Sim Lab

03 Haupthalle – Oberster Stock Central Lift – Upper Floor

04 Bodenforschung GeoScience Lab

05 Terrarium Cultivation Lab



Sektor 04: Lunum-Minen (Lunum Mines)

Dieser Abschnitt setzt stärker auf Exploration und vertikale Wege. Rätsel und Plattforming spielen hier eine größere Rolle als zuvor.

01 Eingang Minen Minen-Haltestelle

02 Kranbetriebsgelände Crane Control Room

03 Lager Warehouse Entrance Warehouse Exit

04 Hauptförderungsstätte Mining Control Room Logistics Management

05 Nexus-Turm Tower Access Point Mainframe Access



Sektor 05: Labor für experimentelle Pragmatik (Experimental Pragmatics)

Ein eher kompakter, aber wichtiger Abschnitt, der stark auf Story und neue Mechaniken ausgelegt ist.

Experimental Pragmatics Platform

Weitere Inhalte folgen

Sektor 06: Zentralhafen (Central Port)

Einer der späteren Bereiche im Spiel. Hier laufen viele Handlungsstränge zusammen, und die Level werden wieder etwas offener gestaltet.

01 Eingang Zentralhafen Central Port Platform Cargo Terminal

02 Forschungssektor Research Sector Gate

03 Regolith-Labor Research Sector Lobby

04 Lunafilament-Labor Connect Center Lab Entrance



Mit der Mondbahn gelangt ihr in Pragmata bequem von A nach B. © Capcom

So behältst du deinen Fortschritt im Blick

Mit dieser Übersicht kannst du jederzeit einschätzen, wie weit du in Pragmata bereits gekommen bist und welche Inhalte noch vor dir liegen. Gleichzeitig zeigt sich, dass das Spiel deutlich mehr bietet als einen einfachen linearen Durchlauf.

Wer wirklich alles sehen will, sollte sich Zeit nehmen, Sektoren mehrfach besuchen und die zahlreichen versteckten Inhalte gezielt mitnehmen.