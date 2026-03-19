Borderlands 4 hebt Level-Cap auf 60 an, kostenloses Update am 26. März 2026

Der 26. März 2026 wird für Borderlands 4 ein echtes Update-Datum: Neben dem Start des ersten Story-Packs Mad Ellie und die Gruft der Verdammten sowie einem größeren Patch hebt Gearbox auch die maximale Stufe an. Wer seinen Vault Hunter bereits ausgereizt hat, bekommt damit endlich wieder ein klares Progressionsziel.

Die Anhebung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Gearbox 2026 sichtbar Tempo macht, um Borderlands 4 mit frischen Inhalten zu versorgen. Nach dem zweiten Kopfgeld-Paket im März steht nun der erste große Premium-DLC vor der Tür, inklusive neuer Kampagne, frischem Loot und einer neuen Zone.

Mehr Power für Builds und Endgame

Was ändert sich beim Level-Cap in Borderlands 4? Mit dem Update am 26. März 2026 steigt die maximale Stufe von 50 auf 60. Das bedeutet zehn zusätzliche Level, die ihr erspielen könnt, und entsprechend mehr Skillpunkte, um eure Skilltrees weiter auszubauen.

Gerade fürs Endgame ist das ein spürbarer Schritt: Mehr Punkte heißen mehr Synergien, mehr Spezialisierung und oft auch neue Schwellenwerte bei passiven Boni, die Builds erst richtig rund machen. Wer die Stufe 50 bislang noch nicht erreicht hat, dürfte durch die inzwischen angewachsene Menge an DLC-Inhalten außerdem deutlich mehr sinnvolle Möglichkeiten haben, die letzten Level nach der Kampagne zu farmen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig dabei: Die Level-Cap-Erhöhung ist laut Gearbox Teil des großen Updates und nicht an den Kauf von Story Pack 1 gebunden. Heißt: Auch ohne Mad Ellie und die Gruft der Verdammten könnt ihr ab dem 26. März 2026 bis Stufe 60 aufsteigen.

Das steckt am 26. März 2026 sonst noch drin

Welche Inhalte kommen mit Story Pack 1 und dem Patch? Das Premium-Story-Pack Mad Ellie und die Gruft der Verdammten liefert eine neue Kampagne und holt dabei bekannte Figuren zurück. Mit dabei sind unter anderem Ellie, Mancubus Bloodtooth, Pickle und Crazy Earl.

Zusätzlich geht es auf eine neue Map namens Whispering Glacier. Dort wartet nicht nur eine neue Umgebung, sondern auch frische Beute. Gearbox stellt unter anderem neue Cosmetics sowie Ausrüstung bis hin zu legendärer und pearlescent Seltenheit in Aussicht.

Parallel dazu erscheint am selben Tag ein größerer Patch für alle. Konkrete Patchnotes sollen erst näher am Release folgen, klar ist aber bereits: Für das Update solltet ihr rund 20 GB freien Speicher einplanen.

Neuer Vault Hunter und der Blick auf die Roadmap

Wer ist C4SH und was macht ihn besonders? Ebenfalls Teil der aktuellen Inhaltswelle ist ein neuer spielbarer Vault Hunter: C4SH. Der ehemalige CasinoBot setzt auf Glück und Unberechenbarkeit, unter anderem mit zwei Revolvern, einem Kartendeck und Würfeln als wiederkehrenden Elementen seines Kits.

Interessant: Gearbox verzichtet bei C4SH auf klassische Capstone-Skills am Ende der drei Skilltrees. Stattdessen könnt ihr durch das Verteilen über alle drei Bäume bis zu vier Augment-Slots freischalten. Kombiniert wird das mit Action-Skills wie Cleromancy, Sleight of Hand oder Cross-Fire, was Builds stärker in Richtung Kombos und flexible Verstärkungen schiebt.

Und es bleibt nicht bei diesem Paket: Laut der 2026-Roadmap geht es ab Q2 weiter, inklusive eines zweiten Raid-Bosses neben Bloomreaper the Invincible. Zusätzlich sind ein drittes Kopfgeld-Paket, ein kostenloses Takedown-Event sowie in Q3 weitere bezahlte Kopfgeld-Pakete und ein zweites Story-Pack geplant. Dort soll auch ein zweiter DLC-Charakter erscheinen, zu dem Gearbox bislang aber noch keine Details gezeigt hat.

Wie wichtig ist euch die Level-Cap-Erhöhung auf 60, und startet ihr am 26. März 2026 direkt wieder ins Endgame oder eher in die Mad-Ellie-Kampagne? Schreibt es in die Kommentare.