Final Fantasy 14 für Switch 2 angekündigt – Beta ab August 2026, eigenes Abo

Square Enix hat es jetzt offiziell gemacht: Final Fantasy 14 kommt auf die Nintendo Switch 2. Die Ankündigung fiel während des FanFest-Events 2026 in Anaheim und dürfte besonders alle freuen, die Eorzea endlich unterwegs im Handheld-Modus bereisen wollen. Ganz ohne Haken ist der Einstieg auf Nintendos neuer Konsole allerdings nicht.

Der Start ist dabei schon terminiert: Im August 2026 soll Final Fantasy 14 auf Switch 2 zunächst als Beta-Client erscheinen. Der Beta-Zugang ist kostenlos und soll voraussichtlich rund einen Monat laufen, bevor es im September 2026 in die nächste Phase geht.

Release-Fahrplan und Funktionsumfang auf Switch 2

Wann erscheint Final Fantasy 14 für Nintendo Switch 2? Los geht es mit einer Beta im August 2026, die laut Ankündigung etwa einen Monat dauern soll. Damit ist der Beta-Zeitraum grob auf August bis September 2026 eingegrenzt, bevor anschließend die regulären Zugangsbedingungen greifen.

Welche Features sind auf Switch 2 an Bord? Square Enix stellt für die Switch-2-Version den vollen Funktionsumfang in Aussicht, wie man ihn bereits von PC und den anderen Konsolen kennt. Dazu zählen auch Cross-Play und Cross-Progression, also gemeinsames Spielen über Plattformgrenzen hinweg und das Fortsetzen des eigenen Accounts unabhängig vom System.

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Im Rahmen der Präsentation wurde zudem Gameplay in Handheld-Form gezeigt. Das gezeigte Material stammte zwar aus einem Entwicklungsstand, machte aber einen stabilen Eindruck bei der Bildrate, was gerade für ein MMO auf einer mobilen Konsole ein wichtiges Signal ist.

Abo, Kaufpflicht und die wichtigsten Einschränkungen

Was kostet Final Fantasy 14 auf Switch 2 und welche Bedingungen gelten? Nach dem Ende der kostenlosen Beta im September 2026 wird ein Kauf nötig, um über den Umfang des Free Trial hinaus weiterspielen zu können. Zusätzlich kommt eine Besonderheit bei den laufenden Kosten dazu: Für die Switch-2-Version ist ein eigenes Abonnement erforderlich, unabhängig vom bestehenden Final-Fantasy-14-Abo, das auf PC, PlayStation und Xbox genutzt wird.

Nintendo macht dafür zwei konkrete Ausnahmen möglich: Final Fantasy 14 soll auf Switch 2 ohne Nintendo Switch Online spielbar sein, obwohl der Dienst sonst für Online-Funktionen auf der Plattform eine zentrale Rolle spielt. Außerdem gibt es einen Preisnachlass für alle, die bereits auf einer anderen Plattform einen aktiven Account haben: Dann wird die monatliche Gebühr für die Switch-2-Fassung um 50 Prozent reduziert.

Zur Einordnung: Das Standard-Abo von Final Fantasy 14 liegt bei 14,99 US-Dollar pro Monat vor Steuern. Übertragen auf die Switch-2-Regelung bedeutet das, dass selbst mit Rabatt ein zusätzlicher monatlicher Betrag anfällt, wenn du parallel auch auf Switch 2 einsteigen möchtest.

Kostenlose Beta im August 2026, voraussichtlich rund einen Monat

Nach der Beta: Kauf nötig, um über den Free Trial hinaus zu spielen

Eigenes Switch-2-Abonnement zusätzlich zum bestehenden Abo auf anderen Plattformen

Kein Nintendo Switch Online erforderlich

50 Prozent Rabatt auf die Switch-2-Monatsgebühr bei aktivem Account auf einer anderen Plattform

FanFest-Highlights und weitere Final-Fantasy-Pläne für 2026

Welche Neuerungen wurden zusätzlich angekündigt? Die Switch-2-News war nicht das einzige große Thema auf dem FanFest in Anaheim. Square Enix hat mit Final Fantasy 14 Evercold auch die sechste Erweiterung vorgestellt, die im Januar 2027 erscheinen soll. Inhaltlich geht es in eisige Regionen der Vierten Reflexion, einer parallelen Splitterwelt zur Quelle von Etheirys.

Mit Evercold kommen außerdem zwei neue Jobs: ein neuer Tank und ein neuer physischer Fernkampf-DPS. Konkrete Details dazu sollen später auf weiteren FanFest-Stationen in Berlin und Tokio folgen.

Auch abseits von Final Fantasy 14 plant Square Enix mehr für die Switch 2: Final Fantasy 7 Rebirth soll am 3. Juni 2026 auf der Konsole erscheinen, also rund zwei Monate vor dem Start der FF14-Beta. Und wer bereits auf anderen Plattformen aktiv ist, kann schon sehr bald neuen Content mitnehmen: Das Update Trail to the Heavens ist für Dienstag, den 28. April 2026, angekündigt und soll als Patch 7.5 in Richtung Evercold einstimmen.

Wie klingt Final Fantasy 14 auf der Nintendo Switch 2 für dich: perfektes Handheld-MMO oder schrecken dich die zusätzlichen Abo-Regeln eher ab? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.