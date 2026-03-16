Starfield: Bethesda kündigt große Enthüllung für nächste Woche an

Die Zukunft von Starfield könnte schon sehr bald genauer vorgestellt werden. Entwickler Bethesda Game Studios hat angekündigt, dass bereits in der kommenden Woche neue Informationen zum Sci-Fi-Rollenspiel folgen sollen.

Damit heizt das Studio erneut die Spekulationen rund um kommende Inhalte an – darunter eine mögliche große Überarbeitung des Spiels sowie Details zur lange erwarteten zweiten Erweiterung.

Bethesda lädt Creator zu exklusiven Previews ein

Berichten zufolge hat Bethesda ausgewählte Creator und Medienvertreter erneut zu exklusiven Vorschauen eingeladen. Dort konnten sie einen ersten Blick auf eine kommende große Überarbeitung des Spiels werfen.

Konkrete Details dazu sind bislang nicht öffentlich. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass Bethesda an einem größeren Update arbeitet, das das Spielerlebnis weiter ausbauen und verbessern soll.

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Studioleiter Todd Howard hat die Erwartungen allerdings bereits etwas gedämpft. Laut ihm handelt es sich nicht um eine Art „Starfield 2.0“, sondern eher um Verbesserungen und Erweiterungen für bestehende Spieler.

Zweite Erweiterung könnte endlich vorgestellt werden

Ein besonders heiß diskutiertes Thema ist die zweite Story-Erweiterung von Starfield. Schon im vergangenen Jahr hatte Bethesda einen möglichen Titel angeteasert: Terran Armada. Offiziell bestätigt wurde dieser Name allerdings bislang noch nicht.

Die Erweiterung gilt als deutlich verspätet, denn ursprünglich hatte Bethesda vor Release angekündigt, dass Starfield jährlich eine größere Expansion erhalten soll.

Die erste Erweiterung, Starfield: Shattered Space, war bereits lange vor dem Launch des Hauptspiels bekannt. Zur zweiten Erweiterung existieren bisher dagegen nur wenige Informationen. Die kommende Präsentation könnte daher erstmals konkrete Details zu Inhalt, Story oder Umfang liefern.

Großes Update richtet sich vor allem an bestehende Fans

In einem aktuellen Interview erklärte Todd Howard, dass das kommende Update vor allem diejenigen ansprechen soll, die Starfield bereits mögen.

Wer mit dem Spiel bislang nicht warm geworden ist, sollte laut Howard allerdings keine komplette Neuausrichtung erwarten.

Das Ziel sei vielmehr, das Erlebnis für bestehende Fans noch umfangreicher und spannender zu machen, statt grundlegende Designentscheidungen zu verändern.

PS5-Version könnte ebenfalls eine Rolle spielen

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft des Spiels ist die geplante Veröffentlichung auf der PlayStation 5. Damit würde Starfield erstmals auch auf Sonys Konsole erscheinen und eine völlig neue Spielerbasis erreichen.

Ein PS5-Release könnte dem Spiel daher neuen Schwung geben – besonders dann, wenn gleichzeitig ein großes Update oder eine Erweiterung veröffentlicht wird.

In den vergangenen Jahren wurde dem Spiel immer wieder vorgeworfen, zu wenig neue Inhalte erhalten zu haben. Eine größere Enthüllung könnte deshalb ein entscheidender Moment für die weitere Entwicklung von Starfield sein.

Ankündigung über Social Media bestätigt

Bethesda selbst hat die bevorstehende Enthüllung bereits indirekt bestätigt. In einem Social-Media-Post schrieb das Studio:

„Wir haben das mit Todd abgesprochen und er meinte, seine einzige visionäre Fähigkeit sei es, Laufwege in EA College Football 26 zu sehen. Er schätzt das leidenschaftliche Feedback zu Starfield – und wir haben nächste Woche mehr zu teilen.“

Damit ist zumindest klar: Neue Informationen zu Starfield folgen schon sehr bald.

Wendepunkt für Starfield?

Für Bethesda könnte die kommende Präsentation entscheidend werden. Sollte gleichzeitig

die zweite Erweiterung enthüllt werden

ein großes Update erscheinen

und die PS5-Version starten

könnte das Spiel eine neue Aufmerksamkeit und vielleicht sogar eine kleine Renaissance erleben.

Nach einer vergleichsweise ruhigen Phase seit Release wäre das genau der Impuls, den Starfield aktuell gut gebrauchen kann.