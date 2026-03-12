GTA Online – Showcase Special startet, das bringt die Event-Woche bis 18. März 2026

In GTA Online läuft vom 12. März 2026 bis zum 18. März 2026 eine neue Event-Woche unter dem Motto Showcase Special. Wie der Name schon andeutet, steht diesmal alles im Zeichen von Show, Style und dem typischen Los-Santos-Glamour, bei dem ihr eure Garage, euren Look und euren Fahrstil in den Vordergrund rücken könnt.

Wer diese Woche einloggt, sollte besonders auf zeitlich begrenzte Boni, rotierende Highlights und wechselnde Angebote achten. Gerade bei Showcase-Themen lohnt es sich erfahrungsgemäß, auch den Ingame-Kalender und die Händler regelmäßig abzuklappern, weil sich die Schwerpunkte oft über die Woche hinweg anpassen.

Showcase-Fokus der Woche

Worum geht es beim Showcase Special? Das Showcase Special zielt in der Regel darauf ab, Inhalte zu pushen, bei denen Optik und Präsentation eine größere Rolle spielen als reines Grinding. Dazu zählen häufig Fahrzeug- und Tuning-Themen, ausgewählte Renn- und Stunt-Playlists sowie Aktivitäten, bei denen ihr eure Sammlung und euren Ruf im öffentlichen Lobby-Leben sichtbar macht.

Wenn ihr eher der Typ seid, der seine Zeit in Los Santos gerne zwischen Autotreffen, Werkstatt und schnellen Jobs aufteilt, ist das eine Event-Woche, die sich besonders rund anfühlen kann. Wer dagegen nur auf maximale Auszahlung pro Minute optimiert, sollte die Boni genau vergleichen und gezielt die Aktivitäten spielen, die in dieser Woche tatsächlich verstärkt werden.

So holt ihr in dieser Woche das Maximum heraus

Wie nutzt man eine Event-Woche wie diese am effizientesten? Plant eure Sessions so, dass ihr große Einkäufe erst dann tätigt, wenn ihr die Deals im Spiel gesehen habt. Bei Themenwochen wie Showcase lohnt es sich außerdem, erst die wöchentlichen Challenges, Login-Boni oder Playlist-Highlights abzuarbeiten und danach in längere Farm-Routinen zu wechseln.

Praktisch ist es, wenn ihr euch vor dem Kauf neuer Fahrzeuge oder Upgrades kurz klar macht, was euch wirklich etwas bringt. Bei Show-orientierten Wochen wird man schnell verführt, Geld in rein kosmetische Dinge zu versenken. Das kann Spaß machen, aber wenn ihr noch wichtige Geschäfts-Upgrades oder Heist-Vorbereitungen offen habt, kann sich Priorisieren auszahlen.

Das solltet ihr vor dem 18. März 2026 erledigen

Welche Aufgaben sollte man bis zum Ende der Woche einplanen? Bis einschließlich 18. März 2026 solltet ihr alle zeitlich begrenzten Inhalte mitnehmen, die im Rahmen des Showcase Special rotieren. Dazu gehören erfahrungsgemäß wöchentliche Boni auf ausgewählte Jobs, mögliche Rabatte bei Händlern sowie spezielle Playlist-Empfehlungen, die Rockstar im Wochenrhythmus hervorhebt.

Wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, ist das auch eine gute Woche, um gemeinsam Aktivitäten zu spielen, die vom Vibe her mehr nach Show und Chaos als nach reiner Arbeitsteilung funktionieren. Gerade wenn die Event-Woche stärker auf Rennen oder kuratierte Playlists setzt, ist die Gruppe oft der größte Multiplikator für Spaß und Effizienz.

Was ist euer Highlight in der GTA-Online-Event-Woche vom 12. März 2026 bis 18. März 2026, und spielt ihr solche Showcase-Themen eher wegen der Belohnungen oder wegen des Styles? Schreibt es gern in die Kommentare.