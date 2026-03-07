Epic Games Store – Diese Woche gibts zwei Gratis-Spiele statt nur eins

Im Epic Games Store wartet diese Woche eine kleine Überraschung auf alle, die regelmäßig bei den Gratis-Aktionen zuschlagen. Neben dem üblichen kostenlosen Wochentitel gibt es aktuell nämlich ein Bonus-Spiel gratis dazu. Heißt für euch: Mehr Content, ohne dass ihr dafür auch nur einen Euro ausgeben müsst und wie gewohnt landet alles dauerhaft in eurer Bibliothek, sobald ihr es einmal beansprucht habt.

Solche Doppel-Deals sind bei Epic keine Selbstverständlichkeit, umso mehr lohnt sich in dieser Woche ein Blick in den Store. Wer ohnehin auf der Suche nach neuem Futter für den Feierabend ist, bekommt hier praktisch ein kleines Mini-Bundle zum Nulltarif.

So funktioniert die Bonus-Aktion im Epic Games Store

Wie bekommt ihr das Bonus-Spiel kostenlos? Die Aktion läuft wie die normalen Gratis-Angebote im Epic Games Store: Ihr loggt euch mit eurem Epic-Konto ein, öffnet die aktuellen Free Games und klickt auf Beanspruchen. Danach gehören die Titel dauerhaft euch, auch wenn die Aktion später ausläuft.

Wichtig ist dabei nur, dass ihr beide Spiele innerhalb des Aktionszeitraums wirklich abholt. Der Epic Games Store zeigt den Bonus in der Regel direkt bei den kostenlosen Angeboten an, sodass ihr nichts umständlich suchen müsst.

Wer kann die Gratis-Spiele abholen? Grundsätzlich alle mit einem kostenlosen Epic-Konto. Ein Abo ist nicht nötig, und ihr müsst auch keine Zahlungsmethode hinterlegen, solange ihr wirklich nur die Freebies beansprucht.

Warum sich ein doppeltes Freebie besonders lohnt

Welche Vorteile bringt ein Bonus-Spiel zusätzlich? Zwei Gratis-Titel bedeuten nicht nur mehr Spielzeit, sondern oft auch mehr Abwechslung. Häufig kombiniert Epic einen größeren Titel mit einem kleineren Bonus, der sich gut für zwischendurch eignet, oder packt etwas thematisch Passendes dazu, damit ihr direkt mehr Auswahl auf der Platte habt.

Gerade wenn ihr gern unterschiedliche Genres ausprobiert, ist so eine Woche ideal, um ohne Risiko etwas Neues zu testen. Und selbst wenn ihr nicht sofort Zeit habt: Einmal eingesammelt, könnt ihr die Spiele später jederzeit installieren.

Für wen ist die Aktion am spannendsten? Für alle, die ihre Bibliothek günstig aufbauen, neue Reihen entdecken oder einfach regelmäßig nach kostenlosen Alternativen zu Steam-Sales und Abo-Bibliotheken schauen. Wer mit Freunden zockt, kann außerdem direkt vergleichen, wer was mitnimmt und ob sich daraus gemeinsame Sessions ergeben.

Tipps für eure Sammlung und den perfekten Abhol-Rhythmus

Wann solltet ihr im Store vorbeischauen? Am besten macht ihr euch einen festen Wochentag zur Routine, an dem ihr die Gratis-Spiele einsammelt. So verpasst ihr weder den Standard-Titel noch solche Bonus-Aktionen, die gern mal nur kurzfristig auftauchen.

Was solltet ihr vor dem Download prüfen? Wenn ihr direkt loslegen wollt, checkt kurz den freien Speicherplatz und ob euer System die Anforderungen erfüllt. Wer erst später spielt, kann die Titel einfach in der Bibliothek lassen und bei Bedarf nachinstallieren.

Wie steht ihr zu den Gratis-Aktionen im Epic Games Store und freut ihr euch über Bonus-Wochen mit zusätzlichem Spiel? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.