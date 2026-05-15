Epic Games Store verschenkt Vaudeville – nur bis 17. Mai

Im Epic Games Store ist im Mai 2026 neben der üblichen Gratis-Rotation noch ein weiterer Freebie-Deal aufgetaucht, der leicht untergehen kann. Bis zum 17. Mai 2026 lässt sich das Detective-Adventure Vaudeville kostenlos zur Bibliothek hinzufügen, danach ist die Aktion vorbei.

Wichtig: Das Giveaway läuft nicht bis zum nächsten wöchentlichen Store-Wechsel, sondern endet bereits am 17. Mai 2026 um 06:00 Uhr. Wer sich das Spiel sichern will, sollte also nicht zu lange warten.

Vaudeville kostenlos sichern

Bis wann ist Vaudeville gratis? Die Aktion endet am 17. Mai 2026 um 06:00 Uhr, und danach ist Vaudeville im Epic Games Store nicht mehr kostenlos zu haben.

Vaudeville ist ein erzählerisch getriebenes Whodunit-Experiment von Bumblebee Studios, das 2023 erschienen ist. Ihr schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs und untersucht drei Mordfälle, wobei Gespräche das zentrale Werkzeug sind, nicht klassische Point-and-Click-Puzzles oder Actioneinlagen.

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Der besondere Kniff: Die NPCs reagieren KI-gestützt und antworten auf Fragen abhängig von Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte. Dadurch fühlt sich Vaudeville eher wie ein dialoggetriebenes Krimi-Rollenspiel an, in dem ihr Verdächtige unter Druck setzt, Aussagen abgleicht und euch Schritt für Schritt an die Lösung herantastet.

Interessant für Preisfüchse: Während das Spiel bei Epic gerade verschenkt wird, kostet es auf Steam zum Zeitpunkt der Aktion weiterhin rund 20 Euro.

Technik, Erwartungen und der Blick auf die Bewertungen

Welche PC-Anforderungen hat Vaudeville? Wer das Spiel ausprobieren will, sollte einen Blick auf die empfohlenen Systemanforderungen werfen, denn die fallen recht kräftig aus.

Komponente Empfehlung Betriebssystem Windows 10 oder Windows 11 CPU Intel Core i7 2,8 GHz oder AMD Ryzen 7 RAM 32 GB Grafikkarte Nvidia RTX 2070 oder AMD 6600 DirectX Version 11 Speicherplatz 30 GB

Wie gut ist Vaudeville bei den Nutzern angekommen? Auf Steam steht das Spiel aktuell bei gemischten Nutzerbewertungen. Viele finden die Grundidee spannend, bemängeln aber, dass die Umsetzung nicht immer sitzt.

Genannt werden dabei unter anderem Dialoge, die nicht immer natürlich wirken, sowie Wartezeiten bei Antworten, weil das Spiel stark auf Chat-ähnliche Konversationen setzt. Trotzdem gilt: Wer Lust auf ein ungewöhnliches Thriller-Konzept hat, bekommt hier gerade eine risikofreie Gelegenheit, einfach mal reinzuschauen.

Weitere Gratis-Inhalte und eine volle Woche im Epic Games Store

Welche weiteren Gratis-Deals laufen im Epic Games Store im Mai 2026? Parallel zu Vaudeville laufen noch mehrere Aktionen, die den Mai im Store ziemlich vollpacken.

In der regulären wöchentlichen Gratis-Rotation sind derzeit Sunderfolk und The Telltale Batman Shadows Edition verfügbar. Zusätzlich sollen am 21. Mai 2026 noch zwei Mystery-Spiele als nächste Gratis-Titel enthüllt werden, womit es in kurzer Zeit insgesamt gleich mehrere kostenlose Downloads gibt.

Außerdem gibt es im Rahmen einer Extra-Promo diverse Gratis-DLC-Pakete. Genannt wird unter anderem ein 10-Euro Drivers Mega Pack für Monogil sowie zusätzliche kostenlose Inhalte für folgende Spiele:

Wuthering Waves

Infinity Nikki

World of Warships

Asphalt Legends

Rocket League

Fortnite

Diese DLC-Aktion läuft im Zuge der MEGA-Sale-Feierlichkeiten und soll bis zum 11. Juni 2026 um 17:00 Uhr verfügbar sein.

Holt ihr euch Vaudeville noch schnell ab, oder wartet ihr eher auf die Mystery-Spiele am 21. Mai 2026? Schreibt es mir in die Kommentare.