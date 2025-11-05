Spiele-Release 2026: Diese Games erscheinen für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Switch & PC

Im Jahr 2026 erwartet uns erneut eine große Auswahl an neuen Spielen für Konsolen wie PS4, PS5, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch (inkl. Switch 2) sowie den PC. Doch welche Spiele erscheinen konkret im kommenden Jahr? Hier erfahrt ihr alles über die heiß erwarteten Highlights, die im Jahr 2026 veröffentlicht werden.

Hinweis: Diese Release-Liste für 2026 wird laufend aktualisiert. Kommt regelmäßig vorbei, um keine Termine für die verschiedenen Plattformen zu verpassen. Falls ein für euch wichtiger Titel fehlt, schreibt uns gerne unten in die Kommentare.

Release-Überblick: Diese Spiele erscheinen im Jahr 2026

Damit ihr den kompletten Überblick habt – von Januar bis Dezember 2026 – für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC, liefern wir euch hier auf PlayCentral unsere altbekannte Release-Liste mit allen kommenden Spielen.

Top-Games im Januar 2026

15. Januar – The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC)

(PS4, PS5, Switch, Switch 2, PC) 28. Januar – The Seven Deadly Sins: Origin (PS5, PC, Mobile)

(PS5, PC, Mobile) 29. Januar – I Hate This Place (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 29. Januar – Dusk Index: Gion (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 30. Januar – Code Vein 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Top-Games im Februar 2026

1. Februar – Starsand Island (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 5. Februar – Deus Ex Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 5. Februar – Menace (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 5. Februar – Dragon Quest 7 Reimagined (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) 6. Februar – My Hero Academia: All’s Justice (PS5)

(PS5) 6. Februar – Nioh 3 (PS5, PC)

(PS5, PC) 10. Februar – Mewgenics (PC)

(PC) 12. Februar – Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) 13. Februar – High on Life 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 24. Februar – Tides of Tomorrow (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 26. Februar – City Hunter (PS5, Xbox Series X|S, Switch 1 & 2, Switch, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch 1 & 2, Switch, PC) 27. Februar – Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series X|S, PC)

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im März 2026

12. März – R-Type Tactics 1 & 2 Cosmos (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) 13. März – Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Switch 2, PS5, PC, Xbox Series X|S)

(Switch 2, PS5, PC, Xbox Series X|S) 19. März – Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch 1 & 2, Switch, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, Switch 1 & 2, Switch, PC) 19. März – Crimson Desert (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 19. März – Mouse: P.I. for Hire (PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) 20. März – Saros (PS5)

(PS5) 26. März – Neopets: Mega Mini Games Collection

26. März – Copa City (PS5, Xbox Series X|S, PC)

(PS5, Xbox Series X|S, PC) 27. März – 007: First Light (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC)

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im April 2026

Cthulhu: The Cosmic Abyss (PS5, Xbox Series X|S, PC)

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im Mai 2026

26. Mai – GTA 6 (PS5, Xbox Series X|S)

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im Juni 2026

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im Juli 2026

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im August 2026

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im September 2026

8. September – Halloween: The Game (PC, PS5, Xbox Series X|S)

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im Oktober 2026

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im November2026

… (weitere Titel/Termine folgen hier)

Top-Games im Dezember 2026

… (weitere Titel/Termine folgen hier)