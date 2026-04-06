Crimson Desert Brennofen-Reparatur in der Kilnden-Werkstatt lösen – Generator aktivieren, drei Öfen reparieren

Die Nebenquest Brennofen-Reparatur in der Kilnden-Werkstatt in Crimson Desert gehört zu den ersten größeren Rätselaufgaben in Kapitel 4. Nachdem du aus der Ferne eine uralte Anlage explodieren siehst, führt dich der Weg zur Kilnden-Werkstatt, wo dich der gepanzerte Meisterartifizierer Grimnir direkt einspannt. Ziel ist klar: drei Öfen wieder funktionstüchtig machen, damit die Werkstatt endlich wieder läuft.

Der Auftrag ist mehrstufig und kombiniert ein Generator-Puzzle mit drei kleinen Reparaturaufgaben, die du in beliebiger Reihenfolge angehen kannst. Damit du nicht lange herumprobierst, findest du hier alle Schritte sauber aufgeschlüsselt.

Aktivierung der uralten Energiequelle

Wie aktivierst du den uralten Generator? Bevor du überhaupt an die drei Öfen darfst, verlangt die Quest, dass du die Kurbel nutzt, um den uralten Generator zu aktivieren. Praktisch bedeutet das: Du musst auf mehreren drehbaren Ringen dasselbe dreieckige Symbol so ausrichten, dass es mit dem unten leuchtenden Symbol übereinstimmt.

Der Mechanismus lässt dich per Hebel jeweils einen Ring ansteuern, während du mit einem Griff die Ausrichtung schrittweise veränderst. Wenn du die Symbole einmal verstanden hast, ist es schnell erledigt.

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Bewege den Hebel so lange, bis das Symbol auf dem zweiten Ring von unten aufleuchtet. Schiebe den Griff rechts neben dir einen Schritt nach rechts. Bewege den Hebel weiter, bis das Symbol auf dem dritten Ring von unten aufleuchtet. Schiebe den Griff nun einen Schritt nach links.

Sobald alle vier dreieckigen Symbole sauber ausgerichtet sind, geht der Generator an und du kannst dich um die Öfen kümmern.

© Pearl Abyss

Nördlicher Ofen mit Brennstoff versorgen

Wo findest du den Brennstoff und wie setzt du ihn ein? Ein guter Start ist der nördliche Ofen. Hier geht es nicht um Schrauben oder Rohre, sondern um die leuchtend blauen Brennstoffkugeln, die du mit Macht des Axioms aufnimmst und in die runden Öffnungen links und rechts am Ofen einsetzt.

Wenn du eine Kugel korrekt hineindrückst, schließt sich die Klappe der Öffnung. Insgesamt sind fünf Kugeln nötig, und sie sind auf der Karte markiert. Zwei Fundorte können trotzdem kurz irritieren.

Eine Brennstoffkugel ist tatsächlich das Auge einer nahegelegenen Vogelstatue . Du musst sie mit Macht des Axioms herausziehen.

. Du musst sie mit Macht des Axioms herausziehen. Eine weitere Kugel liegt beim Eingang zur Duskwood-Höhle und sollte dort am Boden zu finden sein.

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Sind alle fünf Kugeln eingesetzt, drückst du den seitlichen Hebel am Ofen, um ihn zu starten.

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Südlicher Ofen aus Teilen zusammensetzen

Wie reparierst du den kaputten Ofen mit Macht des Axioms? Beim südlichen Ofen ist nichts mit Anzünden, der ist buchstäblich zerbrochen. Du musst zwei Teile mithilfe von Macht des Axioms wieder zusammensetzen. Die Positionen sind wichtig, auch wenn die Teile nicht perfekt einrasten.

Diese beiden Stücke brauchst du:

Das erste Teil liegt sofort rechts von dir, erkennbar an den gezackten Kanten, nahe bei den herumstehenden Personen.

Das zweite Teil liegt hinter dem Ofen und hat oben ein auffälliges Lüftungsgitter.

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Platziere beide Teile an der richtigen Stelle. Danach kletterst du auf den Ofen, springst hoch und führst in der Luft einen Force Palm aus, der nach unten zielt. Dadurch werden die Teile endgültig zusammengefügt und der Ofen gilt als repariert.

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Südöstlicher Ofen mit Rohrverbindung fixen

Was musst du beim abgekoppelten Ofen genau machen? Der dritte Ofen im Südosten ist die schnellste Station der gesamten Quest. Hier ist lediglich ein Verbindungsrohr gelöst.

Interagiere mit dem Rohr, um es wieder einzustecken, und drücke anschließend wie bei den anderen Öfen den seitlichen Hebel, um ihn zu aktivieren. Mehr ist es nicht.

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Belohnung bei Grimnir abholen

Wann ist die Quest abgeschlossen? Sobald alle drei Öfen laufen, gehst du zurück zu Grimnir in der Kilnden-Werkstatt. Damit ist die abgeschlossen und du bekommst deine Belohnung für die Inbetriebnahme der Anlage.

Wie lief das Rätsel bei dir: direkt gelöst oder hast du an Generator und Ofenteilen erst einmal herumprobiert? Schreib es gern in die Kommentare.

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