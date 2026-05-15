Crimson Desert Update 1.07.00 – Rematch baut Bosskämpfe deutlich aus

Pearl Abyss hat für Crimson Desert am 15. Mai 2026 das Update 1.07.00 veröffentlicht und rückt damit vor allem die Bosskämpfe in den Mittelpunkt. Im Kern wird das noch junge Rematch-Feature deutlich ausgebaut, das erst vor wenigen Wochen ins Spiel kam und seitdem bei vielen als Trainingsmodus für knifflige Begegnungen gilt.

Der Patch setzt dabei weiter auf die Update-Philosophie des Studios: Statt eines festen Fahrplans werden Verbesserungen schnell nachgereicht, sobald Feedback und Spielverhalten klare Baustellen zeigen. Neben den Boss-Neuerungen gibt es spürbare Anpassungen am Kampfsystem, zusätzliche Fähigkeiten für andere steuerbare Figuren und eine lange Liste an Bugfixes.

Rematch bekommt deutlich mehr Boss-Optionen

Welche Bosskämpfe lassen sich jetzt erneut bestreiten? Mit Update 1.07.00 erweitert Pearl Abyss die Auswahl an Gegnern, die ihr über Rematch erneut herausfordern könnt. Neu ist außerdem, dass bestimmte Bosse aus dem Abyss für Rematches so angepasst wurden, dass die Kämpfe nun an Land stattfinden, statt in ihrer ursprünglichen Umgebung.

Die Rematch-Orte werden euch über die Bosses Memory Fragments im Journal angezeigt. Dort findet ihr die passenden Einträge unter Journal, Knowledge, Memory Fragments, Bosses und könnt so gezielt ansteuern, wo die jeweilige Wiederbegegnung startet.

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Folgende Bosse sind in den Patch Notes als neue Rematch-Kandidaten inklusive Ort genannt:

Muskan: Bonepit

Corrupted Caliburn: Fort Musket

Goyen: Spire of the Sun

Draven, the Crowcaller: Church of West Demeniss

Clockwork White Horn: Gate to Advancement

Bereits zuvor war Rematch vor allem deshalb beliebt, weil ihr Bosse entweder in ihrer ursprünglichen Version oder skaliert über die Option Resonate auf euer aktuelles Level erneut bekämpfen könnt. Praktisch bleibt auch: Verbrauchsgegenstände, die ihr in einem Rematch nutzt, werden nach dem Kampf zurückerstattet. Damit könnt ihr aggressiver experimentieren, ohne euch den Vorrat wegzuschmelzen.

Mehr Skills für Damiane, Oongka und neue Optionen im Faustkampf

Was ändert das Update am Kampfsystem und an den Charakteren? Neben den Bosskämpfen adressiert der Patch ein häufig genanntes Problem: Der Wechsel weg von Kliff fühlte sich für viele zu limitiert an, weil Oongka und Damiane weniger starke Optionen im Arsenal hatten. Update 1.07.00 legt hier nach und erweitert die Movesets.

Damiane erhält neue Skills für den unbewaffneten Kampf. Zusätzlich bekommen Damiane und Oongka die neue Attacke Aerial Stab. Auch Kliff wird im Faustkampf aufgewertet und kann Blinding Flash Finisher nun ebenfalls unbewaffnet einsetzen.

Zusätzlich nennt Pearl Abyss mehrere Combat- und Action-Verbesserungen, die auch unabhängig von der Charakterwahl spürbar sein sollen:

Explosive Strike erhält eine zusätzliche Charge-Phase.

Das Verketten in Stab beim Dual-Wielding wurde verbessert.

Allgemeine Bewegungsanimationen im unbewaffneten Zustand wurden verbessert.

Viele unbewaffnete Angriffe und Skills treffen nun zuverlässiger Gegner, die am Boden liegen.

Patch Notes: Mounts, Technik-Fixes und Boss-Feinschliff

Welche weiteren Verbesserungen stecken in Update 1.07.00? Neben Rematch und Combat liefert der Patch eine breite Palette an Quality-of-Life-Anpassungen und Bugfixes. Dazu gehören neue Mount-Optionen, Quest-Reparaturen, UI-Korrekturen, Grafikstabilität und weitere Detailarbeiten.

Neue Inhalte rund um Reittiere:

Zusätzliche Wolf- und Bär-Typen können als Mount registriert werden.

Zügel für bestimmte Mounts wurden hinzugefügt.

Die Anzahl der Tiere in der Welt, die als Mount genutzt werden können, wurde erhöht.

Ausgewählte Fixes und Verbesserungen aus den Patch Notes:

Elegant Carmine Leather Armor: Darstellung korrigiert.

Faces on the Bounty Notice: Fortschritt-Problem behoben, wenn Ulzoks Kopfgeld vor dem Gespräch mit Yann aufgenommen wurde.

Champion’s Plate Gloves: visuelle Effekte verbessert.

Eastern Witch’s Fan: verschwand teils beim Extrahieren, Fehler behoben.

Kuku Bird Egg: verschwand gelegentlich aus dem Nest, Fehler behoben.

Saltroad Trading Post: NPCs erschienen teils fehlerhaft, Problem behoben.

Ugmon’s Request: Check the honey quality at the Pollengarth Apiary konnte teils nicht abgeschlossen werden, Problem behoben.

Protectors of the Abyss: eingesetzte Tokens verschwanden, wenn man sich nach teilweisem Einsetzen entfernte, Problem behoben.

Plentiful Greeting: Fortschritt konnte trotz erfüllter Anforderungen hängen, Problem behoben.

Floppy-eared bulldogs: konnten Sigil of Valor nicht ausrüsten, Problem behoben.

Ibexes: konnten nicht an einen Fence verkauft werden, Problem behoben.

Missions: Fortschritt-Probleme nach dem Auflösen von Comrades am Einsatzort behoben.

Legendary mounts: konnten beim Wechsel zu Kliff in bestimmten Situationen nicht beschworen werden, Problem behoben.

A.T.A.G.: konnte in bestimmten Situationen nicht beschworen werden, Problem behoben.

A.T.A.G.: erschien gelegentlich nicht im Hangar, Problem behoben.

Steuerung: Ess-Animation wurde unbewaffnet auf Easy oder Normal nicht durch andere Aktionen abgebrochen, Fehler behoben.

Interaktion: Handwheel am Coil Pillar war nur aus bestimmten Winkeln nutzbar, Fehler behoben.

UI: Icon des Sword of Starlight wich vom tatsächlichen Aussehen ab, Fehler behoben.

Controller: bestimmte Hinweise unten rechts zeigten fälschlich Tastatur- und Maus-Inputs, Fehler behoben.

Grafik: GPU-Crash mit AMD-Treiber 26.5.1 behoben.

Lokalisierung: diverse Fehler behoben und Übersetzungsqualität in allen Sprachen verbessert.

Option Display Melee Weapons auf Selected Only: falsche Scheide wurde angezeigt, Fehler behoben.

Ausrüstung auf Pferden: verschwand in bestimmten Situationen, Fehler behoben.

Löwen, Tiger und große Wölfe: fielen bei Treffern jedes Mal um, Fehler behoben.

Reiten: andere Aktionen waren während Angriffen zu Pferd möglich, Fehler behoben.

Zweihand-Kanonen: Flackern beim Rutschen behoben.

Sprungangriff mit Schwert und Schild: übermäßige Gleitdistanz in bestimmten Situationen behoben.

Auch an Bossen selbst wurde geschraubt. Genannt werden unter anderem Fixes für Awakened Ludvig, dessen bestimmte Attack-Patterns zu stark gleiteten, sowie ein Problem bei Blackstar, dessen Lebenspunkte nach Retry oder Aufgeben in Deferred Advance unter bestimmten Bedingungen nicht korrekt zurückgesetzt wurden.

Parallel dazu macht Pearl Abyss außerdem Hoffnung auf mehr Nachschub: Für Crimson Desert ist DLC in Arbeit, Details sollen folgen, sobald konkrete Pläne feststehen.

Wie gefällt euch der stärkere Fokus auf Rematch und Bosskämpfe, und welche Bosse würdet ihr als Nächstes gern im Rematch-System sehen? Schreibt es in die Kommentare.