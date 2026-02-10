Gerüchte um nächste Xbox Game Pass-Umstrukturierung – PC Game Pass im Fokus

Xbox Game Pass steht offenbar vor der nächsten großen Umkrempelung und die Community wirkt schon jetzt genervt. Nach der letzten Umstrukturierung, die für alle Abo-Stufen spürbare Mehrkosten mit sich brachte, kursieren nun Berichte über den nächsten Schritt: Eine besonders beliebte Option soll gestrichen und in ein anderes Modell integriert werden. Für viele klingt das weniger nach Service-Ausbau und mehr nach der nächsten, indirekten Preiserhöhung.

Besonders heikel: Diesmal trifft es ausgerechnet den Bereich, der für viele PC-Gamer der bequemste Einstieg war. Wenn Microsoft an den Stellschrauben dreht, geht es selten nur um neue Features, sondern fast immer auch um die Frage, welche Inhalte künftig in welchen Stufen landen und was am Ende monatlich fällig wird.

Die angekündigte Richtung der Umstrukturierung

Was soll sich beim Xbox Game Pass konkret ändern? Im Raum steht, dass Microsoft den bisherigen PC Game Pass als eigenständige Option abschaffen und stattdessen in eine andere Mitgliedschaft überführen will. Als wahrscheinlich gilt dabei eine Eingliederung in eine höherwertige Stufe, die in Berichten als Premium-Variante eingeordnet wird.

Die Information wird Tom Warren zugeschrieben, der davon spricht, Microsoft befinde sich in einer frühen Phase und prüfe Möglichkeiten, den Service zu erweitern. Genau dieses Wort sorgt bei vielen für Stirnrunzeln, weil die letzte große Neuausrichtung ebenfalls als Aufwertung verkauft wurde, am Ende aber vor allem durch höhere Kosten in Erinnerung blieb.

Eine offizielle, detaillierte Aufschlüsselung zu Inhalten, Features oder einem Zeitplan steht im Moment nicht im Vordergrund der Diskussion. Entscheidend ist für viele vielmehr das Muster: Wenn eine günstige oder klare Option in ein größeres Paket wandert, wird es selten billiger.

Warum viele PC-Gamer jetzt besonders nervös sind

Wieso trifft eine Abschaffung von PC Game Pass so einen wunden Punkt? Weil PC Game Pass für viele als Preis-Leistungs-Sweet-Spot galt: ein klarer Tarif, fokussiert auf PC, ohne dass man zwangsläufig in ein großes Rundum-Paket gedrückt wird. Genau diese Planbarkeit droht wegzufallen, wenn PC künftig nur noch über eine Premium-Stufe sinnvoll abgedeckt wird.

In Foren und sozialen Netzwerken wird daher vor allem eine Sorge laut: Dass es am Ende einen PC-Premium-Tarif geben könnte, darüber vielleicht noch eine Ultimate-Stufe, und die Preise Schritt für Schritt nach oben wandern. Einige befürchten, dass sich PC-Nutzer dann verstärkt auf klassische Kaufplattformen zurückziehen, statt monatlich weiter zu abonnieren.

Sinngemäß bringt es ein Kommentar auf den Punkt:

Ich habe noch so viele Games über PC Game Pass offen. Wenn jetzt ein heftiger Preissprung kommt, weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt.

Und ein anderer sieht gleich die Abwanderung kommen:

Wenn sie eine PC-Premium-Stufe und darüber eine Ultimate-Stufe einführen und den Preis anheben, springen viele PC-Leute rüber zu Steam.

Preisdebatte und der Druck, mehr Wert zu liefern

Warum wird eine mögliche Preiserhöhung so kritisch aufgenommen? Weil sich bei vielen der Eindruck verfestigt hat, dass höhere Kosten zuletzt nicht im gleichen Maß durch spürbar mehr Gegenwert ausgeglichen wurden. Wenn die Kommunikation von Ausbau und Mehrwert spricht, aber im Alltag hauptsächlich der Rechnungsbetrag steigt, kippt die Stimmung schnell.

Gerade auf dem PC ist die Konkurrenzsituation zudem speziell: Wer kein Abo will, hat Alternativen im klassischen Kaufmodell und wird zusätzlich von häufigen Aktionen und zeitweise kostenlosen Angeboten auf anderen Plattformen angezogen. Das bedeutet nicht, dass ein Abo grundsätzlich schlechter ist, aber es muss seine Vorteile klar ausspielen, etwa über eine starke Bibliothek, Day-One-Releases oder überzeugende Zusatzfeatures.

Wenn nun ausgerechnet die Option verschwindet, die als unkomplizierter Einstieg galt, wird Microsoft erklären müssen, warum die neue Struktur besser sein soll und zwar so, dass es am Ende nicht nur nach einem größeren Paket mit größerem Preis aussieht.

Was du in den nächsten Monaten im Blick behalten solltest

Welche Auswirkungen könnte die nächste Game-Pass-Runde für Abonnenten haben? Sollte PC Game Pass tatsächlich in eine andere Stufe integriert werden, dürften vor allem diese Punkte entscheidend sein:

Ob PC-Inhalte künftig an eine höherpreisige Premium-Stufe gebunden werden

Ob bestehende Abos automatisch umgestellt werden oder eine Wahlmöglichkeit bleibt

Welche Features als Begründung für die Umstellung nachgeliefert werden, etwa mehr Day-One-Spiele, bessere Cloud-Optionen oder neue Vorteile für PC

Wie stark die Community auf die nächste Preisrunde reagiert und ob Kündigungen tatsächlich zunehmen

Ein genaues Datum, wann der PC Game Pass als eigenständige Option verschwindet, steht derzeit nicht im Mittelpunkt der Berichte. Klar ist nur: Wenn sich die Gerüchte bestätigen, werden es viele in der Geldbörse spüren und genau das ist der Punkt, an dem die Stimmung kippt oder sich wieder beruhigt.

Wie siehst du das: Würdest du für eine Premium-Stufe mehr zahlen, wenn PC Game Pass darin aufgeht, oder wäre das für dich der Moment, das Abo zu kündigen?