Crimson Desert für Switch 2 – Pearl Abyss prüft Portierung trotz Abstrichen

Crimson Desert ist erst seit dem 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich, doch Pearl Abyss denkt offenbar schon über den nächsten großen Schritt nach. Ausgerechnet eine Plattform, die viele wegen der Technik zuerst ausgeschlossen hatten, rückt jetzt in den Fokus: die Nintendo Switch 2.

Nach dem starken Launch der Open-World-Action-Adventure-Neuheit könnte das Spiel damit noch einmal eine ganz neue Zielgruppe erreichen, allerdings nicht ohne mögliche Einschnitte. Denn selbst Fans dürften ahnen, wie anspruchsvoll eine Umsetzung auf Nintendos neuer Konsole werden würde.

Pearl Abyss prüft eine Switch-2-Version

Kommt Crimson Desert für die Nintendo Switch 2? Laut Pearl-Abyss-CEO Heo Jin-Young beschäftigt sich das Studio inzwischen konkret mit der Möglichkeit, Crimson Desert auf die Nintendo Switch 2 zu bringen. Die Aussage fiel bei einem Shareholder-Meeting, in dem Heo auch offen ansprach, dass die Hardware im Vergleich zu anderen Konsolen schwächer ausfällt und man deshalb Abstriche machen müsse.

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Damit ist zwar noch keine offizielle Ankündigung oder ein Release-Termin verbunden, aber: Pearl Abyss spricht nicht nur über lose Überlegungen, sondern über ein Anstoßen von interner Untersuchung und Entwicklung. Das ist für ein Projekt dieser Größenordnung bereits ein klares Signal.

Warum eine Portierung technisch heikel wäre

Welche Kompromisse wären auf der Switch 2 wahrscheinlich? Crimson Desert gilt als eines der ambitioniertesten Open-World-Spiele der letzten Jahre. Die Spielwelt soll nicht nur riesig sein, sondern laut den bisherigen Infos sogar doppelt so groß wie die von Skyrim und größer als die von Red Dead Redemption 2. Genau diese Dimensionen machen eine Umsetzung auf schwächerer Hardware kompliziert.

Damit eine Version für Nintendo Switch 2 realistisch wird, wären laut den naheliegenden Anforderungen vor allem Optimierungen und Einschnitte nötig. Dazu könnten unter anderem folgende Punkte gehören:

deutlich heruntergerechnete Grafikqualität und geringere Auflösung

aggressivere Skalierung der Details in der offenen Welt

reduzierte NPC-Dichte, um CPU-Last zu senken

stärkere Einschränkungen im Handheld-Betrieb

Gerade CPU-intensive Aspekte wie bevölkerte Städte, KI-Routinen und Streaming großer Areale gelten bei großen Open-World-Titeln als typische Knackpunkte. Wenn Pearl Abyss hier einen guten Kompromiss findet, könnte Crimson Desert dennoch zu einem echten Technik-Aushängeschild auf der Switch 2 werden.

Der Erfolg nach Release erhöht den Druck

Wie erfolgreich ist Crimson Desert bisher? Trotz gemischter Reaktionen auf einige Aspekte ist der Start für Pearl Abyss ein voller Erfolg. Das Studio hat diese Woche aktualisierte Verkaufszahlen genannt: Mehr als 3 Millionen Exemplare sollen in weniger als einer Woche über die Ladentheke gegangen sein.

Inhaltlich bleibt die Stimmung differenziert. Häufig genannt werden klobige Steuerung und eine eher schwache Story, während Erkundung, Umfang und die technische Präsentation bei vielen gut ankommen. Interessant ist auch, dass sich die Nutzerwertung offenbar verbessert: Auf Steam steht Crimson Desert inzwischen bei größtenteils positiven Bewertungen, auf Metacritic wird eine 8,6 als User-Score genannt.

Parallel läuft der Post-Launch-Support bereits, inklusive Updates, die gezielt an Kritikpunkten wie der Steuerung ansetzen sollen. Eine mögliche Switch-2-Fassung würde also in eine Phase fallen, in der Pearl Abyss ohnehin aktiv an Optimierung und Feinschliff arbeitet.

Würdest du Crimson Desert unterwegs auf der Nintendo Switch 2 spielen, auch wenn dafür Abstriche bei Grafik oder Details nötig wären? Schreib deine Meinung in die Kommentare.