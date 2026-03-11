Viele Figuren im Universum von One Piece tragen ein geheimnisvolles „D.“ in ihrem Namen. Hinter dieser scheinbar einfachen Initiale verbirgt sich eines der größten Rätsel der gesamten Geschichte.

Doch was bedeutet das D. eigentlich – und was hat es mit dem sogenannten Willen des D. auf sich?

Bis heute hat Mangaka Eiichiro Oda die Bedeutung dieses Buchstabens noch nicht vollständig enthüllt. Trotzdem gibt es bereits einige Hinweise darauf, welche Rolle das D. im großen Geheimnis von One Piece spielt.

Der bedeutsamste Buchstabe in One Piece

Der erste Charakter, dem wir in der Geschichte begegnen und der die mysteriöse Initiale trägt, ist Monkey D. Ruffy (Monkey D. Luffy) selbst.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Bereits früh in der Handlung wird angedeutet, dass das „D.“ eine besondere Bedeutung hat. In Kapitel 154 erwähnt die Ärztin Dr. Kureha, dass der sogenannte Wille des D. mit Ruffys Familie weiterlebt. Was genau dieser Wille bedeutet, wurde bisher jedoch nie vollständig erklärt.

Bekannt ist lediglich, dass einige der wichtigsten Figuren der Welt von One Piece das „D.“ in ihrem Namen tragen – darunter Persönlichkeiten wie Gol D. Roger, Monkey D. Dragon oder Trafalgar D. Water Law.

Das Geheimnis hinter dem „Willen des D.“

Im Verlauf der Geschichte wird mehrfach angedeutet, dass Menschen mit dem „D.“ im Namen eine besondere Rolle in der Weltgeschichte spielen. Sie gelten als natürliche Feinde der Weltaristokraten und der Weltregierung. Einige Figuren bezeichnen sie sogar als die „natürlichen Feinde der Götter“.

Auch legendäre Persönlichkeiten wie Gol D. Roger oder Whitebeard kannten offenbar das Geheimnis hinter dem Willen des D. Viele Hinweise deuten außerdem darauf hin, dass der Buchstabe mit der Wahren Geschichte, dem verlorenen Jahrhundert und der mysteriösen Figur Joy Boy zusammenhängt.

Diese Charaktere tragen ein D. im Namen

Bislang sind mehrere Figuren bekannt, die die Initiale D. in ihrem Namen tragen:

Monkey D. Ruffy (Luffy)

Monkey D. Garp

Monkey D. Dragon

Marshall D. Teach

Trafalgar D. Water Law

Gol D. Roger

Jaguar D. Saul

Portgas D. Rouge

Portgas D. Ace

Rocks D. Xebec

Nefertari D. Lili

Nefertari D. Cobra

Auffällig ist dabei, dass das „D.“ oft innerhalb einer Familie weitergegeben wird. So tragen etwa Ruffy, sein Vater Dragon und sein Großvater Garp alle die mysteriöse Initiale.

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Ein Geheimnis, das die Weltregierung fürchtet

Die Weltregierung scheint große Angst vor dem Willen des D. zu haben. Immer wieder wird angedeutet, dass Menschen mit dieser Initiale eine besondere Bedrohung darstellen. Selbst die Fünf Weisen versuchen teilweise zu verhindern, dass der vollständige Name bestimmter Personen öffentlich bekannt wird.

Warum genau das so ist, bleibt jedoch weiterhin eines der größten ungelösten Rätsel der gesamten Serie.

Wird das Geheimnis noch gelüftet?

Da sich One Piece inzwischen in seiner finalen Saga befindet, erwarten viele Fans, dass Eiichiro Oda in den kommenden Kapiteln endlich das Geheimnis hinter dem Willen des D. enthüllen wird.

Bis dahin bleibt die Bedeutung des Buchstabens eines der spannendsten Mysterien der gesamten Geschichte.

Was glaubt ihr: Wofür könnte das „D.“ in One Piece wirklich stehen?