One Piece Season 2 – Trailer zeigt Chopper von seiner besten Seite!

Netflix hat einen neuen Trailer zu One Piece Season 2 veröffentlicht und liefert damit den bisher besten Eindruck von Tony Tony Chopper in seiner übermenschlichen Form. Die zweite Staffel trägt den Zusatztitel One Piece: Into the Grand Line und macht direkt klar: Für Ruffy und die Strohhutbande wird es ab jetzt deutlich größer, wilder und gefährlicher als noch in East Blue.

Im Mittelpunkt steht der Sprung in die Grand Line, wo nicht nur neue Inseln warten, sondern auch Gegner, die ganz offensichtlich ein handfestes Interesse daran haben, die Reise der Crew frühzeitig zu beenden. Besonders auffällig ist dabei, wie stark der Trailer schon jetzt Chopper in Szene setzt, obwohl sein großer Auftritt erst später in der Staffel ansteht.

Ab in die Grand Line

Worum geht es in One Piece Season 2? Season 2 setzt nach dem Ende der ersten Staffel an und zeigt, wie Ruffy und seine Crew East Blue endgültig hinter sich lassen, um in Richtung des legendären One Piece aufzubrechen. Der Trailer teast dabei eine deutlich größere Abenteuer-Skala an, inklusive neuer Schauplätze, mehr Action und einer spürbar steigenden Bedrohungslage.

Bevor es richtig in die Grand Line geht, ist Loguetown als Zwischenstopp fest eingeplant. Dieser Abschnitt eignet sich in der Geschichte traditionell perfekt dafür, die Weichen für alles zu stellen, was danach kommt: die Vorbereitung der Crew, die nächste Eskalationsstufe bei den Gegenspielern und das Gefühl, dass die Reise ab jetzt keine Rückfahrkarte mehr hat.

Der Trailer deutet außerdem an, dass die Live-Action-Serie erneut stark an ikonischen Manga-Momenten orientiert bleibt. Für Fans heißt das: weniger Umwege, mehr Szenen, auf die man seit Staffel 1 wartet.

Baroque Works und neue Gesichter

Welche neuen Charaktere zeigt der Trailer? Ein großes Thema der zweiten Staffel wird die Organisation Baroque Works, die im Trailer als mysteriöse und gefährliche Gegenseite aufgebaut wird. Sie scheint es gezielt auf Ruffys Crew abgesehen zu haben, gleichzeitig aber auch an größeren Plänen zu arbeiten, die über einen simplen Hinterhalt hinausgehen.

Bestätigt sind mehrere zentrale Neuzugänge im Cast, die der Trailer ebenfalls prominent platziert. Dazu gehören Charithra Chandran als Miss Wednesday, Lera Abova als Miss All Sunday und David Dastmalchian als Mr. 3. Gerade für die kommenden Arcs ist das eine Ansage, weil diese Figuren nicht nur Nebenrollen sind, sondern die Story spürbar in eine neue Richtung drücken.

Wer auf taktische Gegner, schrägen Humor und eskalierende Setpieces steht, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Baroque Works bringt genau diese Mischung mit, die One Piece in der Grand Line so besonders macht.

Diese Manga-Momente schafft es der Trailer zu teasen

Welche Arcs werden in Season 2 angedeutet? Der Trailer spielt gleich mehrere klassische Sequenzen an, die Fans aus dem Manga kennen. Netflix scheint dabei mehrere Stationen der Reise bereits klar abzustecken, was einen guten Eindruck davon gibt, wie viel Story die Staffel abdecken will.

Die Crew gerät in Kontakt mit Laboon, dem Wal, inklusive der berüchtigten Situation, dass die Strohhüte verschluckt werden.

Whiskey Peak wird angedeutet, inklusive Zoros Kämpfen gegen Mitglieder von Baroque Works.

Little Garden taucht auf, mit Dinosauriern und ersten deutlichen Hinweisen auf höher rangige Baroque-Works-Mitglieder.

Unterm Strich wirkt das wie ein bewusstes Statement: Staffel 2 will nicht nur die Welt erweitern, sondern auch die Grand Line mit all ihrem Chaos konsequent in Live-Action übersetzen.

Chopper rückt ins Rampenlicht

Warum ist Chopper das Highlight des neuen Trailers? Der größte Gesprächsstoff ist ganz klar Tony Tony Chopper. Der Trailer liefert den bislang deutlichsten Blick auf seine superpowered Form und macht damit Lust auf das, was die Serie aus seiner besonderen Mischung aus Niedlichkeit, Tragik und Power macht.

Chopper ist ein sprechendes Rentier, dessen Stimme in der neuen Staffel von Mikaela Hoover übernommen wird. Obwohl er in der Story erst auf Drum Island richtig dazustößt, legt der Trailer seinen Fokus schon früh auf ihn, inklusive Teasern zu seiner emotionalen Hintergrundgeschichte rund um Doktor Hiriluk.

Gleichzeitig wird mit Wapol, dem gnadenlosen Herrscher des Drum-Königreichs, eine zentrale Bedrohung aufgebaut. Die Rolle übernimmt Rob Colletti. Damit zeichnet sich ab, dass Drum Island nicht nur als letzter Stopp der Staffel funktioniert, sondern als emotionaler und dramaturgischer Höhepunkt, der Choppers Einstieg perfekt rahmt.

Starttermin und Ausblick auf die Reise

Wann erscheint One Piece Season 2 auf Netflix? One Piece Season 2 startet am Dienstag, den 10. März 2026, bei Netflix. Und auch wenn der Trailer bereits ordentlich vorlegt, wirkt er eher wie der Startschuss als wie das ganze Pulverfass, denn Season 3 ist bereits bestätigt.

Wenn du den Trailer gesehen hast: Wie gefällt dir Choppers Look in Live-Action, und welche Grand-Line-Szene muss die Serie deiner Meinung nach unbedingt perfekt treffen? Schreib es in die Kommentare.