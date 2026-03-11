Mit dem Start der zweiten Staffel der Netflix-Serie One Piece tauchen zahlreiche bekannte Figuren aus Manga und Anime erstmals in der Live-Action-Welt auf. Neben Charakteren wie Tony Chopper oder Puma D. Ace sorgt vor allem eine Szene am Ende der ersten Episode für Gesprächsstoff unter Fans.

Dort erscheint ein geheimnisvoller Mann mit einem auffälligen roten Tattoo im Gesicht. Für Kenner der Vorlage ist schnell klar, um wen es sich dabei handelt: Monkey D. Dragon. Doch wer ist dieser Charakter überhaupt?

Spoiler-Warnung: Der folgende Artikel enthält Spoiler zu One Piece Staffel 2 sowie zur Vorlage aus Manga und Anime.

Der mysteriöse Mann am Ende der Folge

Monkey D. Dragon gehört zu den geheimnisvollsten Figuren im gesamten One-Piece-Universum. Gleichzeitig spielt er eine zentrale Rolle in der großen Geschichte.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Sein Name verrät bereits eine wichtige Verbindung: Dragon ist der Vater von Monkey D. Ruffy und gleichzeitig der Sohn des Marinehelden Monkey D. Garp.

Trotz dieser familiären Verbindungen gehört Dragon weder zur Marine noch zu den Piraten. Stattdessen ist er der Anführer der Revolutionsarmee, einer Organisation, die versucht, die Weltregierung zu stürzen. Aus diesem Grund gilt Dragon als meistgesuchter Verbrecher der Welt.

Während Piraten meist auf Ruhm oder Schätze aus sind, verfolgt Dragon ein deutlich politischeres Ziel. Die Revolutionsarmee kämpft gegen die Machtstrukturen der Weltregierung und gegen die sogenannten Weltaristokraten. Für viele Menschen in der Welt von One Piece gilt Dragon deshalb als Symbol des Widerstands und der Hoffnung.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Ein Mann mit großer Aura

Dragon ist bekannt dafür, ein eher ruhiger und nachdenklicher Charakter zu sein. Er spricht nur selten, doch seine Worte haben Gewicht.

Sein Auftreten wirkt stets kontrolliert und strategisch. Viele seiner Entscheidungen scheinen lange im Voraus geplant zu sein. Genau diese Fähigkeit dürfte einer der Gründe sein, weshalb die Revolutionsarmee trotz der ständigen Jagd durch die Weltregierung weiterhin existiert und wächst. Auch seine persönliche Stärke spielt dabei vermutlich eine große Rolle.

Seine Kräfte bleiben ein Rätsel

Über die tatsächlichen Fähigkeiten von Monkey D. Dragon ist bislang nur sehr wenig bekannt. Als Dragon erstmals in Loguetown auftaucht, verändert sich plötzlich das Wetter. Ein Sturm zieht auf und ein Blitz schlägt ein, wodurch Ruffy schließlich entkommen kann. Genau dieses Ereignis wird auch in der Netflix-Serie aufgegriffen.

Solche Wetterphänomene treten in Dragons Gegenwart immer wieder auf. Viele Fans vermuten deshalb, dass er über besondere Kräfte verfügt, die mit dem Wetter in Verbindung stehen. Ob dahinter eine Teufelsfrucht steckt oder eine andere Fähigkeit, ist bis heute nicht offiziell bestätigt.

Auch seine tatsächliche Kampfstärke bleibt ein großes Geheimnis. Da selbst erfahrene Marine-Offiziere großen Respekt vor ihm zeigen, gilt Dragon dennoch als einer der mächtigsten Charaktere im gesamten One-Piece-Universum.

Dragon rettet Ruffy in Loguetown

In der Geschichte von One Piece spielt Dragon eine entscheidende Rolle in Loguetown. Dort wird Ruffy von Marine-Kommandant Smoker gestellt und droht verhaftet zu werden. In diesem Moment greift Dragon ein und stellt sich Smoker entgegen.

Der Strohhutkapitän bemerkt allerdings nicht, wer ihm gerade geholfen hat. Während Ruffy mit dem Gesicht auf den Boden gedrückt wird, spricht Dragon kurz zu ihm, ohne dass dieser erkennt, dass es sich um seinen eigenen Vater handelt. Durch Dragons Eingreifen kann Ruffy schließlich entkommen und seine Reise Richtung Grand Line fortsetzen.

Wer spielt Monkey D. Dragon in der Netflix-Serie?

In der Live-Action-Serie von Netflix wird Monkey D. Dragon von Rigo Sanchez verkörpert. Der US-amerikanische Schauspieler war zuvor unter anderem in dem Thriller Beneath Us sowie in der Serie Animal Kingdom zu sehen. Auch in der Crime-Serie Lucifer hatte er einen Gastauftritt.

Erste Hinweise auf die Revolutionsarmee

Interessant ist außerdem, dass die Netflix-Serie bereits früh einen weiteren wichtigen Charakter andeutet: Sabo. Der spätere Generalstabschef der Revolutionsarmee wird bereits in Staffel 2 angeteast. In der Vorlage taucht die Figur eigentlich erst deutlich später in der Geschichte auf.

Sabo ist ein Kindheitsfreund von Ruffy und seinem Bruder Ace und wächst gemeinsam mit ihnen auf einer kleinen Insel auf. Später schließt er sich Dragons Revolutionsarmee an.

Ein wichtiger Charakter mit vielen Geheimnissen

Obwohl Monkey D. Dragon bereits seit über 25 Jahren Teil der Geschichte von One Piece ist, wissen Fans bis heute erstaunlich wenig über ihn. Viele Details über seine Vergangenheit, seine Kräfte und seine langfristigen Pläne bleiben weiterhin ein großes Geheimnis. Auch die Netflix-Serie dürfte daran vorerst wenig ändern.

Was glaubt ihr: Wird Monkey D. Dragon in Staffel 2 eine größere Rolle spielen oder bleibt sein Auftritt zunächst nur ein kurzer Teaser?