GTA Online Event-Woche – Vierfache Belohnungen, exklusive Fahrzeuge!

Die neueste Event-Woche in GTA Online läuft vom 22. bis 28. Januar 2026 und steht ganz im Zeichen des Auto-Tunings. Wenn du dich für Werkstatt-Missionen, schnelle Fahrzeuge und lukrative Boni interessierst, könnte diese Woche besonders spannend für dich sein.

Im Mittelpunkt steht das Mosh Mosh-Design für den Karin Everon RS, welches du dir in jeder Fahrzeugwerkstatt kostenlos abholen kannst. Zudem lohnt sich der Abschluss von Auto-Shop-Client-Jobs doppelt: Du bekommst vierfache Belohnungen als GTA+-Mitglied, immerhin doppelt so viel für alle anderen.

Exklusive Fahrzeuge und Belohnungen

Welche Autos stehen in der Event-Woche im Fokus? Diese Woche ist gespickt mit exklusiven Fahrzeugen, die du dir entweder verdienen, probefahren oder mit Rabatt kaufen kannst.

Podiumsfahrzeug: Vapid FMJ (normaler Preis: 1.750.000 Euro) am Lucky Wheel im Casino

Vapid FMJ (normaler Preis: 1.750.000 Euro) am Lucky Wheel im Casino Prize Ride: Pegassi Tempesta – Gewinne, wenn du unter die Top 5 in einer LS Car Meet Series kommst (Verkaufspreis: 1.329.000 Euro)

Pegassi Tempesta – Gewinne, wenn du unter die Top 5 in einer LS Car Meet Series kommst (Verkaufspreis: 1.329.000 Euro) Premium Test Ride: Grotti Brioso R/A (nur für PS5, Xbox Series X/S und PC Enhanced)

Zusätzlich warten im Testgelände drei Fahrzeuge zum Ausprobieren: Invetero Coquette, Nagasaki Hot Rod Blazer und Western Daemon.

Händlerangebote und besondere Autos

Was gibt es bei den Autohändlern zu entdecken? In Rockford Hills findest du beim Luxury Autos Car Dealership die Fahrzeuge Grotti LSCM Cheetah Classic und Överflöd Pipistrello. Bei Simeons Auto Shop sind folgende Modelle im Angebot:

Dinka Verus

Karin Everon RS

Överflöd Entity XF

Pegassi Esskey

Weeny Dynasty

Rabatte und Preisnachlässe

Welche Inhalte sind derzeit günstiger? Wer investieren möchte, kann sich über satte Preisnachlässe freuen:

40 % Rabatt auf Auto-Shop-Immobilien inklusive Upgrades

auf Auto-Shop-Immobilien inklusive Upgrades 40 % auf Dokumentenfälschungsbüros inklusive Upgrades

30 % Rabatt auf folgende Fahrzeuge: Classique Broadway Pfister 811 Truffade Z-Type Vapid Firebolt ASP

auf folgende Fahrzeuge:

Extraboni auf Missionen und Events

Welche Spielmodi bringen mehr GTA$ und RP? Diese Woche kannst du bei verschiedenen Spieltypen ordentlich abräumen:

3x GTA$ & RP: Madrazo Hits, Community Combat Series

Madrazo Hits, Community Combat Series 2x GTA$ & RP: Dokumentenverkaufsmissionen, Transform Races

Dokumentenverkaufsmissionen, Transform Races 2x GTA$ & LS Car Meet Rep: Auto Shop Client Jobs (4x für GTA+)

Besondere Missionen und Zeitrennen

Welche Herausforderungen lohnen sich besonders? Die FIB-Prioritätsmission ist diese Woche The Black Box File, die doppelte Belohnungen spendiert. Bei den Salvage Yard Überfällen gibt es diese Ziele:

Duggan-Überfall: Pfister Astron

Pfister Astron Podiumsüberfall: Maibatsu Penumbra FF

Maibatsu Penumbra FF Gangbanger-Überfall: Albany Cavalcade XL

Außerdem gibt es gleich vier verschiedene Zeitrennen:

Premium Race: At the Races

At the Races HSW Time Trial: East Vinewood

East Vinewood RC Time Trial: Cypress Flats

Cypress Flats Normales Time Trial: Up Chiliad

Gun Van und wöchentliche Herausforderung

Was bringt der Gun Van und wie verdienst du schnelle 100.000 GTA$? Die wöchentliche Challenge lautet: Absolviere drei Auto-Shop-Client-Jobs, um 100.000 GTA$ zu verdienen.

Der Gun Van bietet diese Woche folgende Rabatte (GTA+-Mitglieder sparen doppelt):

Kategorie Inhalte Rabatt Waffen Railgun, Battle Rifle, Gusenberg Sweeper, Carbine Rifle, Nightstick 10–30 % Wurfwaffen Granaten, Tränengas, Molotovs 10–20 % Panzerung Von Superleichte bis Super-Schwere Rüstung 10–20 %

GTA+ Vorteile im Überblick

Lohnt sich ein GTA+-Abo diese Woche? GTA+ Mitglieder erhalten unter anderem:

Zwei tägliche Drehs am Glücksrad statt nur einem

4x GTA$ und Rep bei Auto Shop Client Jobs

Erweiterte Rabatte beim Gun Van

Damit bietet diese Woche besonders viel für Fahrzeugfans, Tuningfreunde und alle, die mit wenig Aufwand viel GTA$ machen wollen.

Was denkst du über die neue Event-Woche? Wirst du einen der Überfälle wagen oder legst du dein Augenmerk auf Rabatte und seltene Fahrzeuge? Teile deine Meinung gerne unten in den Kommentaren!