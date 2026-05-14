GTA Online – LS Pounders-Kennzeichen freischalten, Anleitung und Fehlerquellen

In GTA Online gibt es diese eine Sorte Sammelobjekt, die nicht nach Power klingt, aber trotzdem massig Prestige mitbringt: seltene Nummernschilder. Diese Woche kannst du dir das LS Pounders-Kennzeichen sichern, ein zeitlich begrenztes Plate, das besonders gut zu Polizei, Tuning- und Showcar-Builds passt. Wenn du es einmal freigeschaltet hast, bleibt es dir dauerhaft im Kennzeichen-Menü erhalten und kann auf mehrere Fahrzeuge angewendet werden.

Damit du nicht an irgendeiner Kleinigkeit scheiterst, findest du hier den geraden Weg zum LS Pounders-Plate, inklusive der typischen Stolperfallen rund um Aufträge, Abgabe, Zeitfenster und Kennzeichen-Auswahl.

Das steckt hinter dem LS Pounders-Kennzeichen

Was ist das LS Pounders-Nummernschild in GTA Online? Das LS Pounders-Plate ist ein seltenes, zeitlich limitiertes Kennzeichen, das in der Regel über die aktuellen wöchentlichen Inhalte freigeschaltet wird. Es ist kein normales Tuningteil im klassischen Sinn, sondern eine kosmetische Belohnung, die nach dem Freischalten wie eine permanente Kennzeichen-Option behandelt wird.

Der Reiz liegt vor allem darin, dass diese Plates nicht jederzeit verfügbar sind. Wer in der jeweiligen Woche nicht mitmacht, muss häufig warten, bis Rockstar das Kennzeichen irgendwann erneut in eine Event-Rotation packt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Praktisch: Du musst dafür normalerweise kein Echtgeld ausgeben und auch kein bestimmtes Fahrzeug besitzen. Wichtig ist eher, dass du die richtige Aktivität in der richtigen Woche abschließt und die Belohnung sauber einlöst.

Voraussetzungen für den Unlock in dieser Woche

Welche Voraussetzungen brauchst du für das LS Pounders-Plate? In der Regel brauchst du nur drei Dinge: einen GTA Online-Charakter, Zugriff auf die jeweilige Wochenaktivität und die Möglichkeit, am Ende eine Belohnung korrekt zu beanspruchen. Je nach aktueller Wochenrotation kann das zum Beispiel über ein bestimmtes Rennen, einen Überfall-Vorbereitungsauftrag, eine Tuning-Tätigkeit oder eine andere zeitlich hervorgehobene Aktivität laufen.

Entscheidend ist, dass du den Abschluss auch wirklich als abgeschlossen registriert bekommst. Wer zu früh die Lobby verlässt, eine Mission abbricht oder das Spiel direkt nach dem Zielbildschirm schließt, riskiert, dass der Fortschritt nicht sauber zählt.

Wenn du mit Freunden spielst, achte außerdem darauf, dass alle im selben Modus bleiben, bis die Abschlussbelohnungen sichtbar waren. Gerade bei kurzen Aktivitäten wird gern zu schnell neu gematcht.

So bekommst du das LS Pounders-Kennzeichen Schritt für Schritt

Wie schaltest du das LS Pounders-Kennzeichen in GTA Online frei? Der sicherste Ablauf ist immer derselbe: Aktivität starten, korrekt abschließen, Belohnung einsammeln, anschließend im Tuning-Shop prüfen, ob das Kennzeichen verfügbar ist. Damit du dabei nichts übersiehst, halte dich an diese Schritte:

Starte die für diese Woche relevante Aktivität, über die das Kennzeichen als Belohnung angeboten wird. Spiele die Aktivität vollständig zu Ende und warte nach dem Abschluss kurz im Ergebnisbildschirm, bis Belohnungen und Auszahlungen durch sind. Wechsle danach in eine freie Sitzung und fahre zu einer Werkstatt, in der du Kennzeichen ändern kannst. Öffne die Kennzeichen-Auswahl und suche nach dem Eintrag LS Pounders. Setze das Kennzeichen auf ein Fahrzeug und bestätige den Kauf der Anpassung, damit die Auswahl gespeichert ist.

Wenn das Kennzeichen nach dem ersten Versuch nicht auftaucht, hilft es oft, einmal die Sitzung zu wechseln und die Werkstatt erneut zu prüfen. Manchmal braucht das Spiel einen Moment, bis zeitlich begrenzte Freischaltungen sauber im Menü landen.

Typische Fehler, die den Unlock verhindern

Warum erscheint das LS Pounders-Kennzeichen bei dir nicht? Meist liegt es nicht an einem Bug, sondern an einem Detail im Ablauf. Diese Punkte sind die häufigsten Ursachen, warum das Kennzeichen nicht direkt im Menü auftaucht:

Die Aktivität wurde nicht komplett beendet, zum Beispiel durch Verlassen vor dem Ergebnisbildschirm.

Du hast direkt nach dem Abschluss die Sitzung gewechselt oder das Spiel geschlossen, bevor die Belohnung registriert wurde.

Du suchst im falschen Menüpunkt, da manche Werkstätten je nach Fahrzeugklasse eingeschränkte Optionen anzeigen können.

Du prüfst das Kennzeichen auf einem Fahrzeug, das du gerade in einer Aktivitäts-Instanz nutzt, statt in einer normalen freien Sitzung.

Du hast die Aktivität zwar gespielt, aber nicht die konkrete Bedingung erfüllt, die diese Woche an den Unlock gekoppelt ist.

Am besten ist es, nach dem erfolgreichen Abschluss einmal kurz in einer freien Sitzung zu bleiben, eine Werkstatt anzufahren und das Plate direkt auf ein Fahrzeug zu setzen. So stellst du sicher, dass es nicht nur freigeschaltet, sondern auch wirklich aktiv verwendet wurde.

So nutzt du das Kennzeichen auf mehreren Autos

Wie kannst du das LS Pounders-Plate auf weitere Fahrzeuge übertragen? Sobald das Kennzeichen in deiner Auswahl auftaucht, kannst du es grundsätzlich bei jedem kompatiblen Fahrzeug wieder auswählen. Du musst es also nicht jedes Mal neu freischalten, sondern nur in der Werkstatt erneut setzen.

Wenn du gern unterschiedliche Styles fährst, lohnt es sich, das Plate direkt auf ein paar Favoriten zu verteilen, etwa auf ein Einsatzfahrzeug-Build, einen klassischen Muscle-Car-Look und ein cleanes Tuner-Setup. So hast du es sofort parat, wenn du Fahrzeuge wechselst.

Schreib mir in die Kommentare: Auf welches Auto setzt du das LS Pounders-Kennzeichen als Erstes und passt es bei dir eher zu Polizei-Style oder Showcar-Optik?