Steam Free-to-Keep – Sentience The Androids Tale bis 23. April gratis

Steam legt bei seiner Free-to-Keep-Aktion wieder nach: Bis zum 23. April 2026 könnt ihr euch das Sci-Fi-Adventure Sentience: The Androids Tale kostenlos sichern und dauerhaft in der Bibliothek behalten. Das Spiel stammt aus dem Jahr 2017 und setzt auf Story-Entscheidungen statt Action, ihr solltet also eher Lust auf eine ruhige, nachdenkliche Sci-Fi-Reise mitbringen.

Wichtig ist vor allem der Zeitpunkt: Die Aktion endet am 23. April 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Danach ist der Titel wieder regulär kostenpflichtig.

So funktioniert die Free-to-Keep-Aktion auf Steam

Wie lange ist Sentience: The Androids Tale gratis? Das Angebot läuft bis zum 23. April 2026 um 16:00 Uhr. Wenn ihr das Spiel in diesem Zeitraum auf Steam beansprucht, bleibt es dauerhaft in eurem Account, ganz wie bei einem Kauf.

Neben Sentience ist aktuell auch Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager über Free-to-Keep verfügbar, ebenfalls bis 23. April 2026 um 16:00 Uhr. Während Legend of Keepers eher in die Fantasy-Richtung geht und mit Dungeon-Management spielt, ist Sentience klar als Sci-Fi-Storytitel positioniert.

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Spiel Genre Gratis bis Sentience: The Androids Tale Choice-based Narrative, Point-and-Click 23. April 2026, 16:00 Uhr (Deutschland) Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager Dungeon-Management, Fantasy 23. April 2026, 16:00 Uhr (Deutschland)

Das erwartet euch in Sentience: The Androids Tale

Worum geht es in Sentience: The Androids Tale? Ihr schlüpft in die Rolle eines Androiden und trefft Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Im Kern geht es um Identität, Autonomie und die Frage, ob ihr als Maschine nur dienen wollt oder euch als eigenständiges Wesen behauptet.

Das Szenario führt euch auf den Sci-Fi-Planeten Akritas, wo ihr euch mit den Spuren vergessener Pioniere auseinandersetzt und gleichzeitig das Vertrauen anderer Figuren gewinnen müsst. Das Tempo ist dabei bewusst entspannt: Vieles erinnert an klassische Point-and-Click-Abenteuer, nur eben mit stärkerem Fokus auf verzweigende Story-Pfade.

Entscheidungsbasierte Story mit spürbaren Konsequenzen

Ruhiges Point-and-Click-Gameplay statt Action-Fokus

Themen rund um Intelligenz, Bewusstsein und Sein

Laut Beschreibung mindestens ein Dutzend mögliche Enden

Schicksale wichtiger Figuren können je nach Entscheidungen kippen

Warum sich das Mitnehmen jetzt lohnt

Für wen ist das Gratis-Spiel interessant? Wenn ihr narrative Spiele mögt, die euch Entscheidungen abverlangen und danach mit unterschiedlichen Enden reagieren, ist Sentience mindestens einen Blick wert. Gerade weil das Spiel normalerweise ein günstiger Budget-Titel ist, ist die Einstiegshürde jetzt praktisch bei null.

Und selbst wenn euch Sci-Fi gerade nicht abholt: Steam bringt solche Free-to-Keep-Aktionen immer wieder, daher lohnt es sich, in den nächsten Tagen weiter ein Auge auf die Gratis-Rotation zu werfen.

Habt ihr Sentience: The Androids Tale schon gespielt oder nehmt ihr es euch jetzt mit? Schreibt in die Kommentare, welche Free-to-Keep-Spiele euch auf Steam zuletzt wirklich überrascht haben.