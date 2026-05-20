PS Plus Extra im Mai 2026 – diese 7 neuen Spiele sind jetzt verfügbar

PlayStation Plus hat im Mai 2026 das nächste Update für die höheren Abo-Stufen bekommen: Ab sofort stehen die neuen Titel für PS Plus Extra und PS Plus Premium zum Download bereit. Wer also ohnehin im Extra- oder Premium-Tier unterwegs ist, kann sich jetzt durch eine frische Auswahl an PS4- und PS5-Spielen arbeiten, während Premium zusätzlich einen Klassiker nachliefert.

Die Monatserweiterung fällt dieses Mal vor allem durch zwei große Namen auf: Mit Red Dead Redemption 2 landet eines der am besten bewerteten Open-World-Abenteuer überhaupt im Katalog. Dazu kommt mit Star Wars Outlaws ein großes Sci-Fi-Spiel, das sich nach Updates und Verbesserungen inzwischen einen deutlich besseren Ruf erarbeitet hat.

Die Neuzugänge im Extra-Tier

Welche Spiele sind im Mai 2026 neu bei PS Plus Extra? Im Extra-Tier erweitert Sony den Katalog um sieben Titel. Das bedeutet: Die Spiele sind im Rahmen des Abos spielbar, bleiben aber nicht zwingend dauerhaft im Angebot, da der Extra-Katalog wie gewohnt rotiert.

Das neue Line-up im Überblick:

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Bramble: The Mountain King

Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged

Enotria: The Last Song

Flintlock: The Siege of Dawn

Red Dead Redemption 2

2 Star Wars Outlaws

The Thaumaturge

Die großen Highlights im Mai 2026

Warum stechen Red Dead Redemption 2 und Star Wars Outlaws besonders heraus? Red Dead Redemption 2 ist der klare Prestige-Titel dieses Updates. Rockstars Western gilt als riesiges Open-World-Epos mit starkem Fokus auf Story, Atmosphäre und Detailverliebtheit. Wer Lust auf eine lange Solo-Kampagne hat, bekommt hier ein Spiel, das man problemlos über viele Abende hinweg genießen kann. Zusätzlich ist auch der Multiplayer-Modus interessant, wenn ihr die Welt lieber gemeinsam erkundet.

Star Wars Outlaws spielt sich dagegen als großes Open-World-Abenteuer im Star-Wars-Universum und ist gerade jetzt für viele Fans ein spannender Zeitpunkt, um reinzuschauen. Das Spiel hatte zum Start nicht bei allen die beste Reputation, wurde aber über Updates spürbar nachgeschärft. Wenn ihr bisher gezögert habt, ist das im Extra-Abo jetzt eine gute Gelegenheit, euch selbst ein Bild zu machen.

Premium bekommt diesmal einen PS1-Klassiker

Was ist neu bei PS Plus Premium im Mai 2026? Premium-Abonnenten erhalten dieses Mal einen einzelnen, aber dafür sehr bekannten Klassiker: Time Crisis ist ab sofort im Premium-Angebot enthalten.

Der PS1-On-Rails-Shooter ist vor allem für sein schnelles Arcade-Tempo bekannt und bringt eine ganz andere Art von Action als die typischen Open-World-Blockbuster. Gerade als kurzer Kontrast zum restlichen Mai-Line-up ist das ein angenehmer Nostalgie-Happen für alle, die Klassiker aus der PlayStation-Ära nachholen oder erneut durchspielen wollen.

Der nächste Termin für PS Plus Essential im Juni 2026

Wann werden die kostenlosen PS Plus Essential-Spiele für Juni 2026 enthüllt? Nach dem Extra- und Premium-Drop können Abonnenten schon auf den nächsten Pflichttermin schauen: Die Essential-Games für Juni 2026 sollen am Mittwoch, den 27. Mai 2026 vorgestellt werden.

Freigeschaltet werden die neuen Essential-Titel dann am Dienstag, den 2. Juni 2026. Wenn ihr also nur im Essential-Tier seid, lohnt sich Ende Mai der Blick auf die Ankündigung, während Extra und Premium jetzt schon mit dem Mai-Update versorgt sind.

Welche der neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele wollt ihr euch als Erstes herunterladen und hofft ihr im Juni 2026 eher auf Indie-Überraschungen oder auf einen großen Blockbuster? Schreibt es gerne in die Kommentare.