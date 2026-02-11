The Witcher 3: Kommt 2026 ein dritter DLC? Weitere Insider heizen die Gerüchte an

Mehr als zehn Jahre nach Release ist The Witcher 3: Wild Hunt noch immer ein Dauerbrenner. Über 60 Millionen verkaufte Einheiten machen das Rollenspiel nicht nur zum größten Erfolg von CD Projekt, sondern zu einem der erfolgreichsten RPGs aller Zeiten. Mit „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ erhielt das Spiel bereits zwei umfangreiche Erweiterungen, die von Kritikern wie Fans gleichermaßen gefeiert wurden.

Doch offenbar könnte die Reise von Geralt von Riva noch nicht beendet sein.

Mehrere Insider sprechen von einem dritten Add-on

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Gerüchte, wonach CD Projekt an einem dritten DLC arbeiten soll. Besonders spannend: Mehrere voneinander unabhängige Quellen greifen das Thema erneut auf.

So bestätigte der bekannte Industrie-Insider Nate the Hate, dass ihm entsprechende Gerüchte zu Ohren gekommen seien. Konkrete Details könne er zwar noch nicht nennen, allerdings versuche er derzeit, weitere Informationen zu verifizieren. Seine Aussagen gelten in der Branche als nicht leichtfertig, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.

Auch Ryszard Chojnowski, der unter anderem als Chefredakteur beim polnischen Netzwerk Gry-Online tätig war und bereits am ersten Witcher-Spiel beteiligt gewesen sein soll, will von einem solchen Projekt erfahren haben. Wie Nate the Hate bleibt jedoch auch er vage und liefert keine belastbaren Details.

Zerrikania als neuer Schauplatz?

Besonders interessant sind Berichte aus Polen. Laut unbestätigten Informationen, die unter anderem von IGN Polen aufgegriffen wurden, könnte der neue DLC die Spieler nach Zerrikania führen – einer bislang kaum spielerisch erforschten Region aus dem Witcher-Universum.

Zerrikania ist in der Lore für seine Wüstenlandschaften, exotischen Kriegerinnen und eine völlig andere Kultur bekannt. Ein solcher Schauplatz würde CD Projekt nicht nur neue visuelle Möglichkeiten eröffnen, sondern auch narrative Freiheiten schaffen, ohne bestehende Handlungsstränge zu sehr zu verbiegen. Offiziell bestätigt ist all das jedoch nicht.

Marketing-Start für The Witcher 4?

Ein zentraler Impuls hinter den Gerüchten geht auf den polnischen Analysten Mateusz Chrzanowski zurück, der bereits Ende 2025 erstmals von einer dritten Erweiterung sprach. Seiner Einschätzung nach könnte das Add-on im Mai 2026 erscheinen – passend zum elften Jubiläum von The Witcher 3.

Noch spannender ist seine These, dass CD Projekt mit der DLC-Ankündigung gleichzeitig den Marketing-Start für The Witcher 4 einläuten möchte. Demnach könnte das Add-on als narrative Brücke zwischen dem Ende von The Witcher 3 und dem kommenden Serienteil fungieren.

Ein solcher Schritt wäre strategisch durchaus nachvollziehbar. Ein neues Kapitel im vertrauten Kosmos würde die Marke wieder ins Rampenlicht rücken und gleichzeitig die Aufmerksamkeit gezielt auf den Nachfolger lenken.

Preis und Umfang: Was ist realistisch?

Unbestätigten Berichten zufolge soll das Add-on rund 30 US-Dollar kosten. Das würde hierzulande vermutlich einem Preisbereich von 25 bis 30 Euro entsprechen. Sollte sich das bewahrheiten, wäre von einer größeren Story-Erweiterung auszugehen – vergleichbar mit „Hearts of Stone“ oder sogar „Blood and Wine“.

Allerdings bleibt auch hier festzuhalten: Weder Preis noch Release-Zeitraum wurden bislang offiziell bestätigt.

CD Projekt schweigt – noch

Bislang hat sich CD Projekt nicht öffentlich zu den Gerüchten geäußert. Das Unternehmen ist aktuell stark mit der Entwicklung von The Witcher 4 beschäftigt. Gleichzeitig wäre ein Jubiläums-DLC ein effektiver Weg, die Marke erneut global in Szene zu setzen.

Ob tatsächlich ein drittes Add-on existiert oder ob es sich lediglich um branchenübliche Spekulationen handelt, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen. Sollten die übereinstimmenden Aussagen mehrerer Quellen zutreffen, könnte eine offizielle Ankündigung tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit sein.

Mehrere gut vernetzte Stimmen sprechen von einem dritten DLC für The Witcher 3. Konkrete Details fehlen zwar noch, doch die Gerüchte halten sich hartnäckig. Ein Jubiläums-Release im Mai 2026 würde strategisch Sinn ergeben – vor allem im Hinblick auf The Witcher 4.

Bis CD Projekt selbst Stellung bezieht, bleibt jedoch Vorsicht angebracht. Aktuell gibt es Hinweise, aber keine Bestätigung.