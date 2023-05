The Witcher 3 erreicht neuen Meilenstein und verkauft sich über 50 Millionen Mal

Außerdem soll mit Projekt Sirius ein neues „The Witcher“-Spiel an den Start gehen. Neben einem Einzelspieler- soll es auch einen Mehrspieler-Modus geben. Der Titel wird von The Molasses Flood entwickelt, allerdings ist noch nicht bekannt, wann der Titel erscheinen wird.

Bei den Verkäufen wurden vermutlich sämtliche Portierungen mit eingerechnet. „The Witcher 3“ ist nämlich mittlerweile für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. Wer sich das Spiel kaufen will, hat also eine große Auswahl.

Wie oft hat sich die gesamte Trilogie verkauft? Werden die Verkäufe von The Witcher und The Witcher 2 mit eingerechnet, beläuft sich die Trilogie auf über 75 Millionen verkaufte Einheiten. Hinzu kommt die Netflix-Serie zu „The Witcher“, deren 3. Staffel im Juni 2023 starten wird.

