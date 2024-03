PS5 Update: Neue Community-Spielhilfe für alle steht in den Startlöchern

Sony arbeitet derzeit an einer Erweiterung der Spielhilfe auf der PS5, wodurch Spieler ganz einfach und schnell auf Hinweise, Tipps oder Lösungsvideos zugreifen können, ohne dabei das Spiel verlassen zu müssen.

Die Community-Spielhilfe soll die derzeitige Spielhilfe durch die Erweiterung der Bibliothek mit hilfreichen Spieltipps ergänzen, indem sie Videos einbezieht. Diese Videos werden automatisch aus dem Gameplay-Material von Spielern generiert, die sich dafür angemeldet haben.

Das Update soll später in diesem Jahr erscheinen und sowohl für Spieler mit oder ohne PlayStation Plus-Abonnement nutzbar sein.

Wie greife ich auf die Community-Spielhilfe zu?

Wisst ihr an einer Stelle im Spiel nicht mehr weiter, dann könnt ihr ganz einfach auf die Community-Spielhilfe zugreifen. Drückt dazu die PS-Taste, um das Control Center zu öffnen und sucht dann nach einer Aktionskarte mit dem Symbol „Hinweise verfügbar“.

Neben den von Entwicklern generierten Hinweisen werden euch mit der Zeit außerdem Hinweise mit der Bezeichnung „Community-Spielhilfe“ auffallen. Ein solcher Clip stammt aus dem Gameplay-Material eines anderen Spielers. Damit die Qualität solcher Clips hoch bleibt, könnt ihr diese Hinweise jeweils bewerten.

Wie kann ich eigene Clips hochladen?

Möchtet ihr andere Spiele durch eigene Clips unterstützen, könnt ihr euch über das Menü „Einstellungen“ anmelden. Möchtet ihr alle Videos aus der Community-Spielhilfe entfernen, könnt ihr euch zudem jederzeit wieder abmelden.

Um euch beim Programm anzumelden, geht zu [Aufnahmen und Übertragungen] > [Aufnahmen] > [Automatische Aufnahmen] > [Community-Spielhilfe] und wählt dann [Teilnehmen] aus.

Außerdem lässt sich das monatliche Aufnahmelimit festlegen, um zu bestimmen, wie viele Videos ihr pro Monat von eurem Spiel aufnehmen wollt.

Habt ihr die Einstellungen vorgenommen, wird eure PS5 automatisch ein Video aufnehmen, wenn ihr eine bestimmte Aktion in einem Spiel abschließt. Dieser Clip wird im Anschluss von einem Moderator überprüft. Sobald dieser genehmigt wurde, wird das Video als Spielhilfe-Hinweis veröffentlicht. Diesen können sich andere Spiel dann anschauen und bewerten.

Ebenfalls gut zu wissen: Eure Videos werden von der PlayStation 5 entfernt, sobald sie auf die Server von Sony hochgeladen wurde. Euer Speicherplatz auf der PS5 wird also nicht beeinträchtigt.

Der gesamte Vorgang findet übrigens völlig automatisch statt, ihr müsst eure Clips also nicht bearbeiten oder manuell hochladen. Außerdem wird nur euer unbearbeitetes Gameplay-Material hochgeladen.

Ausschnitte aus dem Party-Chat, eurem Mikrofon oder Bilder wie Audio von eurer Webcam wandern nicht mit auf die Server.

Abhängig von dem jeweiligen Spiel kann es allerdings sein, dass euer Video Online-IDs oder Chat-Nachrichten enthält, die auf eurem Spielbildschirm angezeigt werden. Im Einstellungsmenü könnt ihr eure veröffentlichten Videos überprüfen und sie jederzeit entfernen.

Sony hat auf dem PlayStation Blog bislang nur bekannt gegeben, dass die Community-Spielhilfe noch in diesem Jahr in ausgewählten Spielen verfügbar sein wird, ein konkreter Termin wurde bislang nicht genannt. Das Ziel bestehe zudem darin, in Zukunft möglichst viele weitere Spiele mit einzubeziehen.

