The Witcher: CD Projekt Red kündigt insgesamt 5 neue Titel an

Im Rahmen eines Strategieupdates kündigte CD Projekt vor einigen Stunden an, dass neben einer neuen The Witcher-Saga noch zwei weitere Titel in Arbeit sind. Das wären dann insgesamt fünf neue Games des Hexer-Universums, darunter auch ein Multiplayer.

The Witcher: A New Saga Begins – Auftakt einer neuen Trilogie

Dass der vierte Teil der Witcher-Reihe in Arbeit ist und mehrere Teile umfassen soll, wurde schon vor einigen Wochen bekannt. Nun steht fest: Es wird eine Trilogie. Diese soll aus vollwertigen AAA-Titeln bestehen.

Bereits die erste Saga bestand aus drei Teilen. Mit The Witcher 4 (wahrscheinlich wird es nicht so heißen) soll nun also eine neue Saga starten, in deren Mittelpunkt angeblich Ciri, die Prinzessin von Cintra stehen soll.

Unter dem Codenamen Polaris wird derzeit am Auftakt der geplanten AAA-RPG-Trilogie gearbeitet, die erstmals die Unreal Engine 5 von Epic Games als technische Grundlage haben soll. Zudem soll die gesamte Trilogie, laut CDPR, in einem Zeitraum von 6 Jahren erscheinen.

Ciri in „The Witcher 3: Wild Hunt“ © CD Projekt

Weitere The Witcher-Projekte sind in Planung

Noch bevor die neue Trilogie mit Polaris an den Start geht, soll – laut Roadmap – Projekt Sirius kommen, das einen „innovativen Blick“ auf das Witcher-Universum bieten soll. Neben Singleplayer und Story-Kampagne, soll es erstmals auch einen Multiplayer-Modus geben.

Entwickelt wird Projekt Sirius von The Molasses Flood („The Flame in the Flood“ und „Drake Hollow“) und soll, dank Multiplayer, ein breiteres Publikum ansprechen.

Last but not least soll mit Canis Majoris ein weiteres Open-World-Rollenspiel aus dem Witcher-Universum kommen, das von einem Drittstudio, bestehend aus ehemaligen The Witcher-Entwickler*innen, entwickelt wird. Auch bei diesem Story-fokussierten Singleplayer soll die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen.

Wann genau all diese Titel erscheinen sollen, ist noch nicht bekannt. Da sich sowohl „Projekt Polaris“ als auch „Sirius“ in der ersten Produktionsphase befinden, wird es wohl noch etwas dauern. Dank der Unreal Engine 5 soll die Entwicklung jedoch durchaus effizienter sein, als bisher.