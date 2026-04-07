Black Ops 7 – Lost Outpost startet früher nach Store-Panne um neue Waffe

Treyarch Studios musste kurzfristig den Zeitplan für das nächste Ingame-Event in Call of Duty: Black Ops 7 umwerfen. Grund dafür ist eine Panne im Store, durch die eine neue Waffe bereits vor dem offiziellen Start des Events in einem Bundle auftauchte und damit früher nutzbar war als geplant.

Statt wie vorgesehen später in dieser Woche zu starten, beginnt das Event Lost Outpost nun früher. Wer in Season 3 ohnehin gerade im Multiplayer, in Warzone oder in Zombies unterwegs ist, bekommt damit schneller Zugriff auf neue Belohnungen, aber auch eine klare Ansage, wie Treyarch mit dem vorzeitigen Leak im eigenen System umgeht.

Vorzeitiger Start für Lost Outpost

Wann startet das Lost-Outpost-Event jetzt? Lost Outpost beginnt laut Treyarch nun am Dienstag, den 7. April 2026, um 10:00 Uhr PT. Umgerechnet entspricht das 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Ursprünglich sollte das Event erst am 9. April 2026 losgehen. Durch die Vorverlegung um 48 Stunden gibt es gleichzeitig auch mehr Zeit, um die Event-Inhalte freizuschalten: Treyarch spricht davon, dass Teilnehmende zusätzlich zwei Tage bekommen, um alle zugehörigen Rewards zu erspielen.

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Lost Outpost ist eines von mehreren Events in Season 3 von Black Ops 7 und Warzone, die am 2. April 2026 gestartet ist und bereits jede Menge neue Inhalte ins Spiel gebracht hat.

Store-Panne legt neue Waffe zu früh offen

Was ist mit der neuen Waffe passiert? Auslöser war das Store-Bundle Ghillie Drift. Darin steckte ein Waffenbauplan für die Strider 300, ein Scharfschützengewehr, das eigentlich erst mit dem Start von Lost Outpost am 9. April 2026 veröffentlicht werden sollte.

Dadurch konnten sich Fans das Bundle kaufen, den Bauplan freischalten und die Waffe schon vor dem geplanten Release nutzen. Treyarch hat den Vorfall inzwischen offiziell eingeräumt und die vorgezogene Event-Startzeit damit begründet, dass ein technisches Problem im Ingame-Store zu der verfrühten Veröffentlichung geführt habe.

Die Strider 300 ist durch ein technisches Problem im Store zu früh im Bundle gelandet.

Mit dem vorgezogenen Event-Start wird die Waffe nun regulär im Rahmen von Lost Outpost erspielbar, statt nur über den Umweg eines Store-Kaufs verfügbar zu sein.

Belohnungen und Event-Mechanik im Überblick

Welche Rewards bringt Lost Outpost? Wer beim Event mitmacht, kann eine ganze Reihe neuer Items freischalten. Bestätigt sind unter anderem folgende Belohnungen:

Strider 300 Scharfschützengewehr

Southpaw-Skin für den Operator Samuels

Akita-Schrotflinte Waffenbauplan

Neue Waffen-Tarnungen

Double-EP-Token

Weitere kosmetische und Gameplay-Boni

Wie schaltet man die Inhalte frei? Fortschritt erzielt ihr, indem ihr Beacons sammelt, die von eliminierten Operatoren fallen gelassen werden. Das klingt nach einem klassischen Grind-Event, bei dem sich effizientes Spielen auszahlt, egal ob ihr eher aggressiv pusht oder lieber über sichere Kills kommt.

Parallel läuft in Season 3 außerdem noch das Zombies-Event Survivors of Ash bis zum 9. April 2026, inklusive zusätzlicher Aufgaben und Rewards wie Gobble Gums, Anhängern, Emblemen, Tarnungen und weiteren Bauplänen. Ein Teil der Herausforderungen setzt dabei auf der Ashwood-Survival-Map an, einer kleineren Survival-Variante eines Bereichs aus Ashes of the Damned.

Was haltet ihr davon, dass Treyarch das Event wegen der Store-Panne vorzieht, und freut ihr euch auf die Strider 300 oder nerven euch solche Early-Releases eher? Schreibt es gern in die Kommentare.