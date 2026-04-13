007 First Light – Leak soll das Spielende vor Release ins Netz getragen haben

Noch gut einen Monat vor dem Release von 007 First Light ist das möglich größte Story-Highlight bereits im Netz gelandet: Das Ende des Spiels soll durch einen Leak vorzeitig bekannt geworden sein. Betroffen ist ausgerechnet das neue James-Bond-Abenteuer von IO Interactive, das als Prequel einen jüngeren, unerfahreneren und riskanteren Bond zeigen will.

Für viele Fans ist das besonders bitter, weil 007 First Light nach langer Bond-Spiele-Flaute als Neustart für die Marke gilt. Entsprechend groß ist aktuell die Sorge, dass Spoiler in den kommenden Wochen auf Social Media und in Video-Plattformen kaum zu umgehen sein werden.

So kam es zum Leak

Wie konnte das Ende von 007 First Light vor dem Release auftauchen? Auslöser soll eine Sicherheitspanne beim indonesischen Game-Rating-System IGRS gewesen sein. Dort werden Spiele im Vorfeld eingereicht, um eine Altersfreigabe zu erhalten, inklusive sensibler Inhalte, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind.

Laut den kursierenden Informationen waren bestimmte Dateien beziehungsweise Details ungeschützt abrufbar. In der Folge tauchten Clips mit mehr als einer Stunde Ingame-Material auf, in denen sich mutmaßlich auch das Finale von 007 First Light befindet.

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Dass so etwas kurz vor Launch passiert, ist für ein stark storygetriebenes Action-Adventure besonders heikel. Gerade bei einem Bond-Origin-Ansatz lebt viel von Überraschungen, Enthüllungen und dem Aufbau des großen Showdowns.

Weitere betroffene Spiele und die aktuelle Lage bei IO Interactive

Welche anderen Spiele sind von den IGRS-Leaks betroffen? Neben 007 First Light sollen auch Szenen aus Bandai Namcos Echoes of Aincrad veröffentlicht worden sein. Die Clips zeigen demnach Gameplay und Cutscenes, die ebenfalls Story-Details vorwegnehmen können.

Zusätzlich gab es Hinweise, die auf ein mögliches Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake hindeuten. Wer hier auf handfeste Leak-Videos gehofft hat, soll allerdings leer ausgegangen sein, zumindest was konkretes Material betrifft.

Wie reagiert IO Interactive auf den Spoiler-Leak? Bislang hat sich das Studio öffentlich weder dazu bekannt, dass tatsächlich das Ende im Umlauf ist, noch die Echtheit der Inhalte kommentiert. Fest steht aber: Das Timing ist unglücklich, denn 007 First Light steht kurz vor dem Release und wurde zuletzt ohnehin von einer kleinen Termin-Nachricht begleitet.

So wurde die Switch-2-Version von 007 First Light vor wenigen Tagen verschoben und soll nun erst im Sommer 2026 erscheinen, während die anderen Versionen planmäßig starten.

Release, Plattformen und Spoiler-Risiko für Fans

Wann erscheint 007 First Light und worauf kommt es jetzt an? Der Release ist aktuell für den 27. Mai 2026 angesetzt. Erscheinen soll das Spiel für PS5, Xbox Series und PC. Gerade in dieser Phase dürften Spoiler besonders aggressiv durch Algorithmen, Kommentarspalten und Kurzvideo-Feeds gespült werden.

Wenn ihr komplett unvoreingenommen in die Bond-Story gehen wollt, lohnt sich in den nächsten Wochen zusätzliche Vorsicht: Thumbnails, Clip-Ausschnitte und vermeintliche Diskussionen zu Missionsnamen oder Cutscene-Momenten können schon reichen, um Twists zu verraten.

Thema Stand Release-Datum 27. Mai 2026 Plattformen zum Launch PS5, Xbox Series, PC Switch-2-Version Sommer 2026 Umfang des Leaks Über eine Stunde Videomaterial, mutmaßlich inklusive Ende Ursprung IGRS-Panne bei Rating-Unterlagen

Wie geht ihr mit solchen Leaks um: Meidet ihr bis zum Release konsequent Social Media, oder sind euch Spoiler bei Bond weniger wichtig? Schreibt es gern in die Kommentare.