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007 First Light: Alle Trophäen und Achievements im Überblick

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg29. Mai 2026
0 2 Minuten gelesen
© IO Interactive

In 007 First Light warten insgesamt 38 Trophäen auf PlayStation-Spieler, darunter eine Platin-, drei Gold-, vierzehn Silber- und zwanzig Bronze-Trophäen. Xbox-Spieler können zudem 37 Achievements freischalten.

Die Erfolge lassen sich grob in Story-Trophäen, Sammelobjekte, Kampf-Herausforderungen und TacSim-Aufgaben unterteilen.

Platin-Trophäe

  • Mein Name ist Bond. James Bond.

Story-Trophäen

Diese Erfolge schaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne frei.

Bronze

  • Eisbrecher
  • Liebesgrüße aus Malta
  • Geschüttelt, nicht gerührt
  • Ich erwarte, dass Sie sterben!
  • Gewinnen, Verlieren oder Sterben
  • Niemand lebt ewig
  • Lizenz zum Überleben
  • Agent im Kreuzfeuer
  • All Time High
  • Doppelt oder nichts
  • Solo

Silber

  • Skyfall
  • Im Angesicht des Todes
  • Man lebt nur zweimal
  • Keine Zeit zu sterben
  • You Know My Name
  • The Writing’s On The Wall

Gold

  • Für König und Vaterland

Sammelobjekt-Trophäen

Wer sämtliche Collectibles finden möchte, muss insgesamt 92 Sammelobjekte sammeln. Dazu gehören Postkarten, MI6-Akten, Andenken, Spielkarten und Hinterlassenschaftsobjekte.

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Silber

  • Die Welt ist nicht genug
  • For Your Eyes Only
  • Schöne Erinnerungen
  • Casino Royale
  • Legenden des Spionagehandwerks

Gold

  • Sammlerwut

Kampf- und Gameplay-Trophäen

Diese Erfolge drehen sich um besondere Aktionen, Kills und den Einsatz von Gadgets.

Bronze

  • Sanfte Landung
  • Fingerfertigkeit
  • Kulturschock
  • Zündende Idee
  • Er wird’s überleben
  • Feuerball
  • Blindgänger
  • Entwaffnender Charme
  • Um keine Ausrede verlegen

TacSim-Trophäen

Der taktische Simulator (TacSim) besitzt eine eigene Gruppe von Erfolgen.

Silber

  • Was, wenn …?
  • Tempowechsel
  • Immer weiter

Gold

  • Bereitschaft ist alles

Trophäen-Roadmap

Für die 100 Prozent benötigt ihr laut aktuellem Stand:

  • 1 Spieldurchlauf
  • etwa 20 bis 25 Stunden Spielzeit
  • keinen bestimmten Schwierigkeitsgrad
  • sämtliche Sammelobjekte
  • mehrere TacSim-Herausforderungen

Verpassbare Trophäen sind derzeit nicht bekannt. Einige Spieler berichten jedoch von kleineren Problemen bei den Erfolgen „Legenden des Spionagehandwerks“ und „Immer weiter“, die sich teilweise verzögert freischalten.

Lohnt sich die Platin-Trophäe in 007 First Light?

Die Platin-Trophäe von 007 First Light gehört nach aktuellem Stand zu den eher unkomplizierten Vertretern ihres Genres. Da keine verpassbaren Trophäen bekannt sind und lediglich ein Spieldurchlauf erforderlich ist, können die meisten Spieler die 100 Prozent ohne großen Druck angehen.

Der größte Zeitaufwand entsteht durch die zahlreichen Sammelobjekte sowie die Herausforderungen im TacSim-Modus. Wer die Kampagne gründlich erkundet und regelmäßig Nebenaktivitäten absolviert, dürfte jedoch bereits einen Großteil der Erfolge automatisch freischalten.

Besonders wichtig für die Platin-Trophäe sind:

  • Alle Story-Missionen abschließen
  • Sämtliche Sammelobjekte finden
  • Die TacSim-Herausforderungen meistern
  • Alle Kampf- und Gadget-Trophäen freischalten
  • Die Gold-Trophäen „Sammlerwut“, „Bereitschaft ist alles“ und „Für König und Vaterland“ erhalten

Mit einer geschätzten Spielzeit von etwa 20 bis 25 Stunden bewegt sich 007 First Light im Vergleich zu anderen Action-Adventures im moderaten Bereich. Wer gezielt auf die 100 Prozent hinarbeitet, dürfte die Platin-Trophäe sogar bereits im ersten Durchgang erreichen können.

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Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg29. Mai 2026
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Bild von Patrik Hasberg

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.
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