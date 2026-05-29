007 First Light: Alle Trophäen und Achievements im Überblick

In 007 First Light warten insgesamt 38 Trophäen auf PlayStation-Spieler, darunter eine Platin-, drei Gold-, vierzehn Silber- und zwanzig Bronze-Trophäen. Xbox-Spieler können zudem 37 Achievements freischalten.

Die Erfolge lassen sich grob in Story-Trophäen, Sammelobjekte, Kampf-Herausforderungen und TacSim-Aufgaben unterteilen.

Platin-Trophäe

Mein Name ist Bond. James Bond.

Story-Trophäen

Diese Erfolge schaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne frei.

Bronze

Eisbrecher

Liebesgrüße aus Malta

Geschüttelt, nicht gerührt

Ich erwarte, dass Sie sterben!

Gewinnen, Verlieren oder Sterben

Niemand lebt ewig

Lizenz zum Überleben

Agent im Kreuzfeuer

All Time High

Doppelt oder nichts

Solo

Silber

Skyfall

Im Angesicht des Todes

Man lebt nur zweimal

Keine Zeit zu sterben

You Know My Name

The Writing’s On The Wall

Gold

Für König und Vaterland

Sammelobjekt-Trophäen

Wer sämtliche Collectibles finden möchte, muss insgesamt 92 Sammelobjekte sammeln. Dazu gehören Postkarten, MI6-Akten, Andenken, Spielkarten und Hinterlassenschaftsobjekte.

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Silber

Die Welt ist nicht genug

For Your Eyes Only

Schöne Erinnerungen

Casino Royale

Legenden des Spionagehandwerks

Gold

Sammlerwut

Kampf- und Gameplay-Trophäen

Diese Erfolge drehen sich um besondere Aktionen, Kills und den Einsatz von Gadgets.

Bronze

Sanfte Landung

Fingerfertigkeit

Kulturschock

Zündende Idee

Er wird’s überleben

Feuerball

Blindgänger

Entwaffnender Charme

Um keine Ausrede verlegen

TacSim-Trophäen

Der taktische Simulator (TacSim) besitzt eine eigene Gruppe von Erfolgen.

Silber

Was, wenn …?

Tempowechsel

Immer weiter

Gold

Bereitschaft ist alles

Trophäen-Roadmap

Für die 100 Prozent benötigt ihr laut aktuellem Stand:

1 Spieldurchlauf

etwa 20 bis 25 Stunden Spielzeit

keinen bestimmten Schwierigkeitsgrad

sämtliche Sammelobjekte

mehrere TacSim-Herausforderungen

Verpassbare Trophäen sind derzeit nicht bekannt. Einige Spieler berichten jedoch von kleineren Problemen bei den Erfolgen „Legenden des Spionagehandwerks“ und „Immer weiter“, die sich teilweise verzögert freischalten.

Lohnt sich die Platin-Trophäe in 007 First Light?

Die Platin-Trophäe von 007 First Light gehört nach aktuellem Stand zu den eher unkomplizierten Vertretern ihres Genres. Da keine verpassbaren Trophäen bekannt sind und lediglich ein Spieldurchlauf erforderlich ist, können die meisten Spieler die 100 Prozent ohne großen Druck angehen.

Der größte Zeitaufwand entsteht durch die zahlreichen Sammelobjekte sowie die Herausforderungen im TacSim-Modus. Wer die Kampagne gründlich erkundet und regelmäßig Nebenaktivitäten absolviert, dürfte jedoch bereits einen Großteil der Erfolge automatisch freischalten.

Besonders wichtig für die Platin-Trophäe sind:

Alle Story-Missionen abschließen

Sämtliche Sammelobjekte finden

Die TacSim-Herausforderungen meistern

Alle Kampf- und Gadget-Trophäen freischalten

Die Gold-Trophäen „Sammlerwut“, „Bereitschaft ist alles“ und „Für König und Vaterland“ erhalten

Mit einer geschätzten Spielzeit von etwa 20 bis 25 Stunden bewegt sich 007 First Light im Vergleich zu anderen Action-Adventures im moderaten Bereich. Wer gezielt auf die 100 Prozent hinarbeitet, dürfte die Platin-Trophäe sogar bereits im ersten Durchgang erreichen können.