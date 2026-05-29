007 First Light: Alle Trophäen und Achievements im Überblick

In 007 First Light warten insgesamt 38 Trophäen auf PlayStation-Spieler, darunter eine Platin-, drei Gold-, vierzehn Silber- und zwanzig Bronze-Trophäen. Xbox-Spieler können zudem 37 Achievements freischalten.
Die Erfolge lassen sich grob in Story-Trophäen, Sammelobjekte, Kampf-Herausforderungen und TacSim-Aufgaben unterteilen.
Platin-Trophäe
- Mein Name ist Bond. James Bond.
Story-Trophäen
Diese Erfolge schaltet ihr automatisch im Verlauf der Kampagne frei.
Bronze
- Eisbrecher
- Liebesgrüße aus Malta
- Geschüttelt, nicht gerührt
- Ich erwarte, dass Sie sterben!
- Gewinnen, Verlieren oder Sterben
- Niemand lebt ewig
- Lizenz zum Überleben
- Agent im Kreuzfeuer
- All Time High
- Doppelt oder nichts
- Solo
Silber
- Skyfall
- Im Angesicht des Todes
- Man lebt nur zweimal
- Keine Zeit zu sterben
- You Know My Name
- The Writing’s On The Wall
Gold
- Für König und Vaterland
Sammelobjekt-Trophäen
Wer sämtliche Collectibles finden möchte, muss insgesamt 92 Sammelobjekte sammeln. Dazu gehören Postkarten, MI6-Akten, Andenken, Spielkarten und Hinterlassenschaftsobjekte.
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Silber
- Die Welt ist nicht genug
- For Your Eyes Only
- Schöne Erinnerungen
- Casino Royale
- Legenden des Spionagehandwerks
Gold
- Sammlerwut
Kampf- und Gameplay-Trophäen
Diese Erfolge drehen sich um besondere Aktionen, Kills und den Einsatz von Gadgets.
Bronze
- Sanfte Landung
- Fingerfertigkeit
- Kulturschock
- Zündende Idee
- Er wird’s überleben
- Feuerball
- Blindgänger
- Entwaffnender Charme
- Um keine Ausrede verlegen
TacSim-Trophäen
Der taktische Simulator (TacSim) besitzt eine eigene Gruppe von Erfolgen.
Silber
- Was, wenn …?
- Tempowechsel
- Immer weiter
Gold
- Bereitschaft ist alles
Trophäen-Roadmap
Für die 100 Prozent benötigt ihr laut aktuellem Stand:
- 1 Spieldurchlauf
- etwa 20 bis 25 Stunden Spielzeit
- keinen bestimmten Schwierigkeitsgrad
- sämtliche Sammelobjekte
- mehrere TacSim-Herausforderungen
Verpassbare Trophäen sind derzeit nicht bekannt. Einige Spieler berichten jedoch von kleineren Problemen bei den Erfolgen „Legenden des Spionagehandwerks“ und „Immer weiter“, die sich teilweise verzögert freischalten.
Lohnt sich die Platin-Trophäe in 007 First Light?
Die Platin-Trophäe von 007 First Light gehört nach aktuellem Stand zu den eher unkomplizierten Vertretern ihres Genres. Da keine verpassbaren Trophäen bekannt sind und lediglich ein Spieldurchlauf erforderlich ist, können die meisten Spieler die 100 Prozent ohne großen Druck angehen.
Der größte Zeitaufwand entsteht durch die zahlreichen Sammelobjekte sowie die Herausforderungen im TacSim-Modus. Wer die Kampagne gründlich erkundet und regelmäßig Nebenaktivitäten absolviert, dürfte jedoch bereits einen Großteil der Erfolge automatisch freischalten.
Besonders wichtig für die Platin-Trophäe sind:
- Alle Story-Missionen abschließen
- Sämtliche Sammelobjekte finden
- Die TacSim-Herausforderungen meistern
- Alle Kampf- und Gadget-Trophäen freischalten
- Die Gold-Trophäen „Sammlerwut“, „Bereitschaft ist alles“ und „Für König und Vaterland“ erhalten
Mit einer geschätzten Spielzeit von etwa 20 bis 25 Stunden bewegt sich 007 First Light im Vergleich zu anderen Action-Adventures im moderaten Bereich. Wer gezielt auf die 100 Prozent hinarbeitet, dürfte die Platin-Trophäe sogar bereits im ersten Durchgang erreichen können.