Mit der Ankündigung von Call of Duty: Modern Warfare 4 endet gleichzeitig eine Ära für Call of Duty: Warzone. Activision hat offiziell bestätigt, dass der Battle-Royale-Shooter noch in diesem Jahr auf PlayStation 4 und Xbox One eingestellt wird.

Der Abschied erfolgt dabei schrittweise. Bereits nächste Woche treten die ersten Einschränkungen in Kraft, bevor die Server einige Monate später endgültig abgeschaltet werden.

Modern Warfare 4 läutet das Ende der Last-Gen-Ära ein

Der Grund für die Entscheidung liegt auf der Hand.

Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober ausschließlich für:

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PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

Nintendo Switch 2

PS4 und Xbox One werden erstmals komplett ausgeschlossen. Da Warzone traditionell eng mit dem aktuellen Hauptspiel verknüpft wird und sämtliche Inhalte künftig auf Modern Warfare 4 aufbauen, endet damit auch die Unterstützung der alten Konsolengeneration.

Für Call of Duty bedeutet das den endgültigen Abschied von Hardware, die mittlerweile über zwölf Jahre alt ist.

Ab dem 4. Juni wird Warzone nicht mehr angeboten

Der Abschaltungsprozess beginnt bereits in wenigen Tagen.

Ab dem 4. Juni 2026 wird Warzone aus dem PlayStation Store der PS4 und dem Xbox Store entfernt.

Wer das Spiel bis dahin nicht seiner Bibliothek hinzugefügt hat, kann es anschließend nicht mehr neu herunterladen.

Gleichzeitig deaktiviert Activision zahlreiche Kaufoptionen:

Kauf von COD Points mit Echtgeld

BlackCell-Upgrades

Echtgeld-Bundles

Operator-Pakete

Der Battle Pass bleibt zunächst weiterhin verfügbar. Kostenlose Belohnungen können also vorerst noch freigeschaltet werden.

Nächster Einschnitt folgt Ende Juni

Der nächste wichtige Termin ist der 25. Juni 2026.

An diesem Tag wird der Ingame-Shop von Warzone auf PS4 und Xbox One vollständig abgeschaltet.

Verbliebene COD Points können bis dahin noch ausgegeben werden. Danach ist kein Zugriff auf den Shop mehr möglich.

Wann werden die Server endgültig abgeschaltet?

Ein exaktes Enddatum hat Activision bislang noch nicht genannt.

Fest steht lediglich, dass Warzone auf PS4 und Xbox One bis zum Ende von Season 6 von Call of Duty: Black Ops 7 spielbar bleiben soll.

Da Modern Warfare 4 am 23. Oktober erscheint und Season 1 kurz danach startet, rechnen viele Beobachter mit einer vollständigen Abschaltung im November oder spätestens Anfang Dezember 2026.

Für Millionen Spieler dürfte damit die letzte Gelegenheit kommen, noch einmal auf den alten Konsolen nach Verdansk oder in andere Warzone-Gebiete zurückzukehren.

Was passiert mit gekauften Inhalten?

Hier gibt Activision Entwarnung. Sämtliche kosmetischen Inhalte, Operatoren, Waffenbaupläne und andere freigeschaltete Gegenstände bleiben erhalten, sofern Spieler auf eine aktuelle Plattform wechseln.

Die Inhalte sind an das persönliche Activision-Konto gebunden und können auf:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC

weiter genutzt werden.

Auch vorhandene COD Points bleiben innerhalb derselben Plattformfamilie erhalten.

Andere Call-of-Duty-Spiele bleiben online

Die Abschaltung betrifft ausschließlich Warzone.

Ältere Titel wie:

Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Black Ops 6

bleiben auf PS4 und Xbox One weiterhin spielbar.

Activision zieht also keinen generellen Schlussstrich unter die Last-Gen-Konsolen, sondern beendet lediglich die Unterstützung von Warzone.

Ein Schritt, der längst erwartet wurde

Für viele Spieler dürfte die Entscheidung kaum überraschend kommen.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob die mittlerweile veraltete Hardware von PS4 und Xbox One die technische Entwicklung von Call of Duty ausbremst. Mit Modern Warfare 4 konzentriert sich Activision nun vollständig auf aktuelle Systeme.

Dadurch sollen größere Karten, komplexere Spielwelten, bessere Grafik und neue Gameplay-Systeme möglich werden.

Für Besitzer einer PS4 oder Xbox One endet damit allerdings eines der erfolgreichsten Kapitel der Call-of-Duty-Geschichte.