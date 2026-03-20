The Witcher 3 – Projekt des Entwicklers heizt Gerüchte um Story-DLC an

Seit Monaten hält sich das Gerücht, dass The Witcher 3: Wild Hunt doch noch eine dritte Erweiterung bekommen könnte. Jetzt kommt neues Futter ausgerechnet aus Richtung CD Projekt selbst: In aktuellen Aussagen rund um die Geschäftsplanung taucht ein bislang unangekündigtes Gaming-Projekt auf, das in der Community sofort eine alte Hoffnung wieder laut werden lässt.

Spannend ist dabei vor allem der Zeitpunkt. Während CD Projekt parallel mit Hochdruck an The Witcher 4 arbeitet, wirkt ein weiteres großes Inhalts-Update für Geralts letztes Abenteuer plötzlich wieder denkbar. Und genau das passt zu den bisherigen Spekulationen, wonach ein Story-DLC eine Brücke zwischen The Witcher 3 und dem nächsten Serienteil schlagen könnte.

Ein neues Projekt sorgt für Spekulationen

Was hat CD Projekt konkret angedeutet? In dieser Woche veröffentlichte das polnische Unternehmen neue Geschäftszahlen und nannte dabei auch frische Eckdaten zur Zukunftsplanung. Neben dem Hinweis, dass sich die unterschiedlichen The-Witcher-Spiele mittlerweile mehr als 85 Millionen Mal verkauft haben, sticht vor allem eine Formulierung heraus: In einem der kommenden Quartale 2026 soll ein noch nicht angekündigtes Gaming-Projekt veröffentlicht werden.

Zusätzlich wurde erneut betont, dass inzwischen fast 500 Menschen an The Witcher 4 arbeiten. Genau diese Kombination aus großem Hauptprojekt und einem parallel geplanten Release sorgt gerade für Gesprächsstoff, denn ein kleineres bis mittelgroßes Add-on für The Witcher 3 würde zeitlich und organisatorisch ins Bild passen.

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Unbestätigten Berichten zufolge könnte es sich bei dem geheimen Projekt tatsächlich um die dritte Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt handeln. In der Gerüchteküche wird außerdem gehandelt, dass das Add-on bei Fool’s Theory entstehen soll, also jenem Studio, das auch am Remake des ersten The Witcher arbeitet.

Release-Zeitfenster und mögliche Strategie

Wann könnte die Erweiterung erscheinen? Als mögliches Veröffentlichungszeitfenster wurde zuletzt der September 2026 genannt. Eine offizielle Bestätigung steht zwar weiter aus, doch die zeitliche Einordnung passt zu dem, was in den Spekulationen schon länger mitschwingt: ein Story-DLC, der narrativ noch einmal an Geralts Reise anknüpft und gleichzeitig Richtung The Witcher 4 vorbereitet.

In diesem Kontext taucht auch der Gedanke auf, dass ein solches Add-on als Startschuss für das Marketing von The Witcher 4 dienen könnte. Ein frisches Kapitel für The Witcher 3 würde die Marke kurz vor einem neuen Serienteil wieder stark in den Fokus rücken, ohne dass CD Projekt das nächste große Spiel bereits komplett ausrollen muss.

Interessant: Es ist nicht das erste Mal in jüngerer Zeit, dass CD Projekt die Spekulationen rund um neue Inhalte indirekt befeuert. Auch ein kürzlich angekündigtes Bonusprogramm für die Belegschaft wurde von Teilen der Community als mögliches Zeichen interpretiert, dass bei The Witcher 3 noch etwas in der Pipeline sein könnte.

Gerüchte um Schauplatz und Handlung

Wohin könnte Geralt im DLC reisen? In Sachen Setting bleibt es weiterhin offen, denn eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht. Anfang 2026 hieß es in Berichten aus Polen, dass Geralt möglicherweise nach Zerrikanien verschlagen werden könnte. Das wäre ein reizvoller Tapetenwechsel, zumal die Region im Witcher-Kosmos reichlich Stoff für neue Quests, politische Konflikte und Monsterjagden bietet.

Zuletzt klangen die Gerüchte jedoch wieder deutlich vorsichtiger. Laut einem Bericht unter Berufung auf den polnischen Insider und ehemaligen Gry-Online-Journalisten UV o grach könnte der Blick vieler Fans bezüglich des Settings zu weit in die Ferne gehen. Was genau damit gemeint ist, bleibt Interpretationssache, denkbar wäre aber auch ein Schauplatz, der näher an bekannten Regionen liegt oder stärker an bestehende Handlungsfäden von The Witcher 3 anknüpft.

Am Ende wird erst die offizielle Enthüllung Klarheit schaffen. Offen ist aktuell vor allem, wann CD Projekt das Projekt überhaupt ankündigt und ob es wirklich um eine vollwertige dritte Erweiterung handelt oder um ein anders gelagertes Witcher-Vorhaben.

Würdet ihr euch über eine dritte Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt freuen, oder soll Geralt lieber endgültig Platz für The Witcher 4 machen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.