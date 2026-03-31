ARC Raiders Patch 1.22.0 – Flashpoint bringt neue Map-Condition, Loot-Boost, Balance

Embark Studios hat am 31. März 2026 das neue Flashpoint-Update für ARC Raiders ausgerollt und liefert damit frischen Content, spürbare Balance-Anpassungen und eine lange Liste an Bugfixes. Patch 1.22.0 steht ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series und PC zum Download bereit und bringt neben neuen Bedrohungen auch Änderungen am Loot-Ökosystem und am Matchmaking mit.

Flashpoint ist außerdem der dritte von insgesamt vier großen Content-Drops aus der Roadmap für die erste Hälfte von 2026. Nach Headwinds im Januar und Shrouded Sky im Februar fehlt damit nur noch Riven Tides, das als bislang größtes Update angekündigt ist und unter anderem eine komplett neue Map sowie einen großen ARC-Gegner hinzufügen soll.

Neuer Flashpoint-Content und neue Bedrohungen

Was ist neu im Flashpoint-Update? Mit Flashpoint kommt eine neue Map-Condition namens Close Scrutiny ins Spiel. In dieser Variante geht es darum, Loot vom neuen Assessor zu bergen. Das Risiko ist entsprechend hoch, denn das Zielgebiet ist stark von ARC-Einheiten gesichert und zieht zusätzlich andere Raiders an, die denselben Plan verfolgen.

Als neue Gegnerklasse ergänzt Embark außerdem den Vaporizer. Dabei handelt es sich um einen fliegenden ARC-Typ, der rund um den Assessor gesichtet wurde. Laut Patch-Beschreibung setzt der Vaporizer auf verheerende Laserangriffe und untypische Angriffsmuster, was ihn zu einem der gefährlichsten Feinde bisher machen soll.

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Zusätzlich weitet das Update den Einsatzbereich des Shredder aus. Der Gegner war zuvor an Stella Montis gebunden, kann nun aber grundsätzlich auf allen Maps auftauchen. Für Dam Battlegrounds gilt eine Einschränkung: Dort spawnt der Shredder nur während bestimmter Map-Conditions.

Loot, Matchmaking und Balance im Überblick

Welche Änderungen treffen Economy und Matchmaking? Eine der wichtigsten Anpassungen betrifft die freien Loadouts: Wer sein eigenes Loadout baut, soll künftig mit höherer Wahrscheinlichkeit in frischen Servern landen. Embark betont, dass dies kein Garant sei, weil Map-Auswahl, Tageszeit und Region weiter Einfluss auf die Matchmaking-Situation haben. Gleichzeitig kann sich die Änderung auf die Matchmaking-Zeiten auswirken.

Bei der Beute schraubt Embark ebenfalls: Der Loot-Wert in allen verschlossenen Räumen wurde erhöht und skaliert nun abhängig von der Seltenheit des Schlüssels. Zusätzlich wurden die Loot-Spawns von Baron Husks angehoben. Unterm Strich dürfte sich das Risiko für Schlüssel-Runs stärker lohnen, vor allem wenn ihr gezielt höherwertige Keys einsetzt.

Auf der Gegnerseite wird es aber nicht unbedingt entspannter. Rocketeers nehmen künftig weniger Kollisionsschaden und werden nicht mehr sofort zerstört, wenn sie betäubt aufprallen. Außerdem wurde die Chance reduziert, dass mehrere Fireflies gemeinsam spawnen. Gleichzeitig reagieren ARC-Einheiten schneller auf sehr nah stehende Ziele, denn die Erkennungszeit für Ziele direkt vor ihnen wurde verkürzt.

Patch 1.22.0 Highlights und vollständige Patch-Notizen

Was sind die wichtigsten Patch-Highlights?

Erhöhter Loot-Wert in allen verschlossenen Räumen mit skalierter Erhöhung je nach Schlüssel-Seltenheit

Wer ein eigenes Loadout baut, landet häufiger auf frischen Servern

Crafting-Verbesserungen

HUD auf Konsole ausblendbar

Welche Balance-Änderungen wurden umgesetzt?

ARC: Rocketeers nehmen weniger Kollisionsschaden und werden nicht mehr beim Aufprall sofort zerstört, wenn sie betäubt sind

Rocketeers nehmen weniger Kollisionsschaden und werden nicht mehr beim Aufprall sofort zerstört, wenn sie betäubt sind ARC: Geringere Chance, dass mehrere Fireflies gemeinsam spawnen

Geringere Chance, dass mehrere Fireflies gemeinsam spawnen ARC: ARC erkennt Ziele sehr nah direkt vor ihnen schneller

ARC erkennt Ziele sehr nah direkt vor ihnen schneller Items: Freie Augments können in 6 Plastikteile und 6 Gummiteile recycelt werden

Freie Augments können in 6 Plastikteile und 6 Gummiteile recycelt werden Items: Firefly Burner erhält eine neue extra scharfe Zusatzfunktion

Firefly Burner erhält eine neue extra scharfe Zusatzfunktion Maps: Erhöhter Loot-Wert in verschlossenen Räumen skaliert nach Schlüssel-Seltenheit

Erhöhter Loot-Wert in verschlossenen Räumen skaliert nach Schlüssel-Seltenheit Maps: Mehr Loot-Spawns bei Baron Husks

Mehr Loot-Spawns bei Baron Husks Maps: Eigenes Loadout erhöht die Chance auf frische Server (mit den genannten Einschränkungen)

Welche Inhalte und Bugfixes stecken im Update?

Animation

Weniger Pose-Popping beim Starten des Sprints, bessere Sprint-Übergänge, verfeinerte Animationen beim Start aus Idle

Comet-Kopfzittern behoben

Fehler behoben, bei dem das Waffen-Mesh beim automatisch ausgelösten Wieder-Ausrüsten nach Türbreaches falsch sitzt

Fehler behoben, bei dem Feuerschaden Bullet-Hit-Reaktionen auslöste

Audio

Stabilität des Proximity-Voice-Chats verbessert

Innenraum-Windreaktionssounds entfernt, um Verwechslungen mit looting-ähnlichen Geräuschen zu vermeiden

Fehlendes Secondary-Use-Audio für den ARC Power Core behoben und Use-Sound beim Reparieren fremder Rüstung wiederhergestellt

Positionsaudio für andere Raiders klarer

Türen sind aus größerer Entfernung hörbar

Bessere Richtungswahrnehmung bei fliegenden ARC

Directional-Filtering angepasst, mehr Klarheit für Geräusche hinter der eigenen Figur

Langstrecken-Trefferfeedback verbessert durch entfernte Varianten der Einschlag-Indikator-Sounds

Waffen-Audio-Latenz deutlich reduziert (Windows nur auf Systemen mit mindestens 16 GB RAM)

Reaktionsfähigkeit bei Dauerfeuer-Waffen verbessert, weniger Delay und Desync beim Loslassen des Triggers

Fehlende Tab-Navigationssounds im UI mit Gamepad behoben

ARC

Verhalten betäubter Comets verbessert

Zielauswahl verbessert, freieres Wechseln und weniger Fixierung auf das erste Ziel

Bug behoben, bei dem fliegende ARC (besonders Fireflies) in Wänden spawnten und von außerhalb von Wänden und Böden aus angreifen konnten (Stella Montis)

Wenn ein Tick greift, sind jetzt alle Interaktionen deaktiviert außer dem Befreien

Customization

Bug behoben, bei dem Teile von Low Bun und Curly Mullet nicht animiert waren

Bug behoben, bei dem Bärte mit bestimmter Kopfbedeckung verschwanden

Gameplay

Bug behoben, der Ziplines oder Leitern beim Tragen von Items (z. B. Field Crate) erlaubte; Tragbares wird nun beim Greifen von Zipline oder Leiter fallengelassen

Bug behoben, bei dem bei späten Late-Joins ARC sofort auf dem Spawn erschienen

Gamepad-Aim-Assist für Leaper-Beine und Core hinzugefügt

Bug behoben, bei dem Fallschaden beim Vault-Versuch auf Comets auftreten konnte

Remote Raider Flares können nun mit der Fähigkeit Mine Sweeper entschärft werden

Bug behoben, bei dem Use unbewaffnet das Ausrüsten von Waffe, Tool oder Quick-Use verzögern oder verhindern konnte

Bug behoben, bei dem Eliminations mit Trailblazer oder Shrapnel Grenade nicht für den Erfolg Horseshoes and Hand Grenades zählten

Maps

Shredders sind nun auf allen Maps möglich (auf Dam Battlegrounds nur bei bestimmten Map-Conditions)

Out-of-Bounds-Stelle im Tutorial behoben

Dam Battlegrounds

Mehr Sentinel-Spawnpunkte

Area-Coverage für Leapers, Bombardiers und Bastions angepasst, bessere Navigation

Verschiedene Clipping-Probleme, schwebende Objekte und Terrain-Lücken behoben

Buried City

Mehrere Stellen behoben, an denen man feststecken konnte

Mehr Sentinel-Spawnpunkte, konsistentere Spawns

Navigation in einigen Old-Town-Straßen geöffnet, ARC kann sich freier bewegen

Area-Coverage für Leapers, Bombardiers und Bastions angepasst, bessere Navigation und mehr Varianz

Mehr Varianz bei der Verteilung von Leaper, Bombardier, Bastion und Rocketeer während Night Raid

Blue Gate

Mehr Sentinel-Spawnpunkte

Area-Coverage für bestimmte große Gegner angepasst, bessere Navigation

Weniger Comets während der Hurricane-Map-Condition

Locked Gate

Einige Seiteneingänge entriegeln nun mit dem Haupttor

Security Codes kommen nun aus Code Printers statt aus Containern

Security Codes verfallen bei der Extraktion

Spaceport

Mehrere Fälle schwebender Objekte und Clipping behoben

Mehr Sentinel-Spawnpunkte

Feststecken in Aufzugsschächten behoben

Mehr Pilz-Spawnorte für bessere Ressourcenverfügbarkeit

Höhere Chance auf High-Tier-Loot beim Abschließen der Rooftop-Aktivität während Launch Tower Loot

Verzögerung nach Aktivierung der letzten Antenne, bevor der Bunker bei Hidden Bunker öffnet

Stella Montis

Fehlende Wand in der Security Lobby behoben

Movement

Bug behoben, bei dem Figuren Leitern nicht sofort korrekt ausrichteten

Bug behoben, bei dem Sprint neu ausgelöst und abgebrochen werden konnte, wenn Feuern und Sprint zusammen gehalten wurden

Performance

Texture-Streaming verbessert, weniger Stalls, responsiver auf schwächerer Hardware; Berechnungen korrigiert, damit Component-Scale korrekt berücksichtigt wird

Texture-Streaming-Berechnungen optimiert, bessere Performance, weniger Stuttering

CPU-Performance optimiert

Rendering

Shadow-Popping reduziert

Popping von Vegetation und Debris reduziert

Flickernde Vegetations-Schatten behoben

Intel XeSS auf SDK 2.1.1 aktualisiert

AMD FSR auf SDK 2.1.0 aktualisiert

AMD FSR für bessere Responsiveness und Bildschärfe angepasst

Quests

Bug behoben, bei dem Items in After Rain Comes bei Interaktionen falsch konsumiert wurden

Effect-Sync-Probleme in A Dead End behoben

Quest-Tracking überarbeitet, um Blocker in der Progression zu verhindern und die Darstellung zu verbessern; Progress-Bars zeigen nun an, welcher Fortschritt bei fehlender Extraktion verloren gehen kann

Stability

Crash im Tutorial behoben

Seltener Crash beim Laden in eine Practice-Range-Session behoben

UI

Crafting verbessert: fehlende Materialien direkt in der Crafting-Ansicht schnell beschaffen

Recycling, Refining oder Kaufen fehlender Materialien im selben Fenster möglich, um Crafting abzuschließen

Matchmaking-Optionen: Fill Squad oder Solo vs. Squad deaktivieren nun jeweils die andere Option

Matchmaking-Timer wird unten auf allen Screens neben dem Ziel angezeigt

Bug behoben, bei dem Stash-Overflow beim Detachen von Mods im Inspect-Screen falsch angezeigt wurde

Store-Tab zeigt Marker für neue Items, wenn die Rotation wechselt

Invertierter Gamepad-Kamera-Zoom auf Decks- und Store-Screens behoben

Fehlender Action-Text für mehrere Wurfitems behoben, Prompts werden korrekt angezeigt

Option für HUD-Sichtbarkeit auf Konsole hinzugefügt (auf PC auch via F10)

HUD-Optionen: Visible, Crosshair and Interactions Only, Crosshair Only, Hidden

Inventar-Screen zeigt nun den Stash-Wert

Pingen einer Barricade zeigt den Ping nun am Crosshair statt versetzt

Emote-Kacheln in der Customization zeigen ein Wheel-Icon, das den Slot der Emote anzeigt

Purchase-Preview-Dialog zeigt detaillierte Aufschlüsselung des Bundle-Inhalts

Customization-Screen zeigt eine kleine Bundle-Vorschau

VFX

Bug behoben, bei dem Sentinels Laser in manchen Fällen kürzer als die Sichtweite war

Bug behoben, bei dem ARC-Schadens-VFX unter Umständen durch Wände sichtbar waren

Welche bekannten Probleme gibt es aktuell?

Firefly kann nach Idle manchmal verschwinden und eine Brandgranate droppen

Persistenter Sound eines zerstörten Comet ist gelegentlich hörbar

Shredders schweben in manchen Räumen des Hidden Bunker an die Decke

ARC kann auf The Dam innerhalb der Geometrie spawnen

Unsichtbare Kollision unter dem Turret an einigen Stellen in Buried City und Spaceport

Fliegende ARC können gelegentlich im Idle feststecken

Helm-Visiere werden nach der ersten Extraktion transparent

Purchase Raider Tokens-Seite kann beim Wechsel zwischen Inbox und Profil davorliegen

Animationen können kaputt wirken, wenn das Durchsuchen eines Baron Husk unterbrochen wird

Feuern mit leerem Magazin löst Reload aus, danach wird automatisch ein Schuss abgefeuert ohne erneuten Trigger-Input

Beim Ausrüsten von Quick-Use-Items kann zu schnelles Klicken das Aktivieren verhindern, Input erfordert Loslassen und erneutes Drücken

Die obersten Treppen in Grandioso Apartments sind unsichtbar, Kollision ist jedoch vorhanden

Was haltet ihr vom Flashpoint-Update und den Änderungen an Loot und Matchmaking in ARC Raiders? Schreibt eure Meinung und Erfahrungen gerne in die Kommentare.