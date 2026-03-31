ARC Raiders Patch 1.22.0 – Flashpoint bringt neue Map-Condition, Loot-Boost, Balance

Embark Studios hat am 31. März 2026 das neue Flashpoint-Update für ARC Raiders ausgerollt und liefert damit frischen Content, spürbare Balance-Anpassungen und eine lange Liste an Bugfixes. Patch 1.22.0 steht ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series und PC zum Download bereit und bringt neben neuen Bedrohungen auch Änderungen am Loot-Ökosystem und am Matchmaking mit.
Flashpoint ist außerdem der dritte von insgesamt vier großen Content-Drops aus der Roadmap für die erste Hälfte von 2026. Nach Headwinds im Januar und Shrouded Sky im Februar fehlt damit nur noch Riven Tides, das als bislang größtes Update angekündigt ist und unter anderem eine komplett neue Map sowie einen großen ARC-Gegner hinzufügen soll.
Neuer Flashpoint-Content und neue Bedrohungen
Was ist neu im Flashpoint-Update? Mit Flashpoint kommt eine neue Map-Condition namens Close Scrutiny ins Spiel. In dieser Variante geht es darum, Loot vom neuen Assessor zu bergen. Das Risiko ist entsprechend hoch, denn das Zielgebiet ist stark von ARC-Einheiten gesichert und zieht zusätzlich andere Raiders an, die denselben Plan verfolgen.
Als neue Gegnerklasse ergänzt Embark außerdem den Vaporizer. Dabei handelt es sich um einen fliegenden ARC-Typ, der rund um den Assessor gesichtet wurde. Laut Patch-Beschreibung setzt der Vaporizer auf verheerende Laserangriffe und untypische Angriffsmuster, was ihn zu einem der gefährlichsten Feinde bisher machen soll.
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Zusätzlich weitet das Update den Einsatzbereich des Shredder aus. Der Gegner war zuvor an Stella Montis gebunden, kann nun aber grundsätzlich auf allen Maps auftauchen. Für Dam Battlegrounds gilt eine Einschränkung: Dort spawnt der Shredder nur während bestimmter Map-Conditions.
Loot, Matchmaking und Balance im Überblick
Welche Änderungen treffen Economy und Matchmaking? Eine der wichtigsten Anpassungen betrifft die freien Loadouts: Wer sein eigenes Loadout baut, soll künftig mit höherer Wahrscheinlichkeit in frischen Servern landen. Embark betont, dass dies kein Garant sei, weil Map-Auswahl, Tageszeit und Region weiter Einfluss auf die Matchmaking-Situation haben. Gleichzeitig kann sich die Änderung auf die Matchmaking-Zeiten auswirken.
Bei der Beute schraubt Embark ebenfalls: Der Loot-Wert in allen verschlossenen Räumen wurde erhöht und skaliert nun abhängig von der Seltenheit des Schlüssels. Zusätzlich wurden die Loot-Spawns von Baron Husks angehoben. Unterm Strich dürfte sich das Risiko für Schlüssel-Runs stärker lohnen, vor allem wenn ihr gezielt höherwertige Keys einsetzt.
Auf der Gegnerseite wird es aber nicht unbedingt entspannter. Rocketeers nehmen künftig weniger Kollisionsschaden und werden nicht mehr sofort zerstört, wenn sie betäubt aufprallen. Außerdem wurde die Chance reduziert, dass mehrere Fireflies gemeinsam spawnen. Gleichzeitig reagieren ARC-Einheiten schneller auf sehr nah stehende Ziele, denn die Erkennungszeit für Ziele direkt vor ihnen wurde verkürzt.
Patch 1.22.0 Highlights und vollständige Patch-Notizen
Was sind die wichtigsten Patch-Highlights?
- Erhöhter Loot-Wert in allen verschlossenen Räumen mit skalierter Erhöhung je nach Schlüssel-Seltenheit
- Wer ein eigenes Loadout baut, landet häufiger auf frischen Servern
- Crafting-Verbesserungen
- HUD auf Konsole ausblendbar
Welche Balance-Änderungen wurden umgesetzt?
- ARC: Rocketeers nehmen weniger Kollisionsschaden und werden nicht mehr beim Aufprall sofort zerstört, wenn sie betäubt sind
- ARC: Geringere Chance, dass mehrere Fireflies gemeinsam spawnen
- ARC: ARC erkennt Ziele sehr nah direkt vor ihnen schneller
- Items: Freie Augments können in 6 Plastikteile und 6 Gummiteile recycelt werden
- Items: Firefly Burner erhält eine neue extra scharfe Zusatzfunktion
- Maps: Erhöhter Loot-Wert in verschlossenen Räumen skaliert nach Schlüssel-Seltenheit
- Maps: Mehr Loot-Spawns bei Baron Husks
- Maps: Eigenes Loadout erhöht die Chance auf frische Server (mit den genannten Einschränkungen)
Welche Inhalte und Bugfixes stecken im Update?
Animation
- Weniger Pose-Popping beim Starten des Sprints, bessere Sprint-Übergänge, verfeinerte Animationen beim Start aus Idle
- Comet-Kopfzittern behoben
- Fehler behoben, bei dem das Waffen-Mesh beim automatisch ausgelösten Wieder-Ausrüsten nach Türbreaches falsch sitzt
- Fehler behoben, bei dem Feuerschaden Bullet-Hit-Reaktionen auslöste
Audio
- Stabilität des Proximity-Voice-Chats verbessert
- Innenraum-Windreaktionssounds entfernt, um Verwechslungen mit looting-ähnlichen Geräuschen zu vermeiden
- Fehlendes Secondary-Use-Audio für den ARC Power Core behoben und Use-Sound beim Reparieren fremder Rüstung wiederhergestellt
- Positionsaudio für andere Raiders klarer
- Türen sind aus größerer Entfernung hörbar
- Bessere Richtungswahrnehmung bei fliegenden ARC
- Directional-Filtering angepasst, mehr Klarheit für Geräusche hinter der eigenen Figur
- Langstrecken-Trefferfeedback verbessert durch entfernte Varianten der Einschlag-Indikator-Sounds
- Waffen-Audio-Latenz deutlich reduziert (Windows nur auf Systemen mit mindestens 16 GB RAM)
- Reaktionsfähigkeit bei Dauerfeuer-Waffen verbessert, weniger Delay und Desync beim Loslassen des Triggers
- Fehlende Tab-Navigationssounds im UI mit Gamepad behoben
ARC
- Verhalten betäubter Comets verbessert
- Zielauswahl verbessert, freieres Wechseln und weniger Fixierung auf das erste Ziel
- Bug behoben, bei dem fliegende ARC (besonders Fireflies) in Wänden spawnten und von außerhalb von Wänden und Böden aus angreifen konnten (Stella Montis)
- Wenn ein Tick greift, sind jetzt alle Interaktionen deaktiviert außer dem Befreien
Customization
- Bug behoben, bei dem Teile von Low Bun und Curly Mullet nicht animiert waren
- Bug behoben, bei dem Bärte mit bestimmter Kopfbedeckung verschwanden
Gameplay
- Bug behoben, der Ziplines oder Leitern beim Tragen von Items (z. B. Field Crate) erlaubte; Tragbares wird nun beim Greifen von Zipline oder Leiter fallengelassen
- Bug behoben, bei dem bei späten Late-Joins ARC sofort auf dem Spawn erschienen
- Gamepad-Aim-Assist für Leaper-Beine und Core hinzugefügt
- Bug behoben, bei dem Fallschaden beim Vault-Versuch auf Comets auftreten konnte
- Remote Raider Flares können nun mit der Fähigkeit Mine Sweeper entschärft werden
- Bug behoben, bei dem Use unbewaffnet das Ausrüsten von Waffe, Tool oder Quick-Use verzögern oder verhindern konnte
- Bug behoben, bei dem Eliminations mit Trailblazer oder Shrapnel Grenade nicht für den Erfolg Horseshoes and Hand Grenades zählten
Maps
- Shredders sind nun auf allen Maps möglich (auf Dam Battlegrounds nur bei bestimmten Map-Conditions)
- Out-of-Bounds-Stelle im Tutorial behoben
Dam Battlegrounds
- Mehr Sentinel-Spawnpunkte
- Area-Coverage für Leapers, Bombardiers und Bastions angepasst, bessere Navigation
- Verschiedene Clipping-Probleme, schwebende Objekte und Terrain-Lücken behoben
Buried City
- Mehrere Stellen behoben, an denen man feststecken konnte
- Mehr Sentinel-Spawnpunkte, konsistentere Spawns
- Navigation in einigen Old-Town-Straßen geöffnet, ARC kann sich freier bewegen
- Area-Coverage für Leapers, Bombardiers und Bastions angepasst, bessere Navigation und mehr Varianz
- Mehr Varianz bei der Verteilung von Leaper, Bombardier, Bastion und Rocketeer während Night Raid
Blue Gate
- Mehr Sentinel-Spawnpunkte
- Area-Coverage für bestimmte große Gegner angepasst, bessere Navigation
- Weniger Comets während der Hurricane-Map-Condition
Locked Gate
- Einige Seiteneingänge entriegeln nun mit dem Haupttor
- Security Codes kommen nun aus Code Printers statt aus Containern
- Security Codes verfallen bei der Extraktion
Spaceport
- Mehrere Fälle schwebender Objekte und Clipping behoben
- Mehr Sentinel-Spawnpunkte
- Feststecken in Aufzugsschächten behoben
- Mehr Pilz-Spawnorte für bessere Ressourcenverfügbarkeit
- Höhere Chance auf High-Tier-Loot beim Abschließen der Rooftop-Aktivität während Launch Tower Loot
- Verzögerung nach Aktivierung der letzten Antenne, bevor der Bunker bei Hidden Bunker öffnet
Stella Montis
- Fehlende Wand in der Security Lobby behoben
Movement
- Bug behoben, bei dem Figuren Leitern nicht sofort korrekt ausrichteten
- Bug behoben, bei dem Sprint neu ausgelöst und abgebrochen werden konnte, wenn Feuern und Sprint zusammen gehalten wurden
Performance
- Texture-Streaming verbessert, weniger Stalls, responsiver auf schwächerer Hardware; Berechnungen korrigiert, damit Component-Scale korrekt berücksichtigt wird
- Texture-Streaming-Berechnungen optimiert, bessere Performance, weniger Stuttering
- CPU-Performance optimiert
Rendering
- Shadow-Popping reduziert
- Popping von Vegetation und Debris reduziert
- Flickernde Vegetations-Schatten behoben
- Intel XeSS auf SDK 2.1.1 aktualisiert
- AMD FSR auf SDK 2.1.0 aktualisiert
- AMD FSR für bessere Responsiveness und Bildschärfe angepasst
Quests
- Bug behoben, bei dem Items in After Rain Comes bei Interaktionen falsch konsumiert wurden
- Effect-Sync-Probleme in A Dead End behoben
- Quest-Tracking überarbeitet, um Blocker in der Progression zu verhindern und die Darstellung zu verbessern; Progress-Bars zeigen nun an, welcher Fortschritt bei fehlender Extraktion verloren gehen kann
Stability
- Crash im Tutorial behoben
- Seltener Crash beim Laden in eine Practice-Range-Session behoben
UI
- Crafting verbessert: fehlende Materialien direkt in der Crafting-Ansicht schnell beschaffen
- Recycling, Refining oder Kaufen fehlender Materialien im selben Fenster möglich, um Crafting abzuschließen
- Matchmaking-Optionen: Fill Squad oder Solo vs. Squad deaktivieren nun jeweils die andere Option
- Matchmaking-Timer wird unten auf allen Screens neben dem Ziel angezeigt
- Bug behoben, bei dem Stash-Overflow beim Detachen von Mods im Inspect-Screen falsch angezeigt wurde
- Store-Tab zeigt Marker für neue Items, wenn die Rotation wechselt
- Invertierter Gamepad-Kamera-Zoom auf Decks- und Store-Screens behoben
- Fehlender Action-Text für mehrere Wurfitems behoben, Prompts werden korrekt angezeigt
- Option für HUD-Sichtbarkeit auf Konsole hinzugefügt (auf PC auch via F10)
- HUD-Optionen: Visible, Crosshair and Interactions Only, Crosshair Only, Hidden
- Inventar-Screen zeigt nun den Stash-Wert
- Pingen einer Barricade zeigt den Ping nun am Crosshair statt versetzt
- Emote-Kacheln in der Customization zeigen ein Wheel-Icon, das den Slot der Emote anzeigt
- Purchase-Preview-Dialog zeigt detaillierte Aufschlüsselung des Bundle-Inhalts
- Customization-Screen zeigt eine kleine Bundle-Vorschau
VFX
- Bug behoben, bei dem Sentinels Laser in manchen Fällen kürzer als die Sichtweite war
- Bug behoben, bei dem ARC-Schadens-VFX unter Umständen durch Wände sichtbar waren
Welche bekannten Probleme gibt es aktuell?
- Firefly kann nach Idle manchmal verschwinden und eine Brandgranate droppen
- Persistenter Sound eines zerstörten Comet ist gelegentlich hörbar
- Shredders schweben in manchen Räumen des Hidden Bunker an die Decke
- ARC kann auf The Dam innerhalb der Geometrie spawnen
- Unsichtbare Kollision unter dem Turret an einigen Stellen in Buried City und Spaceport
- Fliegende ARC können gelegentlich im Idle feststecken
- Helm-Visiere werden nach der ersten Extraktion transparent
- Purchase Raider Tokens-Seite kann beim Wechsel zwischen Inbox und Profil davorliegen
- Animationen können kaputt wirken, wenn das Durchsuchen eines Baron Husk unterbrochen wird
- Feuern mit leerem Magazin löst Reload aus, danach wird automatisch ein Schuss abgefeuert ohne erneuten Trigger-Input
- Beim Ausrüsten von Quick-Use-Items kann zu schnelles Klicken das Aktivieren verhindern, Input erfordert Loslassen und erneutes Drücken
- Die obersten Treppen in Grandioso Apartments sind unsichtbar, Kollision ist jedoch vorhanden
Was haltet ihr vom Flashpoint-Update und den Änderungen an Loot und Matchmaking in ARC Raiders? Schreibt eure Meinung und Erfahrungen gerne in die Kommentare.