ARC Raiders Update 1.28.0 behebt fehlende Skill Points nach Departure

Embark Studios hat am 12. Mai 2026 das Update 1.28.0 für ARC Raiders veröffentlicht und damit auf ein besonders ärgerliches Problem reagiert: Nach dem Ende der dritten Expedition fehlten bei einigen Accounts die versprochenen Skill Points. Erst am 11. Mai 2026 hatten sich die Meldungen dazu gehäuft, nun soll der Fehler laut Entwickler behoben sein.

Der Bug traf vor allem diejenigen, die nach der Expedition wie vorgesehen departed sind, also ihren Account im Spiel zurückgesetzt haben. Normalerweise können dabei bis zu fünf Skill Points ausgeschüttet werden, die dauerhaft in Werte wie Ausdauer oder Kampffähigkeiten investieren lassen und damit langfristig Einfluss auf den Fortschritt haben.

Fehlerbehebung bei fehlenden Skill Points

Was wurde mit Update 1.28.0 konkret gefixt? Im Mittelpunkt der Patch Notes steht die Korrektur des Problems, durch das Expeditionsteilnehmer nach dem Departure keine oder zu wenige Skill Points erhalten haben. Embark Studios schreibt, man habe die Ursache zwar gelöst, prüfe aber weiterhin, welche Accounts genau betroffen sind.

Wichtig für alle, die leer ausgegangen sind: Die fehlenden Punkte sollen in den kommenden Tagen manuell nachgereicht werden. Vergleichbare Aktionen gab es in der Vergangenheit bereits, etwa wenn Items durch Cheater-Einfluss oder serverseitige Probleme verloren gingen und später zurückerstattet wurden.

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Hintergrund ist zudem eine erst kürzlich eingeführte Änderung am System: Departure-Skill-Points hängen nun stärker daran, wie viel Gesamtschaden man gegen ARC-Gegner verursacht. Das kam zwar insgesamt eher positiv an, löste aber auch Diskussionen aus, weshalb Embark Studios die Laufzeit der dritten Expedition zuvor bereits verlängert hatte.

Neue Inhalte und offizielles Changelog

Welche neuen Inhalte bringt Patch 1.28.0? Große Balance- oder Gameplay-Umbauten solltet ihr diesmal nicht erwarten. Dennoch landet mit dem Patch ein neuer kosmetischer Zusatz im Spiel: das Outfit-Set Castaway, das über die aktuelle Store-Rotation verfügbar ist.

Außerdem läuft die dritte Expedition weiter, inklusive des dritten und finalen Updates für das Patchwork-Outfit, das laut Embark Studios allen zur Verfügung steht, die in ihren Caravans departed sind. Wer die Neuerungen nicht direkt sieht, muss ARC Raiders unter Umständen einmal neu starten oder das Update manuell anstoßen.

Neues Outfit-Set hinzugefügt: Castaway

Bugfix: Fehlende Skill Points nach dem Departure behoben

Es gibt gerade eine neue Store-Rotation mit dem Castaway-Set. Die dritte Expedition läuft, und das dritte und finale Update für das Patchwork-Outfit ist für alle verfügbar, die in ihren Caravans departed sind. Das Team ist sich eines Problems bewusst, durch das einigen Expeditionsteilnehmern nach dem Departure Skill Points fehlten. Wir konnten das Problem lösen, verfolgen aber weiterhin die übrigen betroffenen Accounts und werden die Skill Points in den kommenden Tagen gewähren.

Tempo bei Hotfixes und offene Wünsche der Community

Wie ordnet sich das Update in die aktuelle Entwicklung ein? Auffällig ist vor allem das Tempo: Seit dem 30. April 2026 hat ARC Raiders bereits drei Patches und Hotfixes erhalten. Update 1.28.0 ist dabei eher als Stabilitäts- und Service-Patch einzuordnen, während das vorherige Update 1.27.0 deutlich stärker in die Mechaniken eingegriffen und unter anderem einen Glitch mit Trigger Nades behoben hatte, der ein sofortiges Auslösen ermöglichte.

Parallel kündigt Embark Studios an, härter gegen Cheater vorzugehen, was in der aktuellen Lage als eines der größten Probleme des Extraction-Shooters gilt. Gleichzeitig warten viele Fans weniger auf den nächsten Bugfix, sondern auf handfeste Weiterentwicklungen.

Zu den häufigsten Wünschen zählen ein dedizierter PvE-Modus, ein besser ausbalanciertes PvP-Metagame sowie mehr Quality-of-Life-Verbesserungen und Maßnahmen gegen zu grindige Herausforderungen. Auch eine neue Roadmap für den weiteren Jahresverlauf gilt als heiß erwartet, nachdem die erste Post-Launch-Planung Anfang 2026 mit dem Content-Update Riven Tides abgeschlossen wurde.

Habt ihr nach der Expedition ebenfalls fehlende Skill Points bemerkt, und wie zufrieden seid ihr aktuell mit dem Patch-Tempo von Embark Studios? Schreibt es in die Kommentare.