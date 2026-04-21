ARC Raiders – Expedition 3 verlängert, mehr Zeit für 5 Skill Points durch Damage

Embark Studios reagiert auf lauten Protest aus der Community und passt den Ablauf der dritten Expedition in ARC Raiders kurzfristig an. Der entscheidende Punkt: Das Zeitfenster für die sogenannte Departure Window wird deutlich verlängert, damit mehr Leute eine realistische Chance haben, die neuen Anforderungen für zusätzliche Skill Points zu erfüllen.

Die dritte Expedition startet weiterhin wie geplant am 28. April 2026 und fällt mit dem Release des Updates Riven Tides zusammen. Statt aber schon am 4. Mai zu enden, bleibt das Departure Window nun bis zum 11. Mai 2026 geöffnet. Damit gibt es nicht mehr nur wenige Tage, sondern knapp zwei Wochen Zeit, um die neuen Ziele abzuarbeiten.

Verlängertes Zeitfenster nach Community-Kritik

Warum wird das Zeitfenster der Expedition 3 verlängert? Der Auslöser war die Ankündigung einer grundlegenden Änderung am Expeditions-System, die vielen zu spät kam: Embark koppelt die fünf zusätzlichen Skill Points nicht länger an eine Value-Anforderung, sondern an eine neue Damage-Challenge. Ursprünglich sollten Fans dafür allerdings nur ein sehr kurzes Zeitfenster bekommen, was in den sozialen Kanälen prompt als unfair kritisiert wurde.

Embark hat daraufhin die Bedingungen im offiziellen Beitrag konkretisiert und die Zeitspanne erweitert. Das Departure Window läuft jetzt von 28. April 2026, 11:00 Uhr UTC bis 11. Mai 2026, 07:00 Uhr UTC. Der Kern der Anpassung ist klar: Wer nicht jeden Tag online sein kann, soll trotzdem die Chance auf alle fünf Skill Points haben.

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Wir hoffen, dass das allen genug Zeit gibt, sich einzuloggen und die 5 zusätzlichen Skill Points zu holen.

So funktioniert die Damage-Challenge für Skill Points

Welche Damage-Werte sind für die fünf Skill Points nötig? Neben der Zeitverlängerung liefert Embark jetzt auch die Zahlen, die zuvor komplett gefehlt hatten. Während des Departure Windows müsst ihr insgesamt Schaden verursachen, um schrittweise Skill Points freizuschalten. Die Anforderungen sind gestaffelt und kumulieren bis zum fünften Punkt.

Gesamtschaden Freigeschaltete Skill Points 5.000 1 10.000 2 30.000 3 50.000 4 100.000 5

Embark ordnet die Werte auch direkt ein: Intern habe man getestet, dass in einer einzelnen sehr starken Runde etwa 8.000 bis 10.000 Schaden erreichbar seien. Als greifbares Beispiel nennt das Studio außerdem, dass 100.000 Schaden ungefähr dem Zerstören von 20 Bastions entsprechen soll.

Catch-Up-Mechanik kehrt zurück, Riven Tides steht vor der Tür

Wie hilft Catch Up bei verpassten Skill Points aus alten Expeditionen? Auch diesmal ist die Catch-Up-Mechanik wieder aktiv und bleibt unverändert. Heißt konkret: Wenn ihr in einer vorherigen Expedition nicht alle fünf Skill Points geholt habt, könnt ihr in Expedition 3 nachziehen. Die ersten fünf Skill Points hängen dabei an der neuen Damage-Challenge.

Zusätzliche Skill Points aus vergangenen Expeditionen folgen allerdings weiterhin dem alten Prinzip: Pro fehlendem Punkt müsst ihr jeweils 300.000 Value erreichen. Wer also wirklich alles aufholen will, muss Damage und Value im Blick behalten.

Parallel zum Start der Expedition erscheint außerdem Riven Tides als kostenloses Content-Update. Bestätigt sind bislang ein neuer, küstenartiger Schauplatz sowie ein neuer großer ARC-Gegner, der vom Format her an die riesigen Bedrohungen im Stil von Queen und Matriarch erinnern soll. Mehr Details zum Update stehen noch aus.

Wie findet ihr die Umstellung auf die Damage-Challenge und reicht euch das verlängerte Zeitfenster bis zum 11. Mai 2026 aus? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.