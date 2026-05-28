Cyberpunk 2077 hebt Mindestanforderung an – Windows 11 wird Pflicht

Cyberpunk 2077 passt still und leise schon wieder seine PC-Systemanforderungen an. Dieses Mal geht es weniger um Grafikkarten oder Arbeitsspeicher, sondern um das Betriebssystem: CD Projekt Red setzt künftig Windows 11 als Mindestvoraussetzung und verabschiedet sich damit praktisch von Windows 10.

Die Änderung tauchte Ende Mai 2026 auf den offiziellen Support-Seiten auf und kommt nicht aus dem Nichts. Microsoft hat das Support-Ende für Windows 10 auf den 14. Oktober 2025 datiert, während die kostenpflichtigen Extended Security Updates noch bis zum 13. Oktober 2026 laufen. Für Cyberpunk 2077 gilt aber: Windows 10 ist für kommende Updates keine Testplattform mehr.

Windows 11 wird zur neuen Mindestanforderung

Was ändert sich bei den Systemanforderungen von Cyberpunk 2077 konkret? Laut Hinweis des Studios ist Windows 11 ab sofort das minimale erforderliche Betriebssystem. Damit entsteht eine ungewöhnliche Situation: Selbst PCs, die die Hardware-Anforderungen des Spiels erfüllen, können außen vor sein, wenn sie Windows 11 nicht installieren dürfen.

Der Knackpunkt ist die Windows-11-Politik von Microsoft. Viele Systeme aus den späten 2010ern und frühen 2020ern scheitern an den Vorgaben wie TPM 2.0 und Secure Boot, obwohl CPU und GPU für Night City eigentlich locker reichen würden. Wer also auf einem starken, aber offiziell nicht kompatiblen System sitzt, könnte Cyberpunk 2077 rein technisch problemlos stemmen, bekommt aber die OS-Hürde vor die Füße gesetzt.

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Wichtig ist dabei: CD Projekt Red sagt nicht ausdrücklich, dass künftige Updates unter Windows 10 nicht mehr laufen. Das Studio betont vielmehr, dass Windows 10 nicht mehr getestet wird. Für euch heißt das im Alltag: Es kann weiter funktionieren, eine Garantie gibt es aber nicht.

So oft hat CD Projekt Red die Mindestanforderungen bereits angehoben

Welche Systemanforderungen wurden in der Vergangenheit schon verschärft? Es ist nicht das erste Mal, dass CD Projekt Red die Latte höher legt. Bereits im Februar 2022 wurde Windows 7 als Mindest-OS gestrichen und durch Windows 10 ersetzt. Im September 2023 folgte dann ein größerer Rundumschlag, der unter anderem CPU, RAM, VRAM und den Wechsel auf SSD als Mindestanforderung betraf.

Die Entwicklung lässt sich grob so zusammenfassen:

Bereich Dezember 2020 Februar 2022 September 2023 Mai 2026 CPU Intel Core i5-3570K oder AMD FX-8310 Keine Änderung Intel Core i7-6700 oder Ryzen 5 1600 Keine Änderung GPU GTX 780 oder RX 470 GTX 970 oder RX 470 GTX 1080 oder RX 580 oder Arc A380 Keine Änderung VRAM 3 GB Keine Änderung 6 GB (Nvidia, Arc) oder 8 GB (AMD) Keine Änderung RAM 8 GB Keine Änderung 12 GB Keine Änderung Speicher 70 GB HDD Keine Änderung 70 GB SSD Keine Änderung Betriebssystem Windows 7 Windows 10 Keine Änderung Windows 11

Welche Optionen ihr mit Windows 10 noch habt

Wie könnt ihr Cyberpunk 2077 weiter spielen, wenn Windows 11 nicht möglich ist? CD Projekt Red lässt euch nicht komplett ohne Ausweg zurück, auch wenn der Schritt viele betrifft. Wenn euer PC die Windows-11-Prüfung nicht besteht, bleiben im Kern diese Wege:

Bei einer älteren Spielversion bleiben, falls ein neues Update Probleme macht.

Vorerst nichts ändern und auf eigenes Risiko weiterspielen, solange kommende Updates unter Windows 10 weiterhin funktionieren.

Spannend ist außerdem der Blick auf die Update-Politik: Seit 2023 hat CD Projekt Red mehrfach signalisiert, dass Cyberpunk 2077 eigentlich abgeschlossen sei, nur um später doch wieder nachzulegen. Dass jetzt erneut an den Mindestanforderungen geschraubt wird, wirkt wie ein weiteres Indiz, dass Night City noch nicht ganz zur Ruhe kommt.

Was meint ihr: Ist Windows 11 als Pflicht für Cyberpunk 2077 2026 ein logischer Schritt, oder wird hier zu vielen Leuten unnötig der Zugang erschwert? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.