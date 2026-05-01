Marathon – Bungie plant Fixes gegen Granaten-Spam und Railgun-One-Shots

Bungie hat sich nach dem jüngsten Update vom 28. April 2026 erneut direkt an die Community von Marathon gewandt und dabei gleich mehrere der lautesten Kritikpunkte aufgegriffen. Neben einem Eingeständnis zu einem zu starken Nerf bei einer beliebten Schrotflinte hat das Studio auch Anpassungen gegen Granaten-Spam in Aussicht gestellt. Außerdem steht ein Fix für ein besonders frustrierendes Railgun-Setup an, das aktuell zu unfairen One-Shots führen kann.

Die offene Kommunikation passt zur bisherigen Linie seit dem Release am 5. März 2026: Bungie reagiert schnell auf Trends im Live-Betrieb und nutzt Feedback, um das Spiel spürbar nachzujustieren. Schon vor dem Launch hatte die schlechte Resonanz auf einen Alpha-Test zu einer Verschiebung geführt, inklusive Features, die sich viele gewünscht hatten, etwa Solo-Queue und Proximity-Chat.

Auch nach dem Start blieb das Team beweglich. Ein experimenteller Duos-Modus, der zum Launch noch fehlte, wurde kurz darauf nachgereicht und hat sich bereits als beliebte Option etabliert.

Die drei größten Community-Themen im Überblick

Welche Probleme stehen bei Marathon aktuell ganz oben? Bungie nennt in der aktuellen Kommunikation drei zentrale Baustellen, die das Spielgefühl in Matches besonders stark beeinflussen. Dabei geht es um Waffen-Balancing, die Dominanz von Granaten in Feuergefechten und ein schadensmäßig aus dem Ruder gelaufenes Railgun-Setup.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit ihr schnell einen Überblick habt, hier die drei Punkte, die Bungie aktuell priorisiert:

WSTR-Schrotflinte: Nerf war zu hart und wird teilweise zurückgenommen

Granaten-Spam: mögliche Limits für Vorrat und Stapelgröße werden geprüft

Gold Ares Railgun: One-Shots durch Prestige-Mod in bestimmten Situationen sollen entfernt werden

Spannend ist dabei weniger, dass es Balance-Diskussionen gibt, sondern wie konkret Bungie bereits über Stellschrauben spricht. Gerade bei Systemen wie Granaten-Limits hängt viel davon ab, wie sich das Meta danach verschiebt.

Balancing-Nachbesserungen bei Waffen und Ausrüstung

Was ändert Bungie beim WSTR-Shotgun-Nerf konkret? Ein Teil der Kritik betraf die WSTR-Schrotflinte, die zuvor einen deutlichen Dämpfer beim Schaden bekommen hatte. Bungie räumt ein, dass diese Anpassung zu stark ausgefallen ist und reagiert: Schadensabfall und Effektivität gegen KI werden wieder auf das Niveau vor dem ersten Nerf zurückgesetzt.

Wichtig: Bungie hatte den Nerf ohnehin als temporäre Maßnahme eingeordnet. Dass die Werte jetzt teilweise wieder angehoben werden, dürfte vor allem jene freuen, die das WSTR-Loadout nicht nur im PvP, sondern auch für gefährliche PvE-Situationen genutzt haben.

Wie will Bungie Granaten-Spam in Marathon eindämmen? Laut Marathon-Game-Director Joe Ziegler ist das Thema intern ein großes Gesprächsthema. Der Knackpunkt: Viele Gefechte kippen aktuell in ein Muster, bei dem weniger Aim-Duelle entstehen, sondern eher ein Dauerregen aus Granaten Bereiche kontrolliert und Rotationen erzwingt.

Eine finale Lösung steht noch nicht fest, aber Bungie deutet mögliche Ansätze an, die noch vor dem Ende von Season 1 kommen könnten. Im Gespräch sind:

eine begrenzte Standard-Anzahl an Granaten, die man grundsätzlich tragen kann

eine Limitierung der Stapelgröße, damit weniger Granaten auf einmal gehortet werden

Warum ist die Gold Ares Railgun aktuell so umstritten? Besonders viel Frust erzeugt ein Setup mit Prestige-Mod, das es erlaubt, Runner selbst mit lila oder goldener Schild-Stufe per One-Shot auszuschalten. Bungie bezeichnet dieses Schadensniveau klar als nicht beabsichtigt und kündigt einen Fix an.

Der Ansatz klingt nach einem klaren Spagat: Die Railgun soll sich weiterhin mächtig anfühlen, gerade mit hochwertigen Attachments. Aber sie soll nicht in Situationen führen, in denen eine eigentlich starke defensive Ausstattung praktisch wertlos wird.

Season-Plan, Resets und Ausblick auf Nightfall

Wann endet Season 1 von Marathon und was kommt danach? Season 1 ist inzwischen deutlich über die Halbzeit hinaus und das Spiel steuert auf die erste große Reset-Welle zu. Bungie plant das Ende von Season 1 für Juni 2026, danach übernimmt Season 2 Nightfall und läuft bis August 2026.

Konkrete Details zum Saisonabschluss sind noch nicht vollständig angekündigt, aber Bungie hat bereits erste Inhalte für Nightfall angeteasert. Genannt wurden unter anderem Nacht-Versionen von Maps, eine neue Runner-Shell und weitere Content-Drops.

Was ist das Cradle-System in Nightfall? Mit Nightfall soll außerdem ein neues Feature namens Cradle kommen. Das System soll euch mehr Freiheit geben, die Stärken und Schwächen eurer Runner-Shell gezielter zu gestalten. Wenn Bungie hier abliefert, könnte das nicht nur für mehr Build-Vielfalt sorgen, sondern auch das Balancing langfristig stabilisieren, weil Entscheidungen stärker über klare Trade-offs laufen.

Wie erlebt ihr das aktuelle Meta in Marathon: Nervt euch Granaten-Spam auch, oder habt ihr das Gefühl, dass gerade die Railgun das größere Problem ist? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.