The Witcher 3 – Gerüchte um dritten Story-DLC, Release-Fenster 2026 sorgt für Unruhe

Seit Monaten halten sich Gerüchte um einen dritten DLC für The Witcher 3: Wild Hunt, doch jetzt macht vor allem ein Detail die Runde, das viele Fans nervös werden lässt: Das Release-Zeitfenster soll in 2026 liegen. Wer sich nach einem klaren Datum sehnt, hängt damit weiter in der Luft und genau das sorgt aktuell für spürbar gereizte Stimmung in der Community.

Der Wunsch dahinter ist nachvollziehbar: Viele wollen rechtzeitig einen neuen Durchlauf starten, Builds planen, Entscheidungen vorbereiten und die Story noch einmal auffrischen, bevor frische Quests oder ein Story-Brückenschlag zu The Witcher 4 auftauchen. Nur ist unklar, wann dafür der richtige Zeitpunkt wäre.

Gerüchte um den dritten DLC werden wieder lauter

Worum geht es beim angeblichen neuen The Witcher 3-DLC? Die Spekulationen nahmen im Juni 2025 richtig Fahrt auf, als polnische Insider von zusätzlichem Story-Content berichteten. Die neue Erweiterung soll demnach als Brücke zwischen dem Rollenspiel von 2015 und dem kommenden Nachfolger The Witcher 4 dienen und damit genau die Lücke füllen, die viele nach den jüngsten Eindrücken und Trailern zum Sequel diskutieren.

Ursprünglich klang es so, als könnte eine komplett neue Region auf euch warten. Das weckte automatisch Erwartungen in der Größenordnung von Hearts of Stone oder Blood and Wine, also nicht nur ein kleines Quest-Paket, sondern ein DLC mit Substanz und mehreren Stunden Spielzeit.

In den letzten Tagen kam dann ein neuer Hinweis aus derselben Richtung: Das Setting soll näher an Velen liegen. Bedeutet im Klartext: eher vertraute Gegenden statt ein völlig neues großes Gebiet wie Toussaint. Für manche ist das eine Enttäuschung, für andere ein gutes Zeichen, weil ein bekannter Landstrich schneller und gezielter mit neuen Geschichten, Begegnungen und Konsequenzen gefüllt werden kann.

Das Release-Zeitfenster 2026 verunsichert die Community

Warum stresst ein Fenster in 2026 so viele Witcher-Fans? Weil ein Jahr als Zeitangabe alles und nichts heißen kann. Anfang 2026 fühlt sich nach einem baldigen Comeback an, Ende 2026 hingegen ist für viele praktisch eine Ewigkeit, vor allem wenn man längst wieder in der Stimmung für einen neuen Run ist. Dazu kommt die Sorge, dass ein Durchlauf zu früh gestartet wird und man dann zum DLC-Launch schon wieder raus ist, oder umgekehrt zu spät und man den Release verpasst.

In Foren und sozialen Netzwerken wird deshalb vor allem ein Wunsch immer wieder laut: eine Bestätigung, dass es den DLC wirklich gibt, plus ein klarer Zeitpunkt. Ein Kommentar fasst das Gefühl vieler zusammen:

Ich brauche echt eine Bestätigung, damit ich rechtzeitig einen neuen The Witcher 3-Durchlauf starten kann.

Andere gehen noch einen Schritt weiter und rechnen sogar mit einer Veröffentlichung ohne lange Vorwarnung. Hintergrund: CD Projekt RED hat bei Cyberpunk 2077 bereits gezeigt, dass Überraschungs-Releases grundsätzlich ins Portfolio passen können. Das befeuert die Idee, dass der DLC im besten Fall am Tag der Ankündigung direkt verfügbar sein könnte, im schlechtesten Fall aber genauso lange stillschweigend im Raum steht wie jetzt.

Was der DLC für The Witcher 4 bedeuten könnte

Welche Rolle könnte ein zusätzlicher DLC als Story-Brücke spielen? Ein neuer Abschnitt würde sich perfekt eignen, um offene Fragen einzuordnen, Übergänge zu erklären und gleichzeitig die Vorfreude auf The Witcher 4 anzuheizen. Gerade nach über einem Jahrzehnt seit dem ursprünglichen Release von The Witcher 3: Wild Hunt ist der Hunger nach frischem Kanon-Content immer noch riesig.

Wenn der DLC wirklich näher an Velen spielt, könnte das zudem bewusst gewählt sein: Velen steht für die düstere, bodenständige Seite des Spiels, mit moralischen Grauzonen statt Märchen-Glanz. Genau so ein Ton wäre ideal, um einen ernsten erzählerischen Übergang zu setzen, ohne sich in Fanservice zu verlieren.

Am Ende bleibt vor allem ein Effekt: Die Community ist wieder in Bewegung, diskutiert Details, interpretiert Hinweise und plant bereits den nächsten Run, auch wenn noch niemand weiß, wann genau er sich wirklich lohnt.

Wie geht es euch damit: Würdet ihr jetzt schon wieder mit The Witcher 3: Wild Hunt anfangen, oder wartet ihr strikt auf eine offizielle Ankündigung zum möglichen 2026-DLC? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.