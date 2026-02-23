The Witcher 3 – Gerri-Sprecher nennt bessere Romanze als Triss und Yen

In The Witcher 3: Wild Hunt gibt es eine Debatte, die gefühlt nie endet: Triss Merigold oder Yennefer von Vengerberg. Doch ausgerechnet Geralt selbst hat jetzt einen anderen Favoriten ins Spiel gebracht. Genauer gesagt: Doug Cockle, die englische Stimme des Hexers, hat seine persönliche Rangliste der Romanzen verraten und damit für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

Die Aussagen fielen in einem Interview bei GoatedSynro auf YouTube. Und auch wenn Cockle betont, dass er damit natürlich nicht die eine, offizielle Wahrheit über Geralts Herz verkündet, ist es ein spannender Blick darauf, wie jemand aus dem Inner Circle diese Beziehungen bewertet.

Doug Cockles Rangliste der Liebesinteressen

Welche Romanze hält Doug Cockle für die beste in The Witcher 3? Seine Nummer 1 ist nicht Triss und auch nicht Yennefer, sondern Shani. Cockle ordnet die großen Namen dabei ziemlich klar ein und ahnt selbst, dass das nicht jedem gefallen wird.

Yennefer ist Platz drei, Triss ist Platz zwei und Shani ist Platz eins.

Seine Begründung: Shani sei für ihn einfach die stimmigste Wahl, weil sie Geralt zwar liebe, aber nicht um ihn herum „herumfawne“. Statt Drama und Schicksalsbindung sieht Cockle bei ihr vor allem etwas, das im Witcher-Kosmos selten ist: unbeschwerte Chemie und Spaß.

Gerade das macht Shani in seiner Wahrnehmung zum Dark-Horse-Pick. Sie ist nicht permanent im Zentrum der Hauptstory, wirkt aber dadurch umso „normaler“ und bodenständiger, was in einer Welt voller politischer Intrigen und Monsteraufträge durchaus attraktiv sein kann.

Warum Triss für ihn vor Yennefer landet

Warum setzt Cockle Triss vor Yennefer? Obwohl viele Fans die Yennefer-Romanze als die kanonischere Verbindung empfinden, hat Cockle eine klare persönliche Präferenz. Er nennt dabei zwei Gründe: Erstens steht er auf rote Haare. Zweitens empfindet er Triss eher als lockere Friend-with-benefits-Dynamik, während Yennefer für ihn mehr nach strenger, „nörgelnder Mutter“ rüberkommt.

Wichtig: Gleichzeitig macht Cockle auch deutlich, dass er beiden Figuren ihren Reiz nicht abspricht. Er deutet an, dass Triss und Yennefer beide absolute Top-Charaktere sind, nur eben mit sehr unterschiedlicher Energie im Zusammenspiel mit Geralt.

Wenn du dich also schon ewig in der Triss-gegen-Yennefer-Endlosschleife festgefahren hast, ist seine Perspektive vor allem eins: ein Reminder, dass The Witcher 3 mehr als nur zwei ernstzunehmende Liebesgeschichten hat.

Shani und Hearts of Stone rücken wieder in den Fokus

Wer ist Shani überhaupt in The Witcher 3? Falls du sie kaum auf dem Schirm hast, liegt das sehr wahrscheinlich daran, dass Shani vor allem im DLC Hearts of Stone relevant ist. Dort kehrt sie als mögliche Romanze zurück. In The Witcher selbst hatte sie schon eine größere Rolle, verschwand danach aber lange Zeit aus dem Rampenlicht.

Cockles Aussagen sind damit auch eine kleine Einladung, Hearts of Stone nochmal eine Chance zu geben oder es endlich nachzuholen. Neben Shanis Questline bringt die Erweiterung laut vielen Fans und Kritikern eine richtig starke, düstere Story mit, die qualitativ locker mit dem Hauptspiel mithalten kann und je nach Spielstil gut 10 Stunden und mehr beschäftigt.

Im direkten Vergleich steht Blood and Wine oft stärker im Scheinwerferlicht, nicht zuletzt wegen seiner großen Popularität und Auszeichnungen. Inhaltlich ist der Ton dort aber über weite Strecken weniger auf Romance ausgelegt. Wenn du also vor allem wegen der Beziehungen und Charakterdynamik spielst, kann Hearts of Stone genau deshalb die spannendere Erweiterung für dich sein.

Wie siehst du das: Ist Shani für dich tatsächlich die beste Romanze in The Witcher 3, oder bleibt es ganz klassisch bei Triss oder Yennefer? Schreib deine Rangliste gern in die Kommentare.