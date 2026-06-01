The Witcher 3 knackt 65 Millionen Verkäufe – so weit liegt es vor Witcher 2

The Witcher 3: Wild Hunt schreibt auch 2026 weiter Erfolgsgeschichte. CD Projekt hat offiziell bestätigt, dass sich das Action-Rollenspiel inzwischen über 65 Millionen Mal verkauft hat. Damit erreicht das 2015 veröffentlichte Open-World-Abenteuer einen weiteren Meilenstein, der für ein über zehn Jahre altes Spiel alles andere als selbstverständlich ist.

Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Franchise ohnehin wieder stark im Fokus steht: Nur einen Tag zuvor wurde mit The Witcher 3: Wild Hunt Songs of the Past eine dritte große Erweiterung angekündigt, die 2027 erscheinen soll. Für viele Fans ist das gleich doppelt spannend, weil das Add-on nicht nur ein Comeback von Geralt verspricht, sondern auch inhaltlich auf The Witcher 4 hinführen soll.

Ein Verkaufsrekord, der die Reihe klar anführt

Wie groß ist der Abstand zu den Vorgängern? Die neue Zahl macht noch einmal deutlich, wie sehr The Witcher 3 den Rest der Reihe überflügelt hat. CD Projekt hatte zuvor bereits die Lifetime-Verkäufe der älteren Teile beziffert: Der erste Witcher kommt demnach auf 10 Millionen Einheiten, The Witcher 2 auf 15 Millionen. The Witcher 3 liegt damit mehr als 50 Millionen Verkäufe vor seinem direkten Vorgänger.

Auch im Vergleich zu Cyberpunk 2077 wirkt die Dimension beachtlich. CD Projekt hatte Ende 2025 gemeldet, dass Cyberpunk 2077 die Marke von 35 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat. Ein starkes Ergebnis für fünf Jahre auf dem Markt, aber aktuell noch klar hinter dem Fantasy-Hit.

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Warum verkauft sich The Witcher 3 so konstant? Ein Blick auf die bekannten Etappen zeigt, wie ungewöhnlich stabil die Langzeitkurve ist. Nach dem Start 2015 ging es schnell auf 6 Millionen Verkäufe in sechs Wochen und über 10 Millionen in weniger als einem Jahr. Später kletterte die Zahl auf 20 Millionen bis Juni 2019, 30 Millionen im April 2021, 40 Millionen im April 2022, 50 Millionen im Jahr 2023 und 60 Millionen im Mai 2025. Besonders auffällig war der Schub rund um die Netflix-Serie: Nach dem Debüt der ersten Staffel im Dezember 2019 sollen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 554 Prozent gestiegen sein.

Songs of the Past bringt 2027 die dritte große Erweiterung

Was ist über die neue Erweiterung bekannt? Songs of the Past wird als vollwertige, dritte Expansion beschrieben und soll 2027 erscheinen. Im Mittelpunkt steht erneut Geralt von Riva, der in einem neuen Abenteuer in den Einsatz geschickt wird. Gleichzeitig soll die Geschichte die Ereignisse in Richtung The Witcher 4 anstoßen, was für Lore-Fans und alle, die den Übergang zur nächsten Saga miterleben wollen, besonders interessant ist.

Wer entwickelt Songs of the Past? CD Projekt arbeitet dabei mit Fool’s Theory zusammen. Das Studio wurde von ehemaligen CD-Projekt-Entwicklern gegründet, hat bereits Seven: The Days Long Gone und The Thaumaturge veröffentlicht und ist außerdem mit einem vollständigen Remake des ersten Witcher beschäftigt. Dass hier Franchise-Erfahrung und Witcher-DNA zusammenkommen, dürfte bei vielen in der Community für vorsichtigen Optimismus sorgen.

Wie lange war das Add-on im Gespräch? Gerüchte zu einer weiteren großen Erweiterung kursierten bereits seit Juni 2025. Mit der offiziellen Ankündigung steht nun fest: The Witcher 3 bekommt tatsächlich noch einmal einen richtig großen Content-Nachschlag, statt nur kleinere Updates oder kosmetische Extras.

Ein Platz unter den meistverkauften Spielen überhaupt

Wo steht The Witcher 3 im Allzeit-Ranking? Mit 65 Millionen verkauften Exemplaren landet The Witcher 3 laut der gängigen Übersicht auf Wikipedia aktuell auf Platz 8 der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Dort reiht es sich zwischen Terraria und Super Mario Bros. ein.

Rang Titel Verkäufe in Millionen 1 Tetris 520 1 Minecraft 350 2 Grand Theft Auto 5 230 3 Red Dead Redemption 2 85 4 Wii Sports 82,9 5 Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe 79,54 6 PUBG: Battlegrounds 75 7 Terraria 70 8 The Witcher 3: Wild Hunt 65 9 Super Mario Bros. 58 10 Human Fall Flat 55

Spannend ist dabei auch der direkte Abstand: The Witcher 3 liegt aktuell rund 7 Millionen vor Super Mario Bros., aber noch etwa 5 Millionen hinter Terraria. In Reichweite ist der nächste Platz also durchaus, wenn die Verkaufsdynamik bis zum Release von Songs of the Past anhält.

Was meint ihr: Ist Songs of the Past genau der DLC, den The Witcher 3 gebraucht hat, oder hättet ihr lieber den vollen Fokus auf The Witcher 4 gesehen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.