Crimson Desert knackt 3 Millionen Verkäufe in Woche eins trotz Kritik

Crimson Desert hat kurz nach dem Release die nächste große Marke geknackt: Pearl Abyss meldet mehr als 3 Millionen verkaufte Exemplare in der ersten Woche. Damit zementiert das mittelalterliche Action-Adventure einen Launch, der zwar nicht frei von Problemen war, am Ende aber klar in Richtung Erfolgskurs zeigt.

Die Ankündigung kommt nur wenige Tage nach dem Start am 19. März 2026 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Besonders bemerkenswert ist das Tempo: Laut Pearl Abyss wurde die 3-Millionen-Schwelle bereits rund fünf Tage nach Veröffentlichung erreicht, also noch bevor eine volle Woche um war.

Starker Verkaufsstart trotz Gegenwind

Wie viele Exemplare hat Crimson Desert zum Launch verkauft? Schon am ersten Tag nach Release soll Crimson Desert die Marke von 2 Millionen verkauften Einheiten überschritten haben. Der Sprung auf über 3 Millionen innerhalb weniger Tage unterstreicht, dass die Nachfrage hoch blieb, selbst als die Diskussionen rund um Technik, Bedienung und Wertungen anliefen.

Die Vorzeichen waren dabei gemischt: Nach einer langen Entwicklungszeit von über sechs Jahren war die Erwartungshaltung riesig, gleichzeitig gab es im Vorfeld immer wieder Zweifel, wie gut das Spiel auf Konsolen performt. Auch die Kritikerreaktionen fielen eher gut als euphorisch aus, was kurz vor dem Start sogar spürbar auf die Stimmung rund um den Publisher durchschlug.

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Im Vergleich zur Konkurrenz wirkt das Tempo umso auffälliger: Borderlands 4 lag laut Branchenvergleich bei rund 2,5 Millionen Verkäufen nach ungefähr zehn Tagen. Crimson Desert zieht hier früh vorbei und das ohne den Rückenwind einer seit Jahren etablierten Marke.

Updates, Stimmungslage und die größten Kritikpunkte

Warum sind die Reviews trotzdem gemischt gestartet? Ein Teil der Community kritisierte zum Launch vor allem eine zu aufdringliche Benutzeroberfläche sowie Eingaben und Steuerung, die in der Praxis sperrig wirken können. Gerade in einem offenen Spiel, das von Erkundung und Flow lebt, trifft so etwas schnell einen wunden Punkt.

Pearl Abyss reagierte allerdings zügig: Bereits am 22. März 2026 wurde ein Patch ausgerollt, der die Steuerung verbessern soll. Parallel dazu betont das Studio, dass weitere Optimierungen folgen werden. Unabhängig davon bleibt der Ton in den Social-Media-Antworten gemischt, viele freuen sich über die riesige Welt, andere fordern konkretere Nachbesserungen.

Interessant ist auch der Trend bei den Nutzerwertungen: Nach anfänglich durchwachsenen Eindrücken haben sich die Bewertungen inzwischen in Richtung überwiegend positiv bewegt. Ob das vor allem an einer größeren Stichprobe, an den ersten Updates oder an beidem liegt, wird sich erst in den kommenden Wochen wirklich zeigen.

Was der Meilenstein für die nächsten Wochen bedeutet

Was bedeutet die 3-Millionen-Marke für die Zukunft von Crimson Desert? Der schnelle Absatz gibt Pearl Abyss Spielraum, um an den Ecken und Kanten zu feilen, ohne dass das Projekt sofort unter massiven kommerziellen Druck gerät. Gleichzeitig sind hohe Verkaufszahlen kein Freifahrtschein: Wenn sich zentrale Kritikpunkte wie UI und Controls nicht nachhaltig verbessern, kann die Stimmung schnell wieder kippen.

Unterm Strich wirkt Crimson Desert derzeit wie ein großer Release, der nicht perfekt gestartet ist, sich aber stabilisiert. Ob es am Ende als Lieblingsspiel vieler Fans in Erinnerung bleibt oder eher als Titel mit verpasstem Potenzial, hängt stark davon ab, wie konsequent Pearl Abyss die kommenden Patches liefert.

Wie erlebt ihr Crimson Desert bisher: seid ihr vom Hype mitgezogen worden oder haben euch Bedienung und Technik eher ausgebremst? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.