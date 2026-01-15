Animal Crossing 3.0 Update – Megafon erleichtert Nintendo Switch 2-Spielern das Leben

Mit dem großen 3.0-Update von Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch 2 wurde eine neue Funktion eingeführt, die den Alltag auf deiner Insel deutlich erleichtert: das Megafon. Dieses neue Item erlaubt es dir, Bewohner gezielt anzusprechen und schneller zu finden, eine praktische Ergänzung für alle, die viel Zeit mit dem Management ihrer Insel verbringen.

Voraussetzungen für das Megafon

Wie bekommt man das Megafon? Das Megafon ist ausschließlich in der Switch 2-Version von Animal Crossing: New Horizons verfügbar. Spieler mit einer Nintendo Switch, Switch Lite oder Switch OLED gehen leider leer aus – das Item ist nicht in der ursprünglichen Version des Spiels enthalten.

Um das Megafon zu erhalten, musst du Nooks Laden besuchen und dort den Schrank im hinteren Bereich öffnen. Dort findest du das Megafon im Sortiment. Es kostet 3.500 Sternis und ist direkt käuflich erwerbbar, ohne dass bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen.

Item Verfügbarkeit Preis Megafon Nur auf Nintendo Switch 2 3.500 Sternis

Technische Voraussetzung: Nintendo Switch 2

Warum ist das Megafon exklusiv für die Switch 2? Das Megafon nutzt die eingebaute Mikrofonfunktion der Nintendo Switch 2. Das ist der entscheidende Grund, warum dieses Item nicht auf älteren Switch-Modellen verfügbar ist. Die Sprachfunktionalität ist ein zentraler Bestandteil des Features, da du mit dem Megafon tatsächlich den Namen eines Bewohners rufen musst.

Falls du bisher auf einer älteren Konsole gespielt hast, musst du deine Spielstände auf die neue Switch 2 übertragen. Nintendo bietet dafür ein kostenloses Inselaustausch-Tool über den Nintendo eShop an. Dadurch kannst du deine bestehende Insel nahtlos auf das neue System übertragen und sofort alle neuen Features, einschließlich des Megafons, nutzen.

So verwendest du das Megafon

Wie funktioniert das Megafon in der Praxis? Nachdem du das Megafon gekauft hast, findest du es in deinem Inventar. Wähle es aus und rüste es aus. Um es zu verwenden, halte die A-Taste gedrückt und sprich dabei den Namen eines Bewohners aus. Das Mikrofon der Nintendo Switch 2 erkennt den Namen und der entsprechende Bewohner gibt dir über eine Dialogbox einen Hinweis auf seine Richtung.

Das erleichtert das Auffinden von Charakteren erheblich, besonders wenn du gezielt mit ihnen sprechen möchtest oder sie für bestimmte Aufgaben brauchst. Auch wandernde Besucher wie Resetti, der nun einen neuen Reinigungsdienst anbietet, lassen sich so einfacher aufspüren.

Megafon aus dem Inventar auswählen

A-Taste gedrückt halten

Namen eines Bewohners laut sagen

Dialogbox zeigt die Richtung des Charakters an

Neue Möglichkeiten im Alltag auf der Insel

Welche Vorteile bringt das Megafon im Spielalltag? Das Megafon spart dir viel Zeit bei der Suche nach Bewohnern, besonders wenn du häufig bestimmte Charaktere für Quests, Geschenke oder Aufgaben brauchst. Dank der neuen Funktion brauchst du nicht mehr die ganze Insel abzusuchen – ein kurzer Ruf genügt, und du weißt, wo du hinmusst.

Gerade bei größeren Inseln mit vielen Gebäuden oder bei Events, bei denen mehrere Charaktere gleichzeitig unterwegs sind, ist das Megafon ein wertvolles Hilfsmittel. Es verbessert die Lebensqualität im Spiel deutlich und macht den Alltag auf der Insel effizienter.

Mehr als nur ein Gimmick

Ist das Megafon ein Muss für Switch 2-Spieler? Wer ohnehin auf die Switch 2 umgestiegen ist, sollte sich das Megafon auf keinen Fall entgehen lassen. Es ist nicht teuer, leicht zu bekommen und bietet einen echten Mehrwert. Auch wenn es sich auf den ersten Blick wie ein kleines Gimmick anfühlt, hat es großes Potenzial für effizientes Inselmanagement.

Zusammen mit den anderen Neuerungen der 3.0-Version – wie dem Reinigungsservice von Resetti – ist das Megafon ein weiterer Schritt in Richtung modernerer und komfortablerer Spielmechaniken in Animal Crossing: New Horizons.

Was denkst du?

Wirst du dir das Megafon zulegen oder bleibst du lieber bei der klassischen Suche? Hast du die Funktion bereits ausprobiert? Teile deine Meinung und Erfahrungen gern in den Kommentaren!