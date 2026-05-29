Seit Jahren gilt in der Spielebranche eine unausgesprochene Regel: Bloß nicht gleichzeitig mit Grand Theft Auto VI veröffentlichen.

Zahlreiche Publisher und Entwickler sollen ihre Release-Pläne bereits mehrfach angepasst haben, um dem erwarteten Blockbuster von Rockstar Games aus dem Weg zu gehen. Doch nicht jeder teilt diese Sorge.

Der neue Remedy-CEO Jean-Charles Gaudechon vertritt eine überraschend andere Ansicht. Seiner Meinung nach könnte GTA 6 sogar dazu beitragen, dass andere Spiele erfolgreicher werden.

„GTA 6 wird die gesamte Branche anheben“

Im Gespräch mit The Game Business erklärte Gaudechon, dass er den Release von GTA 6 nicht als Gefahr betrachtet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Stattdessen erwartet er einen positiven Effekt für die gesamte Spieleindustrie.

Ich glaube, das wird ein Jahr sein, das die gesamte Branche anhebt. Es wird Spiele noch stärker ins Rampenlicht rücken als in früheren Jahren.

Der Remedy-Chef geht außerdem davon aus, dass GTA 6 den Verkauf neuer Konsolen ankurbeln wird.

Gerade Spieler, die bislang noch auf PlayStation 4 oder Xbox One unterwegs sind, könnten durch Rockstars Open-World-Epos zum Wechsel auf aktuelle Hardware bewegt werden.

Mehr Konsolen könnten auch mehr Käufer bedeuten

Die Argumentation klingt zunächst überraschend, ist aber durchaus nachvollziehbar.

Viele Publisher fürchten, dass GTA 6 sämtliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Schließlich gilt das Spiel bereits jetzt als einer der größten Entertainment-Releases aller Zeiten.

Gaudechon sieht jedoch einen anderen Effekt. Wenn Millionen Spieler für GTA 6 erstmals eine PlayStation 5 oder Xbox Series X erwerben, erhalten sie gleichzeitig Zugang zu einer riesigen Bibliothek aktueller Spiele.

Nach Abschluss der Kampagne oder in ruhigeren Phasen von GTA Online könnten viele dieser Spieler neue Titel ausprobieren. Davon könnten auch kleinere Produktionen profitieren.

Remedy will sich nicht verstecken

Besonders interessant ist die Aussage, weil Remedy selbst ein Spiel in einem ähnlichen Zeitraum veröffentlichen könnte. Aktuell arbeitet das Studio unter anderem an Control Resonant, das bislang ebenfalls für 2026 angekündigt wurde.

Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Trotzdem betont Gaudechon, dass Remedy nicht vor GTA 6 zurückweichen wolle.

Wir werden nicht auf Nummer sicher gehen.

Stattdessen wolle das Studio mit Qualität und einer klaren eigenen Identität überzeugen.

Viele Publisher sehen die Situation anders

Gaudechon steht mit seiner Einschätzung allerdings ziemlich allein da. Aktuell ist GTA 6 praktisch der einzige große AAA-Titel, der bereits offiziell für November angekündigt wurde.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte, wonach Publisher ihre Veröffentlichungen bewusst verschieben, um nicht direkt mit Rockstar Games konkurrieren zu müssen. Der Grund liegt auf der Hand.

GTA 6 könnte:

einen Großteil der Medienberichterstattung dominieren

Rekordzahlen bei Spielern erreichen

Streaming-Plattformen beherrschen

Social Media wochenlang kontrollieren

Millionen potenzielle Käufer binden

Für viele Studios wäre ein direkter Wettbewerb daher ein enormes Risiko.

Könnte GTA 6 tatsächlich anderen Spielen helfen?

Ganz ausgeschlossen ist das nicht. Auch Take-Two selbst geht davon aus, dass GTA 6 die Verkäufe von PlayStation- und Xbox-Konsolen deutlich ankurbeln wird. Mehr aktuelle Konsolen bedeuten langfristig auch einen größeren Markt für andere Entwickler.

Die entscheidende Frage dürfte sein, wie lange GTA 6 die Aufmerksamkeit der Spieler tatsächlich bindet.

Sollte Rockstar erneut einen langfristigen Erfolg wie GTA 5 oder GTA Online landen, könnte der Konkurrenzkampf deutlich schwieriger werden als Remedy aktuell erwartet.

Ein spannendes Experiment für die Branche

Der Release von GTA 6 wird nicht nur für Rockstar und Take-Two interessant.

Er könnte auch zeigen, ob ein gigantischer Blockbuster tatsächlich andere Spiele verdrängt oder ob er – wie Remedy hofft – die gesamte Branche wachsen lässt.

Bislang setzen die meisten Publisher offenbar auf Vorsicht. Jean-Charles Gaudechon gehört dagegen zu den wenigen Branchenvertretern, die in GTA 6 eher eine Chance als eine Bedrohung sehen.