Pokémon GO Community Day im Juni 2026 – Termin, Boni, Glaive Rush für Baxcalibur

Pokémon GO hat die Details zum Community Day im Juni 2026 enthüllt und setzt diesmal auf eine vergleichsweise junge Ergänzung aus der Paldea-Region: Frospino. Das Event ist wie gewohnt als kompakter Spielzeitraum mit klaren Boni angelegt, in dem sich das fokussierte Pokémon deutlich häufiger in der Wildnis zeigt.

Für viele ist genau das der Reiz der Community Days: In wenigen Stunden lassen sich nicht nur gute IV-Exemplare farmen, sondern mit etwas Glück auch die seltene Schillernde Variante. Im Juni kommt zusätzlich noch eine weitere Sammel-Motivation dazu, die vor allem für Screenshot-Fans interessant sein dürfte.

Termin und Ablauf des Juni-Community-Days

Wann findet der Community Day im Juni 2026 statt? Der Frospino-Community-Day läuft am Samstag, den 20. Juni 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit). In diesem Zeitraum erscheint Frospino deutlich häufiger in der Wildnis.

Parallel dazu steigt die Chance, Frospino als Schillerndes Pokémon zu finden. Zusätzlich gibt es laut Ankündigung auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, einem Frospino mit speziellem Hintergrund zu begegnen, was vor allem für Sammlerinnen und Sammler eine nette Extrakarotte ist.

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Damit ihr die wichtigsten Eckdaten nicht zwischen Terminen und Boni suchen müsst, hier einmal kompakt:

Event Details Pokémon im Fokus Frospino Datum 20. Juni 2026 Uhrzeit 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit) Besonderheiten Erhöhte Chance auf Schillernd, erhöhte Chance auf spezielles Hintergrund-Exemplar

Entwicklung, Attacke und alle Event-Boni

Welche Attacke bekommt Baxcalibur beim Entwickeln? Wer während des Events oder bis zu vier Stunden danach ein Arctibax entwickelt, erhält ein Baxcalibur mit der Event-Attacke Glaive Rush. Das Zeitfenster nach dem Event ist dabei praktisch, falls ihr erst nach 17:00 Uhr in Ruhe sortieren, tauschen und dann gezielt entwickeln wollt.

Auch beim Ressourcen-Farmen dreht Pokémon GO am Juni-Community-Day ordentlich auf. Wer den Zeitraum konsequent nutzt, kann vor allem Sternenstaub und Bonbons effizient stapeln, was sich langfristig beim Powern neuer Teams spürbar auszahlt.

Welche Boni sind beim Community Day aktiv?

Doppelte Bonbons für alle Fänge

Dreifacher Sternenstaub für alle Fänge

Für Trainerinnen und Trainer ab Level 31: Doppelte Chance auf XL-Bonbons

Wie steht ihr zum Frospino-Community-Day: Geht ihr primär auf Schillernd-Jagd, wollt ihr ein starkes Baxcalibur für Kämpfe bauen oder reizt euch vor allem der spezielle Hintergrund? Schreibt eure Pläne und Ziele gern in die Kommentare.