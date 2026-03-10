Super Mario Galaxy Film – Nintendo zeigt neuen Trailer und kündigt Yoshi Sprecher an

Nintendo hat in einer aktuellen Nintendo Direct gleich zwei Mario Highlights in den Mittelpunkt gestellt: Zum einen gab es einen frischen Trailer zum kommenden Super Mario Galaxy Kinofilm zu sehen, zum anderen hat Nintendo den offiziellen Sprecher für Yoshi bekannt gegeben. Für Fans der galaktischen Abenteuer klingt das nach einer klaren Ansage: Das Mario Universum bleibt 2026 nicht nur auf der Konsole, sondern auch auf der großen Leinwand auf Kurs.

Der gezeigte Trailer setzt dabei spürbar auf das, was Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 so besonders gemacht hat: schwebende Planeten, verrückte Gravitationseffekte und dieses Gefühl, dass hinter jeder Kurve ein neuer Wow Moment wartet. Gleichzeitig nutzt Nintendo die Direct, um Yoshi als Figur stärker zu positionieren und dem Dino mit einer prominenten Sprecherbesetzung noch mehr Persönlichkeit zu geben.

Der Trailer zum Super Mario Galaxy Kinofilm

Was zeigt der neue Super Mario Galaxy Trailer? Nintendo legt den Fokus im Trailer klar auf kosmisches Spektakel: Mario und Co. bewegen sich durch unterschiedlichste Galaxien, springen über Mini Planeten und geraten in Sequenzen, die stark an die ikonische Levelstruktur der Spiele erinnern. Auch der Mix aus verträumter Weltraumstimmung und klassischem Mario Humor steht im Vordergrund, ohne dass der Trailer zu viel von der eigentlichen Handlung verrät.

Spannend ist außerdem, dass der Film laut aktueller Einordnung Elemente aus Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 aufgreift. Gerade für alle, die damals auf der Wii oder später erneut auf Nintendo Switch abgetaucht sind, wirkt das wie eine Einladung, die beliebtesten Ideen beider Spiele in einem filmischen Abenteuer wiederzusehen.

Ein Release Zeitraum ist ebenfalls eingeordnet: Der Super Mario Galaxy Film ist für April 2026 geplant und ist als Fortsetzung zu Der Super Mario Bros. Film aus dem Jahr 2023 angelegt. Damit fällt das Projekt auch in die große Jubiläumsphase rund um 40 Jahre Mario, was erklärt, warum Nintendo bei der Inszenierung besonders groß auffährt.

Yoshi bekommt einen offiziellen Sprecher

Wer spricht Yoshi im neuen Mario Film? In der Nintendo Direct hat Nintendo den offiziellen Sprecher für Yoshi angekündigt und damit eine der Fragen geklärt, die seit dem letzten Kinoauftritt vielerorts diskutiert wurde. Für die Figur ist das ein wichtiger Schritt, weil Yoshi im Vergleich zu Mario, Luigi oder Bowser häufig über Laute und kurze Einwürfe funktioniert, im Film aber mehr Raum für echte Dialogmomente möglich ist.

Inhaltlich deutet die Ankündigung darauf hin, dass Yoshi im Super Mario Galaxy Film nicht nur als kurzer Fanservice auftaucht, sondern eine aktive Rolle im Abenteuer bekommt. Gerade im Kontext von Super Mario Galaxy 2, wo Yoshi spielerisch zu den zentralen Neuerungen gehörte, passt das sehr gut zur Richtung, die Nintendo hier einschlägt.

Interessant wird dabei, wie nah die Performance an der bekannten Spiel Identität bleibt: Yoshi soll sich nach Yoshi anfühlen, aber gleichzeitig in einer Filmhandlung funktionieren, die deutlich stärker auf Timing, Interaktion und emotionale Beats setzt als ein klassisches Jump and Run.

Einordnung für Fans und Ausblick

Welche Bedeutung hat das für Mario Fans in Deutschland? Der Trailer und die Sprechernews zeigen ziemlich deutlich, dass Nintendo das Mario Franchise gerade sehr bewusst verzahnt: Spiele Nostalgie, moderne Präsentation und Kinoerlebnis sollen Hand in Hand gehen. Wer Super Mario Galaxy liebt, bekommt hier nicht nur ein paar kurze Anspielungen, sondern offenbar einen Film, der die Ideen des Weltraum Settings wirklich trägt.

Bis zum Kinostart im April 2026 dürfte Nintendo noch weitere Details nachlegen, etwa zu Story, Nebenfiguren und der genauen Tonalität. Wenn der Trailer ein Vorgeschmack war, können wir zumindest schon mal mit viel Farbgewalt, dynamischen Weltraum Sequenzen und ordentlich Tempo rechnen.

Wie hat dir der Trailer gefallen und was erwartest du von Yoshi mit eigenem Sprecher im Super Mario Galaxy Film? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.