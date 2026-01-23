Nintendo Direct enthüllt Super Mario Galaxy Movie – Hollywood-Stars dabei!

Nintendo hat offiziell eine neue Nintendo Direct angekündigt – und das deutlich früher, als viele erwartet haben. Bereits am Sonntag, dem 25. Januar 2026, startet die Übertragung um 15:00 Uhr deutscher Zeit. Doch diesmal steht kein neues Spiel im Fokus, sondern ein kommender Film: der Super Mario Galaxy Movie.

Statt Ankündigungen zu First-Party-Titeln oder Indie-Releases geht es in diesem Direct ausschließlich um das nächste große Kinoabenteuer aus dem Hause Nintendo. Fans dürfen sich auf neue Szenen, Hintergrundinformationen und exklusive Einblicke in die Produktion des Films freuen, der am 3. April 2026 in die deutschen Kinos kommt.

Ein galaktisches Abenteuer im Kinoformat

Worum geht es im Super Mario Galaxy Movie? Der Film basiert auf dem beliebten Wii-Spiel Super Mario Galaxy aus dem Jahr 2007 und führt Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad auf eine abenteuerliche Reise durch den Weltraum. Gemeinsam stellen sie sich Bowser Jr., dem Sohn von Bowser, der als neuer Gegenspieler die Galaxis bedroht.

Die Handlung bleibt dabei nah am Geist der Vorlage, erweitert das Universum aber um neue Charaktere und Schauplätze. Besonders bemerkenswert: Rosalina, die geheimnisvolle Hüterin der Sterne und Ziehmutter der Lumas, wird ebenfalls eine zentrale Rolle spielen – gesprochen von Brie Larson.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Hollywood-Stars in bekannten Rollen

Wer gehört zum Voice-Cast? Viele Stimmen aus dem erfolgreichen Super Mario Bros. Movie von 2023 kehren zurück. Die Sprecherriege liest sich wie ein Who’s Who Hollywoods:

Chris Pratt als Mario

Charlie Day als Luigi

Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach

Jack Black als Bowser

Keegan-Michael Key als Toad

Benny Safdie als Bowser Jr.

Kevin Michael Richardson als Kamek

Brie Larson als Rosalina

Die Rückkehr dieser prominenten Stimmen dürfte viele Fans freuen, zumal sie bereits im Vorgängerfilm viel Lob für ihre Darbietungen erhalten haben.

Entstehung und Hintergrund des Films

Wie kam es zu diesem Film? Bereits 2021 äußerte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa Interesse an weiteren Animationsprojekten, sollte der erste Mario-Film erfolgreich sein. Nach dem phänomenalen Kinoerfolg 2023 war klar: Ein Nachfolger kommt.

Im März 2024 wurde der neue Film offiziell bestätigt – erneut unter der kreativen Leitung von Aaron Horvath und Michael Jelenic, mit Drehbuchautor Matthew Fogel. Produziert wird das Ganze erneut von Illumination in Zusammenarbeit mit Nintendo und Universal Pictures.

Ein ganz besonderer Nintendo Direct

Warum bekommt ein Film eine eigene Direct? Nintendo setzt damit ein klares Zeichen: Der Super Mario Galaxy Movie ist mehr als nur ein Nebenschauplatz. Die Aufmerksamkeit, die ein eigenes Direct-Format mit sich bringt, unterstreicht die Bedeutung dieses Projekts für das Unternehmen – ähnlich wie es bereits beim ersten Film der Fall war.

Angesichts der geplanten Veröffentlichung im April 2026 ist der Zeitpunkt gut gewählt, um das Marketing anzukurbeln. Das neue Bildmaterial, das Mario und Luigi erstmals in ihren Feuerblumen-Outfits zeigt, sorgt bereits jetzt für reichlich Gesprächsstoff in der Community.

Was du vom Nintendo Direct erwarten kannst

Welche Inhalte werden gezeigt? Laut offizieller Ankündigung wird es einen Exklusiv-Trailer geben, begleitet von Statements der Regisseure und möglicherweise einem ersten Blick hinter die Kulissen der Produktion. Auch Interviews mit den Sprechern oder ein musikalischer Einblick sind denkbar – immerhin wurde bereits spekuliert, dass der Film mehr musikalische Elemente enthalten könnte.

Jack Black etwa äußerte öffentlich den Wunsch, dass Bowser’s Revenge als Musical inszeniert werden könnte – ob dieser kreative Vorschlag tatsächlich Teil des Films wird, bleibt abzuwarten.

Ein wichtiger Schritt für Nintendos Medienstrategie

Was bedeutet der Film für Nintendo als Marke? Der Super Mario Galaxy Movie ist Teil einer größeren Strategie, Nintendos Marken über das Medium Videospiel hinaus zu etablieren. Nach dem Erfolg des Freizeitparks Super Nintendo World und des ersten Films ist das Kino ein logischer nächster Schritt.

Fans dürfen also gespannt sein, ob und wie weitere Franchises wie The Legend of Zelda oder Metroid den Sprung auf die Leinwand schaffen. Die Weichen dafür scheinen gestellt.

Was denkst du über die Pläne?

Hast du vor, dir das Nintendo Direct am 25. Januar 2026 anzusehen? Und wie stehst du zum Super Mario Galaxy Movie – freust du dich auf das galaktische Abenteuer oder hättest du lieber neue Infos zu kommenden Switch-Titeln gesehen?

Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!