Overwatch Season 2 Summit – neuer Held Sierra, Grand Mesa-Event und mehr

Overwatch legt nach dem starken Neustart im Februar direkt nach und hat jetzt die wichtigsten Inhalte für Reign of Talon Season 2: Summit vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen ein neuer Damage-Held namens Sierra, ein zeitlich begrenztes Meta-Event rund um Grand Mesa, frische System-Updates und gleich mehrere große Kosmetik-Highlights. Als Überraschung obendrauf gibt es außerdem ein Crossover mit Diablo 4: Lord of Hatred.

Season 2 knüpft dabei klar an die großen Veränderungen aus Season 1 an, als Overwatch unter anderem mit überarbeiteter Benutzeroberfläche, länger angelegten Storylines und einer ganzen Welle neuer Helden wieder deutlich mehr Momentum aufgebaut hat. Summit soll dieses Tempo halten und liefert dafür eine ziemlich vollgepackte Content-Liste.

Neue Saisoninhalte und Event rund um Grand Mesa

Welche neuen Inhalte bringt Season 2: Summit ins Spiel? Das Update spielt thematisch nach Talons Angriff auf Grand Mesa, bei dem ein wertvoller Gegenstand von Helix Security gestohlen wurde. Passend dazu kommt mit Sierra ein neuer Damage-Held, der als einer der großen Headliner von Summit gesetzt ist.

Was steckt im Operation: Grand Mesa Meta-Event? Das zeitlich begrenzte Event läuft vom 14. April 2026 bis zum 4. Mai 2026. Ihr arbeitet euch durch kuratierte Herausforderungen, um mehr Lore zu Sierra und den Ereignissen in Grand Mesa freizuschalten. Dabei gibt es vier verschiedene Beats, über die ihr den Fortschritt im Event vorantreibt.

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Neuer Damage-Held: Sierra

Operation: Grand Mesa Meta-Event (14. April 2026 bis 4. Mai 2026)

Kuratiere Challenges zum Freischalten von Lore zu Sierra, Grand Mesa und mehr

Vier unterschiedliche Beats zur Progression

Belohnungen: Icon, Namenskarte, Titel, Spray, Voice-Lines, Lootboxen und Battle-Pass-Tier-Skips

System-Updates, Perks und Map-Rework

Welche Gameplay-Verbesserungen sind für Season 2 angekündigt? Blizzard bringt Post-Match Accolades ins Spiel und nimmt außerdem Anpassungen am Map-Voting-System vor, das Overwatch bereits 2025 eingeführt hatte. Dazu kommt ein kleiner Perks-Mini-Refresh mit gezielten Änderungen an mehreren Helden.

Welche Perks werden konkret angepasst? Die Mini-Refresh-Liste umfasst Ramattra, Pharah, Reaper, Soldier: 76 und Mercy, jeweils mit klar benannten Perk-Effekten.

Ramattra: Prolonged Barrier erhöht Größe und Dauer von Void Barrier

Pharah: Concussive Blast verursacht Schaden

Reaper: Trigger Finger aktualisiert Dire Trigger beim Einsatz einer Fähigkeit oder beim Nachladen

Soldier: 76: Agility Training erhöht die Sprint-Geschwindigkeit mit der Zeit

Mercy: Double Dose gibt Flash Heal eine zusätzliche Aufladung

Welche Karte wird überarbeitet? Mit Antarctic Peninsula bekommt eine bestehende Map ein größeres Rework. Dabei werden mehrere Bereiche gezielt umgebaut, um Wegeführung, Übersicht und Kampflinien zu verändern.

Icebreaker: mehr Schiffe, gestraffte Flank-Routen und neue Wege zum Objective

Research Station: breiter Chokepoint und neuer Backside-Flank

Underground: höhere Decken, klarere Staging-Areas und vereinfachtes Layout

Mythische Skins, Battle Pass und Shop-Rotation

Welche Mythic-Inhalte sind in Season 2 dabei? Für Kosmetik-Fans wird es prominent: Season 2 bringt einen Mythic Hero Skin für Soldier: 76 und zusätzlich einen Mythic Weapon Skin für Genji. Damit ist die mythische Schiene nicht nur auf Helden-Skins beschränkt, sondern setzt weiter auf Prestige-Waffenoptik.

Mythic Skins: Volted Overdrive Soldier: 76 Hero Skin

Mythic Weapon Skin: Sumi-Ichimonji Genji

Was steckt im Battle Pass und im Shop? Im Premium Battle Pass landen mehrere Skins im Spring-Fairy-Set, während der Ultimate Battle Pass zusätzliche Highlights wie Spring Fairy Illari und Painter Sierra auffährt. Parallel dazu rotiert der Shop mit mehreren Sets und bringt außerdem das Comeback des LE SSERAFIM-Crossovers inklusive aller 15 bisherigen Skins.

Premium Battle Pass: Spring Fairy Ashe, Lifeweaver, Moira, Wuyang und Echo

Ultimate Battle Pass: Spring Fairy Illari, Painter Sierra

Shop: Sakura Hanzo, Genji, Freja, Juno, Emre und Junker Queen

Shop: Court of Roses Widowmaker, Anran, Pharah, Kiriko und Doomfist

Shop: Rainy Day Sombra, Roadhog, D.Va, Freja und Juno

LE SSERAFIM-Crossover kehrt zurück mit allen 15 bisherigen Skins

Diablo-4-Crossover, Stadium-Neuzugänge und Midseason-Ausblick

Was ist zum Diablo-4-Crossover bekannt? Overwatch bekommt ein Diablo 4: Lord of Hatred Crossover. Als konkretes Highlight wurde Mephisto Ramattra genannt. Da Diablo 4: Lord of Hatred am 28. April 2026 erscheint, dürfte das passende Overwatch-Event zeitlich in diesem Fenster liegen.

Welche weiteren Inhalte kommen für Stadium und später in der Saison? Stadium wird mit der neuen Map Lijang Night Market erweitert und erhält zusätzliche Helden im Roster. Ramattra ist direkt zum Launch dabei, während Jetpack Cat für die Midseason vorgesehen ist. Außerdem ist ein Juno-Rework angekündigt, und zur Saisonmitte soll auch das Overwatch-10th-Anniversary-Event starten. Als grober Zeitraum für das Midseason-Update steht der 12. Mai 2026 oder 19. Mai 2026 im Raum, inklusive einer weiteren mythischen Helden-Skin-Ankündigung für später in Season 2.

Stadium: Neue Map Lijang Night Market

Stadium: Neue Helden, Ramattra zum Launch

Stadium: Jetpack Cat zur Midseason

Juno-Rework

Overwatch 10th anniversary event zur Midseason

Switch-2-Plattform-Launch

Was ist für euch das spannendste an Season 2: der neue Held Sierra, das Grand-Mesa-Event oder das Diablo-4-Crossover rund um Mephisto Ramattra? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.