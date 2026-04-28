Diablo 4 – Community-Challenge verlangt 266,6 Millionen Paragon-Punkte

Diablo 4 startet nach dem Release von Lord of Hatred direkt mit der nächsten großen Mitmach-Aktion: Blizzard hat die Community-Challenge Hatred’s Downfall freigeschaltet. Wenn das globale Ziel erreicht wird, gibt es für alle Accounts ein kostenloses Helm-Kosmetikteil, das den Start der Season of Reckoning begleiten soll.

Der Haken: Die Aufgabe ist bewusst gigantisch angelegt. Die gesamte Community muss zusammen 266.600.000 Paragon-Punkte in Lord of Hatred erspielen, bevor der Bonus verteilt wird.

Die Community-Challenge im Überblick

Worum geht es bei Hatred’s Downfall? Das Event zählt alle Paragon-Punkte, die im Add-on Lord of Hatred gesammelt werden, in einen gemeinsamen Fortschrittsbalken. Sobald die Summe von 266,6 Millionen erreicht ist, schaltet Blizzard die Belohnung für die komplette Diablo-4-Community frei.

Als Reward winkt ein kostenloser Helm-Skin namens Crown of Hatred, ein kosmetisches Item, das thematisch zu Mephisto passt. Wichtig: Es handelt sich um eine reine Optik-Belohnung, also keinen Gameplay-Vorteil.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Mitmachen kann grundsätzlich jeder, denn die Paragon-Punkte zählen realmübergreifend. Heißt: Egal, ob du auf einer niedrigeren oder höheren Schwierigkeit unterwegs bist, dein Paragon-Fortschritt fließt in das Community-Ziel ein.

So hoch ist die Hürde in der Season of Reckoning

Warum ist das Ziel so anspruchsvoll? Paragon-Punkte gibt es erst im Endgame, also nachdem du das Maximallevel erreicht und das Paragon-System freigeschaltet hast. Mit Lord of Hatred wurde das Level-Cap außerdem auf 70 angehoben, wodurch es tendenziell länger dauert, bis man überhaupt Paragon-Punkte farmen kann.

Blizzard hat bislang nicht klar kommuniziert, wie lange Hatred’s Downfall aktiv bleibt. Durch die schiere Größe der Vorgabe wirkt es aber so, als sei die Challenge eher als langfristiges Community-Projekt für die laufende Season gedacht und weniger als kurzer Wochenend-Task.

Praktisch heißt das für dich: Wenn du ohnehin vorhast, in der Season of Reckoning wieder ins Endgame einzusteigen, kannst du ohne Extra-Umwege beitragen. Wer gerade erst zurückkehrt, sollte den Fokus zunächst auf Leveln, Build und grundlegende Endgame-Routinen legen, bevor das Paragon-Grinden richtig Fahrt aufnimmt.

Lord of Hatred als neuer Ausgangspunkt für die nächsten Updates

Was bringt Lord of Hatred neben der Challenge? Die Erweiterung ist inzwischen offiziell live und liefert neben einem neuen Gebiet auch den Abschluss des Age-of-Hatred-Handlungsbogens. Zusätzlich verändert Lord of Hatred zentrale Systeme spürbar, darunter Überarbeitungen rund um Edelsteine, die den Einfluss gesockelter Items auf Builds stärker in den Vordergrund rücken.

Außerdem hat Blizzard Klassen-Balancing nachgeschärft, um mehr konkurrenzfähige Endgame-Builds zu ermöglichen. Nach dem Release soll der Fokus nun stärker auf kleineren Updates liegen, die Fehler beheben und die Erweiterung stabilisieren.

Der Start lief dabei nicht komplett reibungslos: Rund um den Launch gab es zunächst Verbindungsprobleme, die den Zugang zur Erweiterung erschwerten. Inzwischen scheint sich die Lage aber weitgehend beruhigt zu haben.

Wirst du in der Season of Reckoning aktiv Paragon-Punkte für Hatred’s Downfall grinden, oder nimmst du die Crown of Hatred einfach mit, falls die Community das Ziel ohnehin knackt? Schreib deine Meinung in die Kommentare.