Assassins Creed Black Flag Resynced – Leak zeigt Inhalte der Collectors Edition

Zu einem großen Ubisoft-Release gehören inzwischen fast schon obligatorisch mehrere Editionen, und auch Assassin’s Creed Black Flag Resynced macht da keine Ausnahme. Für Sammler gibt es nun erste konkrete Hinweise darauf, welche Extras in der Collector’s Edition stecken sollen. Die Infos stammen aus einem Bericht von Insider Gaming.

Die Enthüllung passt zu den bisherigen Leaks rund um Resynced, bei denen bereits ein Release-Termin genannt wurde, außerdem der Hinweis, dass weder DLC noch Multiplayer enthalten sein sollen. Ebenfalls Thema war, dass der Animus in überarbeiteter Form zurückkehrt und neue Inhalte bieten soll.

Die bekannten Inhalte der Collector’s Edition

Welche Goodies sollen in der Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition enthalten sein? Laut Insider Gaming umfasst die Edition mehrere physische Extras, die sich klar an Fans von Edward Kenway und dem Piraten-Setting richten. Den Kern bildet demnach eine hochwertige Sammlerbox im schwarzen Finish.

Als Blickfang gilt eine Figur von Edward Kenway, die ihn sitzend auf einer Schatztruhe zeigt. Diese Statue soll in der Präsentation, auf die sich der Bericht bezieht, als einziges Element auch offiziell gezeigt worden sein. Die restlichen Inhalte wurden laut Bericht ebenfalls genannt, aber nicht bildlich geteilt.

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Eine große Collector’s-Edition-Box mit schwarzem Finish

Eine Figur von Edward Kenway, sitzend auf einer Schatztruhe

Ein Notizbuch mit Ingame-Lore zu Kenway, inklusive Tagebucheinträgen und Gedanken

Eine Brosche

Eine Karte

Zusätzlich ist von weiteren, nicht näher beschriebenen Beigaben die Rede. Naheliegend ist, dass auch eine Spielkopie Teil des Pakets ist, konkrete Details dazu werden im Bericht jedoch nicht final aufgelistet.

Preis und Einordnung für Sammler

Was könnte die Collector’s Edition in Deutschland kosten? Einen offiziellen Euro-Preis nennt der Bericht nicht. Erwartbar ist jedoch, dass Ubisoft die Collector’s Edition spürbar oberhalb der Standardfassung positioniert, wie es bei großen Franchise-Releases üblich ist.

Gerade die Kombination aus Sammlerbox, großer Figur und einem lorelastigen Notizbuch deutet auf eine Edition, die sich klar an Fans richtet, die gern physische Extras ins Regal stellen. Interessant ist dabei vor allem das Notizbuch: Wenn es wirklich Tagebucheinträge und persönliche Gedanken von Kenway bündelt, könnte das für Lore-Fans eines der attraktivsten Items im Bundle sein.

Wie gut sich das Gesamtpaket am Ende anfühlt, hängt aber auch davon ab, was Ubisoft rund um die Standardinhalte von Resynced liefert, insbesondere wenn tatsächlich kein Multiplayer und keine DLCs enthalten sind. Gerade dann werden physische Sammlerobjekte für viele umso mehr zum Argument, zur teureren Edition zu greifen.

Werdet ihr euch die Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition holen, oder reicht euch die Standardversion? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.