Saros Rhabdom Boss Guide: Alle Phasen, Attacken und Tipps

Rhabdom ist in Saros der dritte Boss und der erste, der euch aktiv durch die Arena jagt. Statt statischer Muster wie zuvor setzt das Monster auf Tempo, Sprünge und eine Reihe fieser Projektil-Angriffe, die schnell ganze Lebensbalken schmelzen lassen. Gleichzeitig stehen euch in diesem Abschnitt neue Werkzeuge wie dem Greifhaken und später Kampfrausch zur Verfügung, die den Kampf deutlich kontrollierbarer machen, wenn ihr sie konsequent nutzt.

Der Boss wartet am Ende des Kolonie-Abschnitts in der Zerstörten Kluft. Wenn ihr den Kampf wie ein Bewegungs-Puzzle angeht und eure Position ständig wechselt, ist Rhabdom weniger ein Damage-Check als eine Prüfung, ob ihr mit Arena, Greifhaken und Angriffstelegraphen sicher umgehen könnt.

Vorbereitung vor dem Bossraum

Wie bereitet ihr euch optimal auf Rhabdom vor? Vor dem Aufbruch lohnt sich eine Modifikator-Kombination aus Schadensverstärkung II als Schutz und Artefaktzerstörung als Trial-Modifikator. Gerade wenn ihr ohnehin nach jedem Run in die Passage zurückkehrt, fühlt sich Artefaktzerstörung wie ein fast kostenloser +2-Modifikator an, während Schadensverstärkung II euren Schaden effektiv ohne großen Nachteil nach oben zieht.

In der Panzerungsmatrix gibt es keine Pflicht-Upgrades speziell für diesen Kampf, aber die üblichen Verdächtigen helfen spürbar: Attribut-Verbesserungen, Wiederherstellung-Upgrades und Waffen-Kompetenz-Knoten machen euch stabiler, ohne euren Build zu verbiegen.

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Welche Waffe ist gegen Rhabdom am besten? Weil ihr in diesem Kampf permanent in Bewegung seid und Rhabdom euch verfolgt, sind Waffen mit kurzer optimaler Distanz oft unkomfortabel. Eine Schrotflinte ist deshalb eher nicht die erste Wahl. Empfehlenswert ist stattdessen ein Setup mit Auto-Treffer, damit ihr auch dann konstant Schaden anbringt, wenn ihr beim Ausweichen nicht perfekt nachführen könnt.

Welches Waffenlevel solltet ihr mitbringen? Ein starkes Ziel ist Level 30, aber auch alles über Level 25 ist machbar. Wichtig ist außerdem, euren Kampfrausch vor dem Boss so weit wie möglich aufzuladen, indem ihr unterwegs konsequent Schaden an normalen Gegnern macht. Kampfrausch nimmt später einen großen Brocken aus Rhabdoms Lebensleiste, wodurch der reine Waffenschaden etwas weniger kritisch wird als bei den Bossen davor.

Arena, Bewegung und sichere Routen

Wie ist die Arena beim Rhabdom-Kampf aufgebaut? Ihr kämpft in einer ovalen Arena mit einem flachen Mittelbereich und einigen kurzen Treppen. Am Rand gibt es eine erhöhte Plattform, die ihr mit dem Greifhaken erreicht. Insgesamt findet ihr vier Punkte für euren Greifhaken, jeweils einen in jeder Ecke. Diese erhöhte Ebene ist nicht nur ein Ausweichwerkzeug, sondern auch euer Reset-Knopf, wenn der Boss euch zu sehr bedrängt.

Wo bekommt ihr Heilung im Kampf? In jeder Ecke liegt ein kleiner Äther-Orb. Wenn eure HP knapp werden, plant eure Kreisroute so, dass ihr beim Vorbeilaufen einen Orb mitnehmt, statt hektisch quer durch die Mitte zu schneiden.

Welche Grundtaktik funktioniert am zuverlässigsten? Lauft möglichst in einem konstanten Kreis um die Arena und nutzt den Greifhaken, sobald Rhabdom zu nah kommt oder ein Angriff die untere Ebene gefährlich macht. Eure Power-Waffe solltet ihr immer drücken, sobald sie verfügbar ist, und Kampfrausch zünden, wenn es voll ist. Der Boss hat nur eine Lebensleiste, aber teilt dafür kräftig aus, also ist sauberes Movement wichtiger als Gier nach ein paar Extra-Schüssen.

Durch die Nutzung eures Greifhakens macht ihr den Kampf deutlich einfacher. © SIE/Housemarque

Angriffe in Phase 1 sicher kontern

Welche Angriffe nutzt Rhabdom zu Beginn? In der ersten Hälfte des Kampfes müsst ihr vier Muster sicher erkennen und beantworten. Wenn ihr die Telegraphen einmal drin habt, wirkt der Boss deutlich weniger chaotisch.

Gelbe Schlitz-Serie: Rhabdom schreit nach oben und schlägt dann fünfmal in eure Richtung. Jeder Hieb schickt gelbe Projektile, der letzte Angriff feuert drei Projektile auf einmal. Weicht seitlich aus oder sprintet schräg weg. Treppen im unteren Bereich und die Kanten der oberen Plattform können Teile der Projektil-Linie abfangen, nutzt also gezielt die Arena als Deckung.

Rhabdom schreit nach oben und schlägt dann fünfmal in eure Richtung. Jeder Hieb schickt gelbe Projektile, der letzte Angriff feuert Projektile auf einmal. Weicht seitlich aus oder sprintet schräg weg. Treppen im unteren Bereich und die Kanten der oberen Plattform können Teile der Projektil-Linie abfangen, nutzt also gezielt die Arena als Deckung. Gelbe Ringwellen durch Stampfen: Rhabdom stampft und erzeugt mehrere gelbe, expandierende Ringe auf unterschiedlichen Höhen. In den Ringen sind zusätzlich viele gelbe Orbs, weshalb reines Drüberspringen unsicher ist. Die klare Antwort lautet: Mit dem Greifhaken nach oben . Achtet darauf, dass die gelben Orbs kurz am Boden liegen bleiben, bevor sie aufsteigen.

Rhabdom stampft und erzeugt mehrere gelbe, expandierende Ringe auf unterschiedlichen Höhen. In den Ringen sind zusätzlich viele gelbe Orbs, weshalb reines Drüberspringen unsicher ist. Die klare Antwort lautet: . Achtet darauf, dass die gelben Orbs kurz am Boden liegen bleiben, bevor sie aufsteigen. Homing-Projektile in Blau: Ein blauer Flash nahe Rhabdoms Kopf kündigt eine blaue Kugel an, die sich in mehrere zielsuchende Projektile aufteilt. Weicht zur Seite aus oder nutzt euren Schild. Dieses Muster kommt häufig direkt nach dem Stampfen.

Ein blauer Flash nahe Rhabdoms Kopf kündigt eine blaue Kugel an, die sich in mehrere zielsuchende Projektile aufteilt. Weicht zur Seite aus oder nutzt euren Schild. Dieses Muster kommt häufig direkt nach dem Stampfen. Sprungangriff: Rhabdom springt auf euch zu, knallt in den Boden und schleudert viele rote Orbs nach außen. Das Ganze wiederholt sich dreimal. Der Sprung ist kurz, aber der Boss kann auch auf die erhöhte Ebene kommen. Weich, während Rhabdom in der Luft ist, aktiv vom Einschlagsort weg, damit ihr sowohl dem Slam als auch den roten Projektilen entkommt.

Der Sprungangriff ist besonders gefährlich. Sucht deshalb am besten mit Hilfe des Greifhakens möglichst schnell das Weite! © SIE/Housemarque

Was ist der wichtigste Fehler, den ihr vermeiden solltet? Nicht stehen bleiben, um perfekt zu zielen. Dieser Boss bestraft Stillstand sofort. Priorisiert Ausweichen, haltet Schaden mit Auto-Treffer konstant aufrecht und wechselt die Ebene, sobald ihr euch eingekesselt fühlt.

Phase 2 ab halber Lebensleiste

Was ändert sich bei Rhabdom ab 50 Prozent HP? Bei halber Lebensleiste erweitert Rhabdom sein Repertoire um zwei zusätzliche Moves. Alle anderen Angriffe bleiben bestehen, es gibt danach keine weiteren Überraschungen mehr, wenn ihr diese beiden neuen Dinge im Griff habt.

Homing-Projektile in Gelb: Sie ersetzen die zuvor blauen zielsuchenden Projektile. Das Gegenmittel bleibt ähnlich: seitlich ausweichen, Timing sauber halten, nicht rückwärts geradeaus fliehen.

Sie ersetzen die zuvor blauen zielsuchenden Projektile. Das Gegenmittel bleibt ähnlich: seitlich ausweichen, Timing sauber halten, nicht rückwärts geradeaus fliehen. Gelbes Erbrechen: Rhabdom speit gelbe Projektile und verfolgt euch dabei aggressiv. Wichtig: Dieser Angriff passiert nur, wenn der Boss auf der unteren Ebene ist. Die sicherste Antwort ist, sofort per Greihaken auf eine Plattform auszuweichen und den Spuckregen auszusitzen, während ihr weiter Schaden anbringt.

Wie bringt ihr den Kampf sicher zu Ende? Haltet euren Kreis, bleibt in Bewegung, setzt Power-Waffe und Kampfrausch wenn verfügbar ein und nutzt die Äther-Orbs in den Ecken als kontrollierte Heil-Stopps. Sobald ihr die Erbrechen-Phase konsequent über die obere Ebene entschärft, fällt der Rest des Kampfes in ein gut lesbares Muster zurück.

Wie lief euer Kampf gegen Rhabdom ab, und welche Waffe hat euch dabei am meisten geholfen? Schreibt es gerne in die Kommentare.