Saros Trophäen: Alle Erfolge im Überblick und so schwer ist Platin

Wenn du in Saros auf Platin gehst, erwartet dich ein klassischer Mix aus Story-Fortschritt, Kampf-Herausforderungen und Sammelaufgaben. Dank der Roguelike-Struktur ist dabei vieles organisch in den Spielfluss integriert.
Hier findest du alle Trophäen im Überblick sowie eine Einschätzung, wie aufwendig der Weg zu 100 Prozent wirklich ist.
Übersicht: Alle Trophäen in Saros
- 1x Platin
- 2x Gold
- 16x Silber
- 26x Bronze
Gesamt: 45 Trophäen
Alle Trophäen im Überblick
Platin
- Die Sonne ist ewig – Schalte alle Trophäen frei
Gold
- Lass los – Schließe den Epilog vollständig ab
- Albtraumstränge – Schließe alle Albtraumtore ab
Silber
- Prophet: Besiege den Herrscher der Zerstörten Anhöhe
- Architektin: Besiege den Herrscher der Entweihten Festung
- Hirte: Besiege den Herrscher der Zuflucht des Akolythen
- Priesterin: Besiege den Herrscher der Kathedrale
- König: Besiege den Herrscher des Gelben Ufers
- Zerborstenes Glas: Schließe alle Begegnungen im Banyanbaum ab
- Volles Arsenal: Schalte alle Waffen frei und besiege Gegner damit
- Kugelparadies: Erledige 1995 gewöhnliche Gegner
- Soltari-Forschung: Schalte alle Eigenschaften einer Waffe frei
- Durchbrich den Zyklus: Absorbiere 2021 Projektile mit dem Schild
- Verstärkter Panzer: Sammle 20 Unversehrtheitssteigerungen
- Geschenk der Finsternis: Sammle 70 Halcyon
- Fangen und freilassen: Nutze Energieleisten und besiege Gegner
- Unberührbar: Schließe ein Biom ohne Schaden ab
- Tödliches Triptychon: Stirb dreimal in einem Durchgang
- Innerer Krieg: Erreiche maximale Verderbnis und überlebe
Bronze
- Bastion: Besiege den Herrscher der Alten Tiefen
- Rhabdom: Besiege den Herrscher der Zerstörten Kluft
- Legion: Besiege den Herrscher des Fauligen Sumpfs
- Lass niemals los: Schließe Akt 1 ab
- Ins Gelbe: Schließe Akt 2 ab
- Der Strahlende Thron: Schließe Akt 3 ab
- Seltsam ist die Nacht: Betritt den Banyanbaum zum ersten Mal
- Kartograph von Carcosa: Nutze Modifikatoren und überlebe
- Eroberer von Carcosa: Besiege 10 Alpha-Gegner
- Zweite Chance: Nutze die Fähigkeit zum ersten Mal
- Näherungsvektor: Besiege einen Gegner aus der Luft im Nahkampf
- Kampfrausch: Besiege 30 Gegner mit Kampfrausch in einem Durchgang
- Absage: Bringe zwei Gegner gleichzeitig ins Wanken
- Vollstrecker: Füge mehreren Gegnern schnell Schaden zu
- Unerbittlich: Triff Gegner 50 Mal in Folge mit Gewehren
- Gestreute Kosten: Erreiche perfekte Treffer mit Schrotflinten
- Teufelskreis: Triff mehrere Gegner mit Chakrams gleichzeitig
- Mit geschwellter Brust: Triff drei Gegner mit einer Armbrust
- Breitseite: Besiege mehrere Gegner mit einer Energiewaffe
- Atrophie: Triff mehrere Gegner mit Demoralisierer
- Angriffswinkel: Besiege einen Gegner mit Nova-Speer-Querschläger
- Glanz: Triff mehrere Gegner mit Illumin
- Niemals genug: Sammle 20 Halcyon am Gelben Ufer
- In Ungnade gefallen: Besiege einen Gegner über die Umgebung
- Besiegbar: Schließe ein Biom ohne Schild ab
- Kehre stärker zurück: Stirb zum ersten Mal
Wie lange dauert Platin?
Für die Platin-Trophäe solltest du ungefähr einplanen:
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- ca. 25 bis 30 Stunden bei effizientem Spielstil
- ggf. etwas mehr, wenn dir das Roguelike-Gameplay weniger liegt
Ein Großteil der Trophäen schaltet sich automatisch im Spielverlauf frei, während du Fortschritt machst, Gegner besiegst und die Welt erkundest.
Wie schwer ist Platin in Saros?
Schwierigkeit: Mittel (ca. 6/10)
Saros ist kein extrem schweres Platin-Spiel, aber auch kein Selbstläufer. Der Schwierigkeitsgrad hängt stark davon ab, wie gut du mit dem Kampfsystem und der Roguelike-Struktur klarkommst.
Das erwartet dich:
- Viele Trophäen kommen automatisch durch Story und Progression
- Einige Aufgaben verlangen sauberes Gameplay und gutes Timing
- Einzelne Herausforderungen erfordern gezielte Runs oder spezielle Spielweisen
- Es gibt keine verpassbaren Trophäen
Gerade weil du ständig stärker wirst und Fortschritt behältst, wird das Spiel mit der Zeit deutlich zugänglicher.
Faire Platin mit Fokus auf Gameplay
Die Platin-Trophäe in Saros ist insgesamt gut machbar und belohnt vor allem Spieler, die sich intensiv mit dem Kampfsystem beschäftigen.
Du musst nicht jeden Run perfekt spielen, sondern wirst durch das natürliche Fortschrittssystem Schritt für Schritt stärker. Wer dranbleibt, wird die meisten Trophäen fast automatisch einsammeln.