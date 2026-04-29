Saros Trophäen: Alle Erfolge im Überblick und so schwer ist Platin

Wenn du in Saros auf Platin gehst, erwartet dich ein klassischer Mix aus Story-Fortschritt, Kampf-Herausforderungen und Sammelaufgaben. Dank der Roguelike-Struktur ist dabei vieles organisch in den Spielfluss integriert.

Hier findest du alle Trophäen im Überblick sowie eine Einschätzung, wie aufwendig der Weg zu 100 Prozent wirklich ist.

Übersicht: Alle Trophäen in Saros

1x Platin

2x Gold

16x Silber

26x Bronze

Gesamt: 45 Trophäen

Alle Trophäen im Überblick

Platin

Die Sonne ist ewig – Schalte alle Trophäen frei

Gold

Lass los – Schließe den Epilog vollständig ab

– Schließe den Epilog vollständig ab Albtraumstränge – Schließe alle Albtraumtore ab

Silber

Prophet : Besiege den Herrscher der Zerstörten Anhöhe

: Besiege den Herrscher der Zerstörten Anhöhe Architektin : Besiege den Herrscher der Entweihten Festung

: Besiege den Herrscher der Entweihten Festung Hirte : Besiege den Herrscher der Zuflucht des Akolythen

: Besiege den Herrscher der Zuflucht des Akolythen Priesterin : Besiege den Herrscher der Kathedrale

: Besiege den Herrscher der Kathedrale König : Besiege den Herrscher des Gelben Ufers

: Besiege den Herrscher des Gelben Ufers Zerborstenes Glas : Schließe alle Begegnungen im Banyanbaum ab

: Schließe alle Begegnungen im Banyanbaum ab Volles Arsenal : Schalte alle Waffen frei und besiege Gegner damit

: Schalte alle Waffen frei und besiege Gegner damit Kugelparadies : Erledige 1995 gewöhnliche Gegner

: Erledige 1995 gewöhnliche Gegner Soltari-Forschung : Schalte alle Eigenschaften einer Waffe frei

: Schalte alle Eigenschaften einer Waffe frei Durchbrich den Zyklus : Absorbiere 2021 Projektile mit dem Schild

: Absorbiere 2021 Projektile mit dem Schild Verstärkter Panzer : Sammle 20 Unversehrtheitssteigerungen

: Sammle 20 Unversehrtheitssteigerungen Geschenk der Finsternis : Sammle 70 Halcyon

: Sammle 70 Halcyon Fangen und freilassen : Nutze Energieleisten und besiege Gegner

: Nutze Energieleisten und besiege Gegner Unberührbar : Schließe ein Biom ohne Schaden ab

: Schließe ein Biom ohne Schaden ab Tödliches Triptychon : Stirb dreimal in einem Durchgang

: Stirb dreimal in einem Durchgang Innerer Krieg: Erreiche maximale Verderbnis und überlebe

Bronze

Bastion : Besiege den Herrscher der Alten Tiefen

: Besiege den Herrscher der Alten Tiefen Rhabdom : Besiege den Herrscher der Zerstörten Kluft

: Besiege den Herrscher der Zerstörten Kluft Legion : Besiege den Herrscher des Fauligen Sumpfs

: Besiege den Herrscher des Fauligen Sumpfs Lass niemals los : Schließe Akt 1 ab

: Schließe Akt 1 ab Ins Gelbe : Schließe Akt 2 ab

: Schließe Akt 2 ab Der Strahlende Thron : Schließe Akt 3 ab

: Schließe Akt 3 ab Seltsam ist die Nacht : Betritt den Banyanbaum zum ersten Mal

: Betritt den Banyanbaum zum ersten Mal Kartograph von Carcosa : Nutze Modifikatoren und überlebe

: Nutze Modifikatoren und überlebe Eroberer von Carcosa : Besiege 10 Alpha-Gegner

: Besiege 10 Alpha-Gegner Zweite Chance : Nutze die Fähigkeit zum ersten Mal

: Nutze die Fähigkeit zum ersten Mal Näherungsvektor : Besiege einen Gegner aus der Luft im Nahkampf

: Besiege einen Gegner aus der Luft im Nahkampf Kampfrausch : Besiege 30 Gegner mit Kampfrausch in einem Durchgang

: Besiege 30 Gegner mit Kampfrausch in einem Durchgang Absage : Bringe zwei Gegner gleichzeitig ins Wanken

: Bringe zwei Gegner gleichzeitig ins Wanken Vollstrecker : Füge mehreren Gegnern schnell Schaden zu

: Füge mehreren Gegnern schnell Schaden zu Unerbittlich : Triff Gegner 50 Mal in Folge mit Gewehren

: Triff Gegner 50 Mal in Folge mit Gewehren Gestreute Kosten : Erreiche perfekte Treffer mit Schrotflinten

: Erreiche perfekte Treffer mit Schrotflinten Teufelskreis : Triff mehrere Gegner mit Chakrams gleichzeitig

: Triff mehrere Gegner mit Chakrams gleichzeitig Mit geschwellter Brust : Triff drei Gegner mit einer Armbrust

: Triff drei Gegner mit einer Armbrust Breitseite : Besiege mehrere Gegner mit einer Energiewaffe

: Besiege mehrere Gegner mit einer Energiewaffe Atrophie : Triff mehrere Gegner mit Demoralisierer

: Triff mehrere Gegner mit Demoralisierer Angriffswinkel : Besiege einen Gegner mit Nova-Speer-Querschläger

: Besiege einen Gegner mit Nova-Speer-Querschläger Glanz : Triff mehrere Gegner mit Illumin

: Triff mehrere Gegner mit Illumin Niemals genug : Sammle 20 Halcyon am Gelben Ufer

: Sammle 20 Halcyon am Gelben Ufer In Ungnade gefallen : Besiege einen Gegner über die Umgebung

: Besiege einen Gegner über die Umgebung Besiegbar : Schließe ein Biom ohne Schild ab

: Schließe ein Biom ohne Schild ab Kehre stärker zurück: Stirb zum ersten Mal

Wie lange dauert Platin?

Für die Platin-Trophäe solltest du ungefähr einplanen:

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ca. 25 bis 30 Stunden bei effizientem Spielstil

bei effizientem Spielstil ggf. etwas mehr, wenn dir das Roguelike-Gameplay weniger liegt

Ein Großteil der Trophäen schaltet sich automatisch im Spielverlauf frei, während du Fortschritt machst, Gegner besiegst und die Welt erkundest.

Wie schwer ist Platin in Saros?

Schwierigkeit: Mittel (ca. 6/10)

Saros ist kein extrem schweres Platin-Spiel, aber auch kein Selbstläufer. Der Schwierigkeitsgrad hängt stark davon ab, wie gut du mit dem Kampfsystem und der Roguelike-Struktur klarkommst.

Das erwartet dich:

Viele Trophäen kommen automatisch durch Story und Progression

Einige Aufgaben verlangen sauberes Gameplay und gutes Timing

Einzelne Herausforderungen erfordern gezielte Runs oder spezielle Spielweisen

Es gibt keine verpassbaren Trophäen

Gerade weil du ständig stärker wirst und Fortschritt behältst, wird das Spiel mit der Zeit deutlich zugänglicher.

Faire Platin mit Fokus auf Gameplay

Die Platin-Trophäe in Saros ist insgesamt gut machbar und belohnt vor allem Spieler, die sich intensiv mit dem Kampfsystem beschäftigen.

Du musst nicht jeden Run perfekt spielen, sondern wirst durch das natürliche Fortschrittssystem Schritt für Schritt stärker. Wer dranbleibt, wird die meisten Trophäen fast automatisch einsammeln.